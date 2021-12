Los tres supermercados online más baratos esta Navidad

En ConsumoClaro hacemos, cada tres meses, un análisis de los precios de los supermercados online: el Observatorio Trimestral de Compra Básica. Reunimos la información de un total de trece cadenas de alimentación de todo el territorio nacional para ilustrar cuánto nos cuesta hacer "la compra básica" a los españoles. De esta manera, podemos establecer qué cadena es más barata y la evolución de los precios para, así, facilitar el proceso a los consumidores.

Datos brutos del Observatorio Trimestral de Compra Básica de noviembre de 2021

Saber más

A raíz de la campaña navideña en la que ya nos encontramos, en ConsumoClaro decidimos dividir el de diciembre de 2021 en dos partes. Una primera en noviembre de 2021 y otra a mediados del actual mes. De esta manera podremos, registrar la presunta subida de los precios de cara a las fiestas navideñas.

Ahora bien, ¿ha habido una subida generalizada de los precios? Desde ConsumoClaro hemos podido observar que sí. El mes anterior, noviembre de 2021, el precio medio de la Compra Básica se situaba en 73,11 euros; un mes después, diciembre de 2021, la media asciende notablemente hasta los 80,55 euros.

En diciembre de 2020 era de 91 euros, a lo largo del 2021 la media se encontraba alrededor de los 70 euros -con un máximo de 73,11 euros en noviembre y un mínimo de 70,76 euros en junio-, hasta estas épocas tan señaladas que se ha disparado superando los 80 euros.

Método y qué es la Compra Básica

El Observatorio Trimestral de la Compra Básica estudia dos variables: el precio de los productos más baratos en cada supermercado y el precio medio ( euros/Kg) más barato de aquello que ofrece. De esta manera, podemos obtener una visión general de la compra, siempre buscando apurar el máximo del presupuesto (no tenemos en cuenta ofertas, promociones, descuentos, etc.).

La compra básica es un concepto establecido por los redactores de ConsumoClaro que busca parecerse lo máximo posible a una compra estándar semanal o mensual. Nuestra lista de productos no se incluyen aquellos que dependan de la estacionalidad ni aquellos que no sean alimentación pero se encuentren en un supermercado -cosmética, limpieza, etc.- o consumo infantil.

Una vez se ha explicado lo anterior, la compra básica consiste en:

Carnes

Lomo de cerdo.

Hamburguesa de vacuno.

Filete de ternera.

Cordero.

Aves

Pechuga de pollo.

Pechuga de pavo.

Muslo de pollo.

Cartón media docena de huevos.

Pescado*

Bacalao.

Filete de merluza.

Salmón.

Langostino cocido.

Calamar.

Fruta

Naranjas.

Aguacate.

Manzana royal.

Plátano/banana.

Verduras

Cebolla.

Zanahorias.

Ajos.

Tomates.

Pimiento verde.

Pimiento rojo.

Patatas.

Judías verdes.

Unidad de lechuga (iceberg).

Legumbres y cereales

Bote de garbanzos.

Bote de alubias.

Bote de lentejas.

Arroz.

¿Cuál es el supermercado más barato en Navidades?

A pesar de la subida de precios que han sufrido casi todos los supermercados, dos de las tres cadenas de alimentación más baratas este mes de diciembre repiten respecto a los meses anteriores. En noviembre de 2021, el podio lo ocuparon: Mercadona (53,80 euros), DIA (56,80 euros) y Alcampo (57,47 euros).

Este mes de diciembre de 2021, salvo el Caprabo, todos han visto sus precios notablemente inflados. De esta manera, los tres supermercados más baratos son:

1. Mercadona (70,78 euros).

2. Bonpreu (71,49 euros).

3. Alcampo (72,24 euros).

Como podemos observar, por ejemplo, en el caso del Mercadona -que, además, lleva desde septiembre de 2021 como el más barato-, la Compra Básica ha subido un total de 16,98 euros. Es decir, el precio total ha incrementado un 31% en el caso de la cadena más barata.

Son similares los casos de Alcampo, que ha sumado 14,77 euros a la compra, y de DIA, que suma más de 20 euros al total (de los 56,84 euros de noviembre a casi 77 euros este mes).

Por lo tanto, se trata de una subida considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que los valores más bajos corresponden al mes pasado.

Respecto al otro lado de la tabla, Caprabo, por quinta vez consecutiva, se mantiene como el supermercado más caro con una compra total de 97,56 euros. Eso sí, se trata de un valor menor que en noviembre de 2021 (98,85 euros). Al mismo tiempo, las otras dos cadenas más caras son: Hipercor/ECI, con 86,74 euros, y Eroski, con 86,21 euros.

