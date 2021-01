Prueba de uso: 3 aspiradoras de escoba sin cable / Los parámetros estudiados, uno a uno

Los parámetros estudiados, uno a uno

Potencia de aspirado

Elegir un aspirador de escoba sin cable: diez claves para tener en cuenta

Saber más

Las tres aspiradoras presentan un excelente nivel de potencia a máxima, sin embargo a media las mejores son la Kobold y la Rowenta; Dyson, aunque cumple, es la más justa en este campo.

Autonomía

Destaca sin duda la Kobold, con casi una hora a potencia media, seguida de la Rowenta, con 45 minutos y finalmente la Dyson con treinta minutos.

Tiempo de carga

Rowenta y Kobold ganan, con apenas tres horas para la carga completa, seguidas a mucha distancia de Dyson, que tarda cinco horas en cargar. El motivo de la carga lenta es que se procura evitar el calentamiento de la batería, que acorta su vida útil.

Tipo de batería

Las de Rowenta y Kobold se pueden extraer y por tanto sustituir por una de repuesto, lo que dobla su autonomía. Esto no sucede con la Dyson. Como detalle, el sistema de carga de Rowenta implica tener instalado un aplique de pared donde también se guarda la aspiradora, algo incómodo si no deseamos hacer agujeros o no tenemos espacio.

Peso

La mejor en este apartado es la Dyson, con 2,6 kilos, seguida de la Rowenta con 2,9 kilos y finalmente la Kobold con 3,3 kilos.

Ruido

La más silenciosa es la Rowenta, la más ruidosa la Dyson y en término medio está la Kobold.

Modo de recolección

Kobol usa bolsas de filtrado HEPA, lo que resulta un sistema muy cómodo y limpio para extraer la suciedad acumulada, aunque supone comprar las bolsas cuando se acaban. Dyson y Rowenta emplean un sistema de palanca que desprende la porquería en el cubo, también muy práctico pero que implica limpiar el interior con un trapo de vez en cuando. De todos modos los filtros HEPA de ambas se extraen con facilidad.

Posición de guarda

La posición de guarda más cómoda es la de la Kobold, ya que se tiene en pie por sí misma y al ser elegante puede dejarse en un rincón sin que moleste visualmente. En el caso de la Dyson, como puede desmontarse fácilmente, se puede guardar discretamente en un rincón. La Rowenta es la que presenta en este campo mayores inconvenientes a nuestro juicio.

Uso como aspiradora de mano

La mejor para este fin, dada su ligereza, es la Dyson, que puede convertirse fácilmente. Rowenta también puede emplearse bien en este uso, aunque no de un modo tan ergonómico. Kobold no presenta esta función, sino que tiene en el mercado su propia aspiradora de mano; todo un problema en nuestra opinión.

Rótulas

Las rótulas son los sistemas que hacen girar el cepillo aspirador electrónico, la parte de abajo, de modo que encajen para entrar en las zonas más recónditas y oscuras. En este apartado Rowenta, con sus sistemas de tubo articulado que le permiten incluso retorcerse sobre sí misma para entrar en los bajos sin que nos tengamos de agachar, es matrícula de honor. Dyson saca notable y Kobold suspende.

Ensamblado de las partes

El ensamblado de las partes es muy importante, pues permite que este tipo de aspiradoras se transformen y quepan en cualquier lugar, o varíen su morfología. La mejor en este campo es Dyson, con diferencia, con su sistema de encaje tipo clic sencillo y sólido.

En Kobold, a pesar de su rigidez, los ensables también se realizan con facilidad, y Rowenta es la que debe mejorar un poco en este aspecto porque a veces se enganchas las clavijas y van duras, algo que puede dificultar su manejo a una persona mayor.

Aspirado en bajos y rincones

Sin duda Rowenta, como consecuencia de su sistema de rótulas, gana la partida, seguida por Dyson, también ligera y manejable, con buena rotación articular. Kobold aprueba justito.

Solidez de la carrocería

La Kobold es la que presenta la carcasa más sólida, mientras que las de la Rowenta y la Dyson se antojan más plásticas, tal vez en busca de la reducción de peso. De todos modos las tres son resistentes a golpes. La de la Kobold tiene a rallarse al pasar por superficies duras como patas de taburete pintadas, etc., si bien se quitan los arañazos con un algodón empapado en alcohol.

En resumen

Si tuviéramos que recomendar uno de los tres modelos ponderando la calidad y el precio y pensando en un hogar medio, sin duda la Rowenta X-Force 11.50 sería la ganadora. Es una máquina ideal para quien se limpia su propia casa y no quiere tener que pagar por servicio doméstico.

Es completa, práctica y bonita, además de silenciosa. Posee una buena autonomía, además de incorporar la posibilidad de tener una batería de reserva; se carga con rapidez (tres horas) y su juego de rótulas está pensado para llegar a los rincones más inverosímiles.

Ahora bien, si lo que queremos es un top de gama, el mejor de los mejores, sin duda la Kobold es nuestra candidata, dado su diseño precioso, la solidez que presenta y la fluidez con que se maneja. Su batería alcanza casi la hora y es la que con mayor rapidez se carga.

Además se aparca con gran facilidad y sin desentonar con el entorno. Y como hemos dicho antes, la puede usar un profesional y quedar totalmente satisfecho. El único pero es que no llega tan fácil a los rincones más complicados, pero no hay mueble que no se pueda mover y este modelo compensa la molestia.

Además su variedad de cepillos la hace una gran dispositivo. Si tenemos dinero y ganas de tener una máquina bellísima, potente y resolutiva, la Kobold debe ser nuestra elección, especialmente su nuestro hogar es grande.

Y finalmente, si lo que queremos es un dispositivo muy resolutivo a un precio que ya nos podemos plantear pagar, porque tenemos un piso no muy grande y no tenemos servicio doméstico, nuestra opción ganadora será este modelo de Dyson; una excelente relación calidad precio. Aclaración: Dyson tiene modelos superiores con mayores prestaciones y por tanto precios más altos; cuidado con confundir la elección.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines