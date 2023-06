Saunas, mantas y batamantas infrarrojas: ¿tienen beneficios para la salud?

La sauna no es una moda reciente. La sauna finlandesa tiene una historia que se remonta a más de 2.000 años y otras culturas tienen sus propias versiones. Las saunas están de moda en todo el mundo porque los estudios científicos han comprobado sus beneficios para la salud, pero recientemente también han aparecido otro tipo de saunas: las de infrarrojos. ¿Qué tienen de especial? Y lo que es más importante: ¿se pueden obtener los mismos beneficios con las mantas de infrarrojos que se pueden encontrar a un precio mucho menor?

Terapia con luz infrarroja: para qué sirve y para qué no

Más

Originalmente, las saunas en Finlandia eran pozos pequeños excavados en pendientes en la tierra y usados principalmente como viviendas en invierno. El diseño de la sauna evolucionó durante los siglos, desde estas estructuras de tierra hasta chozas de madera con una pila de piedras en el centro, que se calentaba para crear calor.

¿Por qué pasar calor? En un sitio tan frío como Finlandia puede parecer evidente, pero el clima no explica la cultura del hammam de la tradición islámica, o las cabañas de sudar (sweat lodge) de los pueblos nativos de Estados Unidos. Los humanos se dieron cuenta hace milenios de que, independientemente de la temperatura exterior, sobrecalentar el cuerpo durante unos minutos tenía beneficios para la salud.

El calor excesivo es un factor estresante, pero si es corto e intenso, actúa como eustrés, es decir, estrés positivo. Esto se debe a la acción de unas moléculas llamadas proteínas de choque térmico (HSPs por sus siglas en inglés). Estas proteínas actúan como guías, ayudando a otras proteínas a plegarse correctamente, a repararse cuando están dañadas y a degradarse cuando ya no son necesarias. Así, protegen a las células del daño causado por el estrés.

Por ejemplo, las proteínas HSP pueden prevenir la aparición de proteínas mal plegadas, que es un problema en muchas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Esta misma acción estimula el sistema inmunitario y regula el estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis (muerte celular programada), procesos clave en la respuesta del cuerpo a las enfermedades.

Las saunas infrarrojas

Una sauna normal utiliza el calor para calentar el aire, lo que a su vez calienta el cuerpo. Una sauna de infrarrojos calienta directamente el cuerpo sin calentar el aire que lo rodea. En lugar de radiadores de calor, emplean potentes lámparas que emiten luz en el infrarrojo cercano, una frecuencia que se ha comprobado que tiene muchas ventajas.

La terapia con luz infrarroja cercana, también conocida como fotobiomodulación, es una modalidad de terapia que utiliza longitudes de onda de luz en el espectro infrarrojo cercano (frecuencias cercanas al color rojo) para estimular los procesos de curación y regeneración del cuerpo. La frecuencia de luz empleada, una combinación de luz roja de 633 nm y luz de infrarrojo cercano de 830 nm, ya se está usando con éxito para mejorar la cicatrización de la piel, aliviar los dolores articulares, tratar la psoriasis y la alopecia. Algunos estudios sugieren que puede tener efectos beneficiosos en la función cognitiva y la mejora de los síntomas de depresión y ansiedad.

Pero la banda de radiación infrarroja es ancha y a medida que la longitud de onda se hace más grande, entramos en lo que se llama infrarrojo lejano, con longitudes de onda entre los 5,6 µm y 1 µm. Estos rayos infrarrojos también tienen sus beneficios, y son precisamente los que se usan en las saunas.

La radiación infrarroja lejana es invisible a los ojos, sin embargo, el cuerpo experimenta su energía como un suave calor radiante que puede penetrar hasta 4 cm bajo de la piel. Los rayos infrarrojos hacen vibrar a las moléculas de agua en las células y aumentan su temperatura. Por eso el cuerpo se calienta, aunque las placas cerámicas que se usan en las saunas infrarrojas estén frías al tacto. Por eso se llaman saunas secas.

Pero además se ha visto que hay otros efectos beneficiosos que no tienen que ver con el calentamiento. Por ejemplo, los infrarrojos lejanos mejoran la circulación, incluso sin necesidad de calentar los tejidos. También estimulan la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para evitar la inflamación.

