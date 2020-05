Ecolec avisa del deficiente reciclaje de electrodomésticos por el confinamiento

En una reciente nota de prensa, la Fundación Ecolec, centrada en la mejora del reciclaje de productos electrónicos y electrodomésticos, avisa de que el actual confinamiento, ya en su fase de desescalada, ha puesto en relieve algunos de los problemas que presenta normalmente la compra de estos aparatos en algunos sitios de internet, especialmente marketplaces y peer players, tiendas virtuales sin espacio físico, que compran y venden productos.

El director general de Fundación ECOLEC, Luis Moreno Jordana, explica a ConsumoClaro que generalmente "las grandes superficies especializadas en venta de material electrónico y electrodomésticos sí cumplen con la obligación de recogida del producto antiguo que se repone y su entrega en el punto limpio, pero en los comercios de la red no especializados no ocurre lo mismo". Entre estos estarían Amazon o AliExpress.

Moreno matiza que "no quiere decir que algunos no contemplen la opción de recogida y entrega en el punto limpio, que lo hacen pero no de una manera implícita, sino que el consumidor debe buscar, normalmente en las condiciones de entrega y devolución, el apartado para pedirlo de manera explícita". Esto se traduce en que muchos usuarios obvian este punto por desconocimiento y "terminan dejando el aparato, si es voluminoso [neveras, lavavajillas, secadoras, televisores, etc.] en la calle tras llamar al ayuntamiento de la localidad para que venga a recogerlo".

Los más pequeños terminan en los contenedores

Según el director de Ecolec, este hecho propicia que recolectores alternativos y alegales asalten por la noche los electrodomésticos para desmontarlos y obtener el material que les interesa, que normalmente son los metales. Pero el caso quizá más preocupante es el de los pequeños dispositivos eléctricos y electrónicos: "Nadie llama a su ayuntamiento para que recoja un móvil o ni siquiera un microondas, sino que estos dispositivos, junto a ordenadores, cámaras, etc., suelen acumularse en casa hasta que un día nos cansamos".

Entonces es, según Moreno, cuando terminamos por dejarlos en la basura, que no es lo que corresponde, pues la ley dicta que debemos llevarlos a un punto limpio. "Lo más preocupante", apostilla Moreno, "es que la mayoría de tiendas de telefonía, electrónica y electrodomésticos ofrecen un servicio de recogida y reciclaje de pequeños aparatos; pero claro, actualmente con las tiendas cerradas quizás hasta mediados de junio, muchos aparatos terminan donde no deben".

Malas perspectivas para este año

Lógicamente, explica el director de Fundación Ecolec, el confinamiento ha acentuado las compras de estos aparatos por internet, con lo que el problema de la poca claridad sobre los derechos del consumidor respecto a la recogida y el reciclado se ha traducido en un aumento de la recogida de aparatos voluminosos por parte de ayuntamientos y presumiblemente una mala gestión de los aparatos más pequeños, que no recogen los servios municipales.

A este respecto, la nota de prensa de Ecolec explica que la fundación gestionó durante el primer trimestre de 2020 un total de 28.647 toneladas de residuos y considera muy difícil alcanzar los objetivos ecológicos fijados para este ejercicio y marcados por la Unión Europea. "El problema", aclara su responsable, "es que con las tiendas físicas cerradas se presume que las ventas caigan un 50%, salvadas gracias a la subida de los canales online".

El 75% del material reciclado por Ecolec procede de dichas tiendas físicas, por lo que, con una perspectiva de no recuperar la "nueva normalidad" hasta julio, con el verano de por medio, "las ventas no se normalizarán hasta septiembre o más tarde y si no hay ventas, no hay recogidas".

