Las mejores aplicaciones para ver las perseidas y reconocer estrellas en el cielo de verano

Las perseidas o lágrimas de San Lorenzo despiertan nuestra expectación cada verano: una lluvia de estrellas que, durante las noches del 11 al 13 de agosto, será visible a simple vista. El único requisito es alejarse de la ciudad, con sus cielos contaminados de luz y gases, y de las zonas de costa, donde la elevada humedad y las nubosidades de condensación dificultan la visión celeste.

Astroturismo durante las perseidas: los mejores alojamientos de España para escaparte a ver las estrellas

Más

Las noches de verano pueden llegar a ser un momento realmente precioso, sobre todo si logramos alejarnos de las luces de la civilización, que nos harán perder nitidez, y encontramos una zona bien oscura y con una atmósfera seca y contrastada. De esta manera, las estrellas y constelaciones se apreciarán mucho mejor y valoraremos su belleza.

Pero, ¿y si no tenemos ni idea de las constelaciones que hay o de qué es un lucero y qué no, ni de cómo observar las perseidas? Entonces puede que necesitemos algún tipo de ayuda: una aplicación móvil para observar mapas celestes. No en vano, las aplicaciones de smartphone que muestran en tiempo real la ubicación de las estrellas se están popularizando porque nos ayudan a localizarlas y distinguirlas.

Cuatro aplicaciones para ver estrellas con el móvil

Nuestro teléfono móvil dispone de funciones realmente útiles para la astronomía aficionada y la visualización del espacio. Desde la realidad aumentada hasta la geolocalización por GPS, pasando por su capacidad de enfoque y su calidad óptica, y por supuesto su conectividad, nuestro smartphone es una magnífica herramienta para la observación de las perseidas y otros fenómenos estelares en verano.

Y de este hecho se aprovechan los desarrolladores de las siguientes cuatro aplicaciones:

SkyView | Android e iOS

SkyView es una de las apps más conocidas en lo que a mapas celestes se refiere. Esta aplicación es una de las opciones más completas ya que, sin cobrar, ofrece una gran cantidad de alternativas para amantes (y no tan amantes) de la astronomía.

SkyView cuenta con un mapa de realidad aumentada para observar la posición de las estrellas y las constelaciones tanto de día como de noche, algo muy útil para ubicarnos. Además, también podemos establecer una fecha y una hora concretas de cualquier día (ya sea del pasado o del futuro) y nos mostrará la posición de los astros.

Su interfaz es de las más simples e intuitivas, ya que no necesitamos acostumbrarnos a los menús. El único defecto para algunos usuarios es que solo está en inglés.

Star Walk 2 | Android e iOS

Star Walk 2 es un atlas estelar al uso y su principal función es ayudarnos a encontrar y buscar estrellas, planetas, etc. Es una aplicación que se actualiza periódicamente e incluso añade algunos eventos astrales que ocurren a lo largo del año, como las perseidas, además de recogerlo en un calendario astronómico para no perdernos ninguno. También se incluyen algunas curiosidades como el lugar exacto donde se encuentra la Estación Espacial Internacional (ISS).

Star Walk 2 es una de las mejores opciones para quienes buscan ver las estrellas y las constelaciones en tiempo real, ya que es muy cómoda de usar y funciona realmente bien. Además está en castellano. La única pega es que se trata de una aplicación freemium, por lo que algunas opciones están reservadas para los usuarios que paguen. Y los que no lo hagan tendrán que lidiar con la publicidad.

Star Tracker | Android e iOS

Star Tracker es perfecta para quienes buscan algo sencillo y fácil de usar, y sin necesidad de estar conectado a Internet. Es una atlas en tiempo real que funciona a través de la posición GPS, no de nuestros datos o WiFi, por lo que es realmente útil para esas aventuras nocturnas en el campo o en zonas apartadas.

Otra de las características principales es que el mapa se mueve a 60 fps (fotogramas por segundo), algo que para muchos usuarios puede ser insignificante, pero que para otros, puede ser un gran punto a favor.

Al igual que la anterior aplicación, Star Tracker tiene una versión de pago. Esta elimina los anuncios, permite quitar el menú por completo y añade más constelaciones y estrellas, brújula, etc.

Night Sky | iOS

Exclusiva de dispositivos de Apple, Night Sky se ha convertido en una de las apps más descargadas en lo que a mapas celestes se refiere. Principalmente, porque es muy intuitiva en su uso y, además, ayuda mucho al usuario para encontrar los mejores lugares desde los que ver las estrellas.

Además del ya conocido mapa en tiempo real (y en realidad aumentada), Night Sky ofrece una lista de las zonas con menos contaminación lumínica para observar las estrellas de la mejor forma posible. También otras listas como lugares desde los que ver auroras boreales o estrellas fugaces. Otra de las opciones que ofrece es un trivia sobre constelaciones, satélites y estrellas para ir aprendiendo a medida que disfrutamos.

Cómo sacar fotos de las estrellas con el móvil

Ahora que conocemos algunas aplicaciones para identificar cada una de las estrellas de nuestro cielo, ¿cómo podemos retratarlas? En la mayoría de casos, necesitaremos un buen equipo fotográfico. Pero si nos encontramos en una zona con poca luz y disponemos de un móvil con una buena cámara, puede que logremos un resultado más que digno.

Ya Google nos dio hace tiempo cinco consejos para sacar fotografías a estrellas:

Utilizar un trípode

Mantener el móvil completamente quieto

Ser muy pacientes

Usar enfoque automático

Jugar con la exposición

Sin embargo, existe una app que nos facilita mucho el trabajo.

PhotoPills ( Android e iOS) es una aplicación de pago (10,99 euros) que nos ofrece toda la información necesaria y más para planificar nuestras fotografías de estrellas u otros cuerpos celestes.

Esta 'cámara' nos avisa de las horas a las que va a atardecer y amanecer, posee un calendario lunar, un planificador para ver desde qué posición exacta es mejor fotografiar el Sol (o la Luna, o la Vía Láctea) y otras funciones interesantes que nos hacen mucho más sencillo sacar fotografías de momentos astronómicos exactos.