Tres e-reader ideales para regalar a personas mayores de 65 años

Elegir un e-reader, por ejemplo para regalar estas Navidades, no es una tarea tan sencilla como pueda aparentar, y menos cuando la destinataria es una persona mayor que puede mostrar ya algunos problemas de enfoque en la visión, de fuerza o de comprensión de nuevas tecnologías cada vez más complejas.

Hay que tener en cuenta diversos factores para dar con el e-reader adecuado, de modo que la lectora o lector no se canse de lidiar con él, se desanime y termine por dejar la lectura. Por el contrario, el acierto en la elección puede llevar a personas con poco hábito en la lectura a convertirse en voraces lectores, lo que sin duda les puede reportar beneficios significativos a nivel cerebral.

Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un e-reader para mayores de 65 años

1. La accesibilidad a los textos

Las personas mayores de 65 años no están tan acostumbradas a los botones tanto físicos como virtuales de pantalla para conseguir abrir las páginas de un libro; no quiere decir que no sean capaces, sino que se trata de operaciones molestas que pueden inducirlas al cansancio mental.

Es por ello que siempre es mejor regalar un e-reader centrado en la lectura de libros que una tableta que tenga múltiples funciones, ya que en esta última la persona deberá saber escoger un camino más largo para llegar a su objetivo.

Por otro lado, las distintas funciones deben ser muy intuitivas y poder aprenderse con facilidad. Por ejemplo, es importante poder poner la letra grande y esto debe poder hacerse con una o dos pulsaciones. Así como acceder a los diccionarios integrados para consultar palabras.

El modelo que recomendamos respecto a la usabilidad es el Kindle Paperwhite, por su tamaño, mayor que el Kindle básico, con una pantalla de 6,8"; su peso de 200 gramos; su luz cálida ajustable, su variedad de tamaños de letra y su notable autonomía de 10 semanas.

Pero, sobre todo, por su acceso a los libros en formato electrónico desde la tienda de Amazon, algo que simplifica en sobre manera la consecución de nuevos títulos, ya sea por parte del mayor mismo o de los familiares más jóvenes y que se manejen mejor con los sistemas de Amazon. Y además es resistente al agua, es decir a prueba de accidentes.

2. La ergonomía

Un buen e-reader para personas mayores, y en general para todo el mundo, no solo debe ser ligero, sino también fácil de sujetar y de guardar, manejar e incluso debe procurar una postura cómoda a la hora de leerlo.

También se debe poder decidir si se lee en vertical o en horizontal, así como la tipografía de la letra que nos resulte más agradable o bien el gesto que nos resulte más cómodo para pasar página.

Todas estas características se encuentran en el e-reader Kobo Libra H2O, que con unas dimensiones de 14,4 x 15,9 x 0.5 centímetros tiene un peso de 192 gramos, copan una pantalla de 7", superior a la del Kindle Paperwhite. Además la batería dura dos semanas.

Presenta dos botones laterales para pasar página, un sistema que puede resultar más cómodo que el de Amazon, consistente en pulsar sobre la pantallas on un tacto no siempre agradable.

Respecto al acceso a los libros, si bien no está vinculado a ninguna tienda en concreto, sí permite comprar de las principales librerías online y enviar en los principales formatos los libros por correo electrónico, ya que el lector posee conectividad wifi y una dirección de correo específica para ello. Con ello se gana que los familiares puedan enviarnos libros recomendados.

3. La memoria, la autonomía y la compatibilidad con los formatos más comunes

Finalmente, el tamaño de la pantalla no tiene que ser un factor limitante, ya que muchas veces el precio sube con la superficie. Podemos escoger una pantalla menor, por ejemplo de 6", siempre que se pueda aumentar el tamaño de letra y el paso de página sea cómodo.

Seguramente nos ahorraremos dinero si a cambio obtenemos elevada compatibilidad con distintos formatos, buena autonomía y una memoria suficiente para almacenar miles de libros sin tener que preocuparnos.

Nuestro candidato en este sentido es el Kindle clásico, un e-reader de 6" de pantalla con conectividad wifi, un peso de apenas 174 gramos y unas dimensiones de 16 x 11,3 x 0,87 cm. Tiene una capacidad de almacenamiento de 8 gigabytes, esto es decenas de miles de libros.

Su autonomía es de semanas y con acceso a los formatos más comunes (salvo ePub). Además permite acceder a la tienda de Amazon, Kindle Unlimited, donde hay numerosos libros gratuitos.