En resumen, la tabla por el valor de la Compra Básica de supermercados queda de la siguiente manera:

1. Mercadona (70,78 euros).

2. Bonpreu (71,49 euros).

3. Alcampo (72,24 euros).

4. DIA (76,80 euros).

5. Consum (77,01 euros).

6. Carrefour (77,82 euros).

7. Ulabox (78,57 euros).

8. BonArea (80,76 euros).

9. Condis (84,43 euros).

10. Eroski (86,21 euros).

11. Hipercor (86,74 euros).

12. ECI (86,74 euros).

13. Caprabo (97,56 euros).

Precios por secciones de la compra

El apartado anterior busca ser una factura orientativa basada en cuánto gastaría el usuario si comprase lo más barato de cada uno de los productos. Por eso, también recogemos los valores medios en euros/Kg de cada una de las secciones de la compra básica (carne, aves, etc.).

Esta media es el resultado del precio en euros/Kg de cada uno de los productos. Lo hacemos así para contrarrestar la costumbre de los supermercados de organizar lotes con mayor precio para algunos productos más baratos y otros lotes con pocas unidades para los productos caros.

Aunque en muchas ocasiones nosotros nos guiamos por el precio neto del producto, sin tener en cuenta otros valores, ello no significa que sea la mejor alternativa calidad-precio.

Los tres supermercados más baratos de media en euros/Kg son:

Carnes

1. Alcampo (7,47 euros/Kg).

2. Mercadona (8,02 euros/Kg).

3. Carrefour (9,10 euros/Kg).

Aves

1. Carrefour (3,91 euros/Kg).

2. Mercadona (4,15 euros/Kg).

3. DIA (4,54 euros/Kg).

Pescados

1. Carrefour (9,32 euros/Kg).

2. Mercadona (9,33 euros/Kg).

3. DIA (10,81 euros/Kg).

Frutas

1. Alcampo (1,28 euros/Kg).

2. Carrefour (1,93 euros/Kg).

3. DIA (1,95 euros/Kg).

Verduras

1. Bonpreu (1,68 euros/Kg).

2. Carrefour (1,88 euros/Kg).

3. Hipercor/ECI (1,96 euros/Kg).

Legumbres y cereales

1. Ulabox (1,20 euros/Kg).

2. Carrefour (1,38 euros/Kg).

3. DIA y BonArea (1,41 euros/Kg).

En base a lo anterior, podemos observar que, un mes más, es el pescado la sección que más abarca de nuestra Compra Básica, mientras que las legumbres la que menos. De esta manera, el pescado puede llegar alcanzar, junto a la carne, más del 50% del precio de la compra total.

Evolución Dic20-Dic21

Las medias de cada parte de la compra básica han subido respecto a hace un año, diciembre de 2020, en la mayoría de departamentos, tan solo la media en euros/Kg de la carne es más barata, . El departamento más caro sigue siendo el pescado, con 13,15 euros de media, seguido de la carne, con 10,60 euros de media; mientras que el más barato son las legumbres, con una media de 1,55 euros.

Sobre el precio final de la Compra Básica, la media se sitúa en los 80,55 euros, muy superior a la de noviembre de 2021 (73,11 euros) pero aún lejos de la de diciembre de 2020, que superó los 91 euros.

Conclusiones

Tras haber realizado el sexto informe sobre el precio de la compra básica en un total de 13 supermercados, se puede apreciar que, ante la campaña navideña, hay una subida generalizada de los precios. A pesar de ello, es menor que la que, se intuye, hubo en 2020 siendo la compra más barata de 78,14 euros (Mercadona).

Del total de supermercados, Mercadona y Alcampo se mantienen por cuarta vez consecutiva (es decir, durante 7 meses) dentro del top tres supermercados más baratos. Mientras que Caprabo cumple un año como el establecimiento más caro.

1. Mercadona (70,78 euros).

2. Bonpreu (71,49 euros).

3. Alcampo (72,24 euros).

A pesar de ello, en ConsumoClaro siempre recomendamos -siempre y cuando sea posible y nuestra situación nos permita tener acceso a varios de ellos- acudir a diferentes supermercados para hacer la compra. Como se puede observar en las medias euros/Kg, hay una gran diferencia entre las secciones de cada supermercado y valor del kilo.

Esto provoca que, si pudiéramos acudir a cualquier de ellos, los más baratos por peso son:

Carnes - Alcampo (7,47 euros/Kg).

Aves - Carrefour (3,91 euros/Kg).

Pescados - Carrefour (9,32 euros/Kg).

Frutas - Alcampo (1,28 euros/Kg).

Verduras - Bonpreu (1,68 euros/Kg).

Legumbres y cereales - Ulabox (1,20 euros/Kg).

Si acudiéramos a cada uno de estos establecimientos para comprar el producto más barato de cada sección de la Compra Básica, nos ahorraríamos un poco más de tres euros: el total sería de 67,37 euros frente a los 70,78 euros del Mercadona.

Desde ConsumoClaro queremos, una vez más, aclarar que estos valores no tienen en cuenta: promociones, descuentos, ofertas, vales, etc.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines