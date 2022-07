Las mejores paelleras eléctricas para ser un cocinitas este verano

Todo el mundo debería tener una paellera en casa -aunque en Valencia prefieren el término “paella”, la RAE acepta ambos-: una olla honda donde poder preparar el plato estrella de la Comunitat Valenciana. Pero, como dirán los más duchos en este manjar, es necesario tener un fogón para cocinarla... ¿o no? Hay una alternativa que, lejos de estropear el sabor, nos facilita mucho su preparación: las paelleras eléctricas.

Las paelleras eléctricas pueden ser una opción para aquellas personas a las que las este plato le suelen salir mal, no son grandes cocineros o no disponen de fogones en casa, ya que estas no lo necesitan. Estas, además, hacen que los platos necesiten menos aceite gracias a que están fabricadas con material antiadherente en su interior. Esto, a su vez, significa que son más saludables.

¿Pero cuáles son los mejores modelos? En ConsumoClaro te recomendamos algunas paelleras eléctricas con gran relación calidad/precio.

Orbegozo PZ 8100

Un modelo con un gran precio que, en rebajas, se vuelve una opción muy interesante. Se trata de una paellera eléctrica con termostato regulable y tapa de cristal con válvula de seguridad además de revestimiento antiadherente.

Este modelo alcanza temperaturas de hasta 280 grados y tiene un tamaño más que suficiente: 9 centímetros de alto y 40 centímetros de alto.

Tristar PZ-2963

Disponible en 30 o 40 centímetros de radio con 4 y 7 centímetros de profundidad respectivamente, este modelo de Tristar es una opción realmente barata para quienes no quieren gastarse más de 30 euros en este utensilio. Como el modelo anterior, cuenta con un recubrimiento cerámico antiadherente y una tapa de cristal para evitar que salga el vapor.

También se puede ajustar la temperatura, en este caso, hasta la 250 grados y asas de seguridad para evitar quemarnos.

Bestron Cazuela Eléctrica

Otra opción sin irnos demasiado de presupuesto es la cazuela de Bestron: una paellera eléctrica disponible con 28,5 centímetros y de 32 centímetros con revestimiento antiadherente de fácil cuidado. Como los anteriores, dispone de termostato regulable y una potencia de 1500W, es decir, 250 grados de temperatura.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

