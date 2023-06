Trucos para organizar una cocina pequeña

Organizar una cocina pequeña es más fácil de lo que parece, el hecho de no disponer de una casa de muchos metros cuadrados no significa que pierda encanto o funcionalidad. Podemos conseguir una cocina de ensueño en la que no le falte de nada siguiendo unos sencillos trucos de profesional de la decoración.

No es la qué tienes, sino cómo lo colocas. Puedes conseguir una auténtica cocina gourmet si dedicas un poco de tiempo a este espacio de la casa. Organiza la cocina, empieza por pasar tiempo en ella y saber qué es lo qué necesitas y qué no. Toma nota de estos trucos que te ayudarán a sentirte a gusto e ir creando la cocina práctica con la que sueñas.

Tira lo que no necesitas de tu cocina pequeña

Antes de ponerte a organizar este espacio, es importante que tires todo lo que no necesitas. Si tienes dos moldes para magdalenas, aunque jamás has cocinado este postre, será mejor replantearte su estancia en la cocina. Quédate solo con lo que de verdad uses. Los expertos en orden coinciden en que se debe tirar todo lo que no has usado en el último año. Realmente es que no te hace falta, si no lo has usado y quizás ni sabías que existía.

Una cocina pequeña crece a lo alto si no puede a lo ancho

Los metros de una casa son los que son, pero conseguir almacenar mucho más en nuestra cocina pequeña gracias a su altura. Coloca estantes a vista o muebles. No te centres solo en el presupuesto, cuestan casi lo mismo, sino en lo que realmente necesitas. Los estantes dejarán a vistas todo y los armarios o muebles te permitirán dejar escondida tu vajilla o electrodomésticos pequeños. Rediseña tu cocina con el espacio a lo alto que puedas aprovechar perfectamente invertido.

Los ganchos son un plus en tu cocina pequeña

Para organizar una cocina pequeña, cada espacio cuenta. En este caso deberemos tener en cuenta los ganchos que nos pueden servir para colgar todo tipo de elementos, desde unos paños a los utensilios que más usamos. Los tendremos a mano y nos liberarán espacio de la encimera, justo lo que necesitamos para conseguir que una cocina pequeña sea mucho más funcional. Las paredes se pueden aprovechar con baldas, pero también ganchos colocados estratégicamente.

Tu cocina pequeña ganará espacio con muebles auxiliares

Los muebles auxiliares son la solución para que puedas colocar todos los elementos que no te caben en la superficie de la encimera o en los cajones y estantes. Puedes darles un doble uso, como una pequeña mesa que utilices también como isla con una tabla de madera para cortar y espacio extra de almacenaje. Es una opción que no debes perder de vista. Hay una gran variedad de estos muebles de todas las medidas y formas que puedes adaptar a tu cocina pequeña y casi personalizar con un poco de maña.

La luz y el color juegan un papel fundamental en tu cocina pequeña

Otro de los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de montar tu cocina pequeña es la luz. Es casi tan importante como el resto de la organización. Será mejor que te prepares con un tipo de cocina que tenga una luz adecuada y un color. El blanco te ayudará a ganar espacio, si le das las luces necesarias. Coloca luces led debajo de los muebles inferiores y superiores, se verá una cocina enorme con pequeños retoques. Es una manera de darle ese efecto óptico que de lo contrario no se vería tan grande.

La cocina pequeña debe tener la encimera despejada

Si empiezas a acumular electrodomésticos, tu cocina parecerá mucho más pequeño. La encima debe tener la máxima superficie posible para poder trabajar. Puedes ir colocando cada uno de los electrodomésticos en muebles debajo de la encimera o en muebles auxiliares para dicho fin. Un rincón del café o del desayuno con un mueble auxiliar en el que colocar la cafetera, la tostadora o la tetera eléctrica es una buena opción para despejar parte de tu cocina.

El escurreplatos tiene los días contados en tu cocina pequeña

De no disponer de lavavajillas o simplemente no querer usarlo, coloca un escurreplatos en la misma pica. Te ayudará a no invadir la encimera y, además, de ganar espacio, conseguirás que te dure más. El escurreplatos puede estropear mucho la encimera, pero gracias a este elemento, situado en el lugar adecuado, conseguirás que tu cocina se vea bonita durante mucho más tiempo.

Una cocina pequeña puede aumentar almacenaje con cestos

Están muy de moda los cestos y son una magnífica forma de conseguir que todo nos quede perfectamente organizado. Conseguirás almacenaje gratis usando estos cestos que pueden servirte para conseguir guardar tus cosas, más allá de los estantes o cajones, hay vida y los cestos son tendencia por un motivo. Puedes dejarlos a vistas o esconderlos, colocar una estantería entera con cestos que te sirvan para tener todo bajo control.

Aprovecha hasta el último rincón útil

Los muebles esquineros son esenciales, especialmente en cocinas pequeñas. No hay esquina que se nos resista especialmente cuando hablamos de aprovechar unos centímetros de más. Puedes colocar un botellero si es muy estrecho y no hay espacio para más. Busca una solución imaginativa con el espacio de que dispongas en tu cocina pequeña. Cada centímetro cuenta para darle mucha más amplitud, consiguiendo que todo lo que usamos y necesitamos en nuestro día a día nos quepa.

Cómo organizar una cocina pequeña

Cada cocina es un mundo que refleja a las personas que la utilizan. Adapta esta habitación a la funcionalidad que le das. Invierte en un espacio de la casa que le añadirá valor y te ayudará a crear recetas y platos increíbles. Querer pasar más tiempo en la cocina pasa por mantenerla ordenada y sobre todo, intentar aprovecharla al máximo para sacarle todo el partido posible. Elige la opción que crees que puedes aplicar y crea tu cocina pequeña de ensueño.