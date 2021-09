Tres 'bestseller' que tratan sobre los negocios más oscuros de las farmacéuticas

"Se trata de una epidemia que ha matado en Estados Unidos en los últimos 20 años a medio millón de personas, y se cree que todavía quedan dos millones de adictos", declaraba hace pocos días el periodista de The New Yorker Patrick Radden Keefe -autor entre otros libros de No digas nada, una trepidante crónica de la guerra de Irlanda del Norte conocida como "the troubles"- en la presentación de su nuevo libro, El imperio del dolor, en una cadena de radio catalana.

Radden Keefe no se refería a una epidemia vírica como la de la COVID-19, con cifras de fallecidos algo superiores, sino a una enfermedad, esta sí, elaborada y lanzada desde los laboratorios de la empresa Purdue Pharma: la adicción a los analgésicos opiáceos. Un toque de atención ahora que sabemos que los analgésicos opiáceos han penetrado en España y están comenzando a hacer estragos, aunque el problema se viera venir de lejos.

Y es que si alguna epidemia se puede tildar de silenciosa es esta, que se cuela en las vidas de sus víctimas por vía de una receta médica para curar una lesión, un malestar crónico y hasta un simple dolor de muelas. Y después empieza la lotería de la adicción: las estadísticas hablan de un 40% de riesgo de convertirse en persona adicta si se ingieren dichos analgésicos, con nombres comerciales como Tramadol, Oxycontin, etc.

Los datos del Ministerio de Sanidad a los que ha tenido acceso elDiario.es, constatan que el uso de opioides "se ha incrementado de forma notable en los últimos años". El número de dosis consumidas por cada 1.000 habitantes al día (DHD) ha crecido un 53% entre 2013 y 2020, "pasando de 3,57 a 5,48".

¿Cómo puede haberse llegado a esta situación? El salto de los opiáceos sintéticos desde Estados Unidos a España no es casual, sino una estrategia cuidadosamente preparada a lo largo de los años que comienza a dar sus frutos, a tenor de la preocupación de Sanidad.

Pero para poder profundizar más en el problema, comprender su magnitud y gravedad y valorar la importancia de una toma de conciencia, ahora que estamos todavía a tiempo, puede ser interesante leer los siguientes tres libros.

1. El imperio del mal (Reservoir Books, 2021)

Del ya citado periodista de The New Yorker Patrick Radden Keefe, este nuevo libro ampliamente documentado nos habla de tres generaciones de la familia responsable en último término de la epidemia, creadora tanto del Oxycontin como del Valium y otros muchos medicamentos a lo largo del siglo XX: la familia Sackler, una de las más poderosas, y también más oscuras, de Estados Unidos.

Fundadores de la farmacéutica Purdue, el libro relata cómo los Sackler, primero psiquiatras y en siguientes generaciones ejecutivos, convirtieron la sanidad y la salud en general en un mercado creciente para el capitalismo. Un libro que The New York Times ha descrito como "un retrato devastador de una familia consumida por la avaricia". En Kindle por 10,44 euros y en papel por 22,70 euros.

2. Medicamentos que matan y crimen organizado (Radcliffe, 2016)

Este libro del polémico y rebelde pero siempre honesto científico Peter Gøtzsche es seguramente su obra más fiable y acertada, escrita cuando todavía era uno de los puntales de la Colaboración Cochrane de revisión de estudios científicos para descartar los intereses de las diferentes industrias (alimentaria, farmacéutica, etc.).

En esta gran denuncia Gøztsche nos explica con claridad escalofriante, con pelos y señales, cómo funciona el sistema para que un fármaco penetre en el consumo, desde la manipulación de estudios hasta la compra camuflada y muchas veces inconsciente de facultativos y facultativas para que lo receten. Es el complemento perfecto a El imperio del mal de Radden Keefe. Fue considerado Libro de Año de 2017 por la British Medical Association. Puedes encontrarlo en tapa blanda por 26,50 euros.

3. Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America (English Edition)

La periodista y escritora de no ficción Beth Macy, columnista de The New York Times, que ha trabajado durante largo tiempo en el diario de Virginia Occidental Roanoke Times, ha sido uno de los testigos "privilegiados" de la pandemia de analgésicos opiáceos, ya que este estado es uno de los más castigados.

Macy explica con claridad la cadena de transmisión que lleva a los medicamentos más peligrosos a los pacientes más vulnerables, con el telón de fondo de la familia Sackler como gran culpable de la corrupción del sistema sanitario.

Es un libro que la revista Times ha calificado de "esencial" y el actor Tom Hanks ha tildado de "una mirada dentro de la turbulenta alma de América". El libro, en inglés, es gratuito en Kindle Unlimited y está a cinco euros en tapa blanda.

