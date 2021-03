Qué es el óxido nítrico, por qué te importa y cómo aumentarlo

Piensa en una molécula simple que necesitas para vivir. Fácil, H2O, el agua, la base de la vida. Sin embargo, la merecida fama del agua hace que otra molécula, igual de simple, y casi tan importante, pase desapercibida.

Se trata del óxido nítrico o NO, y es tan fundamental que se la declaró como molécula del año en 1992 y el premio Nobel de medicina de 1998 fue a parar a los científicos que descubrieron su papel para regular la presión arterial y otros sistemas del cuerpo humano.

No siempre fue así. Apenas unas décadas antes el óxido nítrico, un gas formado por oxígeno y nitrógeno, se conocía por ser un tóxico presente en el humo de los cigarrillos y la contaminación atmosférica, junto con el también contaminante NO2.

Sin embargo, el NO en la sangre tiene una vida totalmente distinta. En el cuerpo actúa como un mensajero biológico que regula la actividad del sistema inmunitario, el cerebro, las arterias, el hígado, el páncreas, el útero y los pulmones, entre otras cosas.

El NO y las erecciones

En el caso de las arterias, hay que tener en cuenta que nuestros vasos sanguíneos no son simples tubos por los que circula la sangre. Son un tejido vivo cuya capa interna, el endotelio, reacciona al NO, produciendo vasodilatación, es decir, que el músculo que forma el vaso se relaje y deje pasar más caudal sanguíneo.

Este es precisamente el mecanismo por el que actúa el sildenafillo (viagra) para producir erecciones. La explicación complicada es que estos fármacos bloquean una enzima que descompone el nucleótido cGMP que permite que el NO dilate las arterias. La explicación sencilla es que, al final, la pastilla azul consigue que haya más NO disponible y llegue más sangre al pene.

El óxido nítrico tiene otros efectos importantísimos en la salud de las arterias. Disponer de niveles adecuados de NO previene los trombos porque inhibe la adhesión de las plaquetas al endotelio. Además es antiinflamatorio, ya que impide que los leucocitos se peguen a las arterias y ataquen estos tejidos, y también neutraliza el anión superóxido, uno de los radicales libres más agresivos.

El NO para hacer deporte

El NO también es un viejo conocido de los deportistas. Más óxido nítrico significa más flujo de sangre a los músculos, más masa muscular y más rendimiento. No es posible tomar NO ni mucho menos inyectárselo, pero ¿funciona tomar cosas que contengan nitrógeno?

No todos los suplementos tienen efecto. Tomar nitratos es una solución y se ha comprobado que el zumo de remolacha, rico en NO3, puede aumentar el rendimiento. Por cierto, los nitratos presentes en la remolacha son los mismos que contienen el jamón y el chorizo y es poco probable que causen cáncer.

El aminoácido L-arginina aumenta los niveles de NO y se había vendido durante mucho tiempo para tomarlo antes de levantar pesas y aumentar la fuerza, pero los experimentos han comprobado que no tiene efectos reales sobre el rendimiento. En su lugar, la L-citrulina, otro suplemento, eleva los niveles de NO en sangre y resulta mucho más efectiva para los deportistas y las personas con enfermedades cardiovasculares.

El NO contra la diabetes

La producción de óxido nítrico se ve afectada en las personas con diabetes tipo 2. Es uno de los factores que hacen que los problemas cardiovasculares, como la hipertensión y la aterosclerosis, estén estrechamente relacionados con la diabetes.

Precisamente los suplementos que aumentan el óxido nítrico pueden ayudar en el tratamiento de la diabetes y la prevención de otras enfermedades. En un estudio con personas diabéticas se descubrió que tomando L-arginina, su producción de óxido nítrico se normalizaba en parte y aumentaba su sensibilidad a la insulina.

El NO en el cerebro

El óxido nítrico es un intermediario en la comunicación entre las neuronas en el cerebro. El aminoácido glutamato, encargado de la excitación neuronal, es el iniciador de una reacción que libera NO. Sin embargo, es un arma de doble filo.

A niveles normales el NO es beneficioso, protege a las neuronas y facilita su actividad. Sin embargo cuando se dispara puede causar daños, igual que a niveles muy bajos. Aún no se conocen los mecanismos por los que el NO regula la actividad neuronal, pero entenderlo puede llevar a evitar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El NO y el sistema inmunitario

La respuesta del sistema inmunitario también depende, entre otras cosas, de los niveles de óxido nítrico. Las células del sistema inmunitario utilizan el NO como radical libre para "fumigar" a los patógenos, pero además regula el crecimiento y la actividad de estas mismas células, como los macrófagos, linfocitos T, mastocitos y las células cooperadoras, necesarias para fabricar anticuerpos.

Los niveles de NO influyen en el desarrollo de distintos tipos de cáncer. De nuevo, la falta de NO es tan perniciosa como el exceso, y se están investigando terapias capaces de suministrar NO de forma adecuada para luchar contra la enfermedad.

Además el NO tiene propiedades antivirales, y hay terapias basadas en compuestos promotores del óxido nítrico contra el virus del herpes, SARS, la gripe y la estomatitis vesicular.

Cómo aumentar tus niveles de NO de forma natural

Es posible aumentar los niveles de NO en sangre y mejorar nuestra salud de forma natural mediante sencillas intervenciones:

Comer verduras con alto contenido de nitratos : las hojas verdes, como las espinacas, la remolacha y los rábanos tienen un alto contenido de nitratos.

: las hojas verdes, como las espinacas, la remolacha y los rábanos tienen un alto contenido de nitratos. Tomar alimentos antioxidantes : tomar antioxidantes como la vitamina C, presente en frutas y verduras, evita que los nitratos de la comida se descompongan, favoreciendo los niveles adecuados de NO.

: tomar antioxidantes como la vitamina C, presente en frutas y verduras, evita que los nitratos de la comida se descompongan, favoreciendo los niveles adecuados de NO. Tomar suplementos que aumenten el óxido nítrico , como la L-citrulina o la L-arginina, así como verduras con nitratos.

, como la L-citrulina o la L-arginina, así como verduras con nitratos. Limitar el uso de enjuagues bucales : las bacterias que viven en nuestra boca son las encargadas de convertir los nitratos de la comida en óxido nítrico. Si las matamos con colutorios, estamos limitando nuestra capacidad de absorber NO.

: las bacterias que viven en nuestra boca son las encargadas de convertir los nitratos de la comida en óxido nítrico. Si las matamos con colutorios, estamos limitando nuestra capacidad de absorber NO. Hacer ejercicio: el óxido nítrico hace que se dilaten las arterias, pero al revés, si hacemos ejercicio e incrementamos el flujo sanguíneo, también aumentaremos los niveles de NO en sangre.

¿En qué se basa todo esto?