Una revisión de estudios pudo comprobar que las saunas de infrarrojo lejano tienen tanto efectos térmicos como no térmicos, como el aumento del flujo sanguíneo arterial y de la circulación sanguínea periférica, la mejora de la función endotelial de las arterias, el alivio de la fatiga y el dolor, la reducción de la presión arterial y dilatación de los capilares, aunque los mecanismos exactos en cada caso todavía no están explicados, los infrarrojos funcionan.

Un estudio de 2006 encontró que el uso regular de radiación infrarroja lejana hacía aumentar el contenido de colágeno y elastina de la piel de los pacientes, lo que mejoraba sus problemas de piel y el aspecto de sus arrugas, y que este aumento era proporcional a la duración de la exposición a la irradiación.

La terapia con estas mantas de infrarrojos puede ser beneficiosa para el dolor muscular, según una revisión de 2022. En ella se citaron la artrosis de rodilla, la fibromialgia y el dolor miofascial crónico como afecciones que pueden mejorar con la terapia de infrarrojos, aunque los efectos sobre el dolor lumbar y el daño muscular en lesiones deportivas eran discutibles. También tienen efectos positivos sobre los trastornos del sueño y la fatiga crónica.

Las batamantas infrarrojas

Las saunas tradicionales necesitan un recinto para calentar el aire y que nos podamos meter dentro, lo que hace que sean necesariamente voluminosas. No muchos hogares tienen el espacio (o el presupuesto) necesarios para instalar una sauna finlandesa. Pero cuando se genera calor por infrarrojos no es necesario crear un habitáculo, basta con exponer la piel a la radiación. ¿Por qué no rodear el cuerpo de los emisores para obtener el mismo efecto? Aquí es donde entran las esterillas, mantas y batamantas de infrarrojos que se pueden colocar en cualquier sitio.

La eficacia de estos dispositivos más pequeños y económicos puede variar según el producto, así como su precio, que se encuentra entre los 100 y los 500 euros. Algunos pueden no generar la misma intensidad de luz infrarroja que las saunas de tamaño completo, lo que puede afectar los resultados. Sin embargo, algunos estudios han mostrado resultados positivos.

Un estudio de 2019 realizado específicamente con las mantas de infrarrojo lejano encontró que tenían los mismos efectos positivos sobre la circulación sanguínea, el aumento del metabolismo y aumento del consumo de calorías, aceleración de la desintoxicación y la quema de grasas.

El uso de estas mantas es muy seguro, pero ciertas personas deben tomar precauciones. Hay indicios de que las personas con problemas cardiacos deberían evitar la sauna. Esto puede deberse a que el calor y la humedad ejercen presión sobre el sistema cardiovascular.

Los niños deben permanecer en la manta de la sauna menos tiempo que los adultos. Algunas investigaciones recomiendan que los niños menores de seis años eviten por completo esta terapia, ya que no regulan el calor y el sudor tan bien como los adultos, por lo que corren peligro de sobrecalentarse.

Sabiendo todo esto, ¿qué debemos buscar en una manta infrarroja? Estos son algunos de los factores más importantes:

Algunos factores que una persona puede considerar al para comprar una manta infrarroja de sauna incluyen:

Materiales: los tejidos y plásticos empleados en estas mantas pueden reaccionar con la piel de las personas sensibles. Teniendo en cuenta que se suda dentro de ellas, conviene asegurarse de que el material sea fácil de limpiar.

Potencia: la potencia de las saunas infrarrojas suele estar alrededor de los 1.600 W, mientras que en el caso de las mantas es algo menor, de unos 1.000, aunque hay que tener en cuenta que están mucho más cerca del cuerpo.

Rango de temperatura: es conveniente comprobar que la temperatura de la manta de sauna es regulable y que permite un uso confortable.

Seguridad y temporizadores: son importantes las funciones de programación y seguridad, como la desconexión una vez que el objeto alcanza la temperatura máxima o el apagado automático pasado un tiempo.

Manos libres: parece una trivialidad, pero es posible que tengamos que usar el teléfono mientras estamos dentro. Algunos modelos incorporan mangas u orificios para los brazos para poder tener las manos libres.

Por último, aunque algunas de estas mantas tienen un precio reducido, puede ser conveniente buscar un fabricante con un buen servicio técnico que responda en caso de avería, aunque cueste un poco más.