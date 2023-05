No hagas caso a TikTok: los efectos de la moda de tomar café con limón para perder peso

Una búsqueda por “café con limón” en TikTok muestra de vídeos en los que un brebaje con estos dos ingredientes se presenta como una solución mágica para perder peso. Como todas las soluciones mágicas, y todo lo que tiene que ver con perder peso, estos vídeos suman millones de visualizaciones, pero ¿funciona la receta?

El argumento presentado es una infusión con la mezcla de zumo de limón, café molido y canela (hay quien le echa miel) que tiene un efecto termogénico, es decir, aumenta el gasto calórico del cuerpo y, por tanto, ayuda a quemar grasa. Además, sus defensores atribuyen otras virtudes al bebedizo, como su capacidad de suplementar nutrientes esenciales y aliviar los dolores de cabeza y la diarrea.

El café y los limones se encuentran en casi todas las cocinas. El café, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, se obtiene de la infusión de granos de café tostados y se consume sobre todo por su contenido en cafeína, que estimula el sistema nervioso central y aumenta el estado de alerta y de ánimo.

Por su parte, los limones son una fruta del género Citrus, y el tercer cítrico más producido en el mundo, después de las naranjas y las mandarinas. Son una gran fuente de vitamina C y antioxidantes razón por la cual la gente los ha utilizado para beneficiarse de sus propiedades medicinales durante siglos.

Lo cierto es que tanto el café como el zumo de limón tienen algunos efectos beneficiosos por separado, pero ¿y combinados? Vamos a examinar cada uno de los ingredientes.

Las virtudes del café

El componente más conocido del café es la cafeína, que ejerce sus efectos de aumentar el estado de alerta y mejorar las capacidades cognitivas porque bloquea los receptores de adenosina, una molécula que, cuando se acumula en el cerebro, nos produce sueño. Pero el café es más que cafeína. Es una mezcla compleja de más de 800 compuestos volátiles, entre ellos el ácido clorogénico, un potente antioxidante y antiinflamatorio.

El ácido clorogénico está detrás de los efectos saludables del café que se han descubierto en los últimos años: una mejor regulación del metabolismo de la glucosa y los lípidos, cuyo desequilibrio está detrás de la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Además pueden ayudar a prevenir el cáncer y la esteatosis hepática (hígado graso), dolencias que están todas relacionadas entre sí. Como en todo, no se puede abusar: el consumo excesivo de café puede aumentar la ansiedad y alterar el sueño.

Por su parte, se ha demostrado que la cafeína estimula la pérdida de grasa y mejora el rendimiento físico. Los efectos sobre la grasa se deben a que la cafeína aumenta los niveles en sangre de la hormona adrenalina, que viaja por la sangre hasta el tejido adiposo, indicando a las células que descompongan las grasas y las liberen en la sangre. Lo que ocurre es que, si no estamos haciendo un ejercicio que queme esa grasa, no se utilizará como combustible, y volverá a su sitio en nuestra barriga. Lo mismo ocurre si seguimos consumiendo un exceso de azúcares y grasa.

La cafeína también puede acelerar el metabolismo, la energía que consume el cuerpo en reposo. El aumento se produce en las tres horas siguientes a tomar la cafeína, pero no es un incremento muy grande, solo de un 7%. Como consecuencia, también se incrementa ligeramente la temperatura interna del cuerpo, lo que hace que se considere al café como termogénico. La buena noticia es que la mayor parte del aumento del metabolismo se debe a un aumento de la quema de grasas.

Por desgracia, estos estudios se realizan administrando dosis altas de cafeína pura, no café, y el efecto no es igual para todo el mundo. Un estudio demostró que la cafeína aumentaba la quema de grasas hasta en un 29% en las personas delgadas, mientras que el aumento era sólo de un 10% en las personas obesas. Además, los individuos se vuelven tolerantes a los efectos de la cafeína con el tiempo, por lo que el efecto en la quema de grasas puede disminuir con el consumo regular. Por otro lado, si el café o la cafeína interfieren con el sueño, el remedio es peor que la enfermedad, porque está demostrado que la pérdida de sueño hace que se acumule más grasa.

Los beneficios del limón y la canela

Los limones son una gran fuente de vitamina C. El zumo de un limón contiene 30 mg de vitamina C, que es la mitad de la cantidad diaria recomendada. La vitamina C es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo y la salud, y cuando nos encontramos sometidos a estrés, estamos enfermos o hacemos ejercicio, necesitamos bastante más cantidad de la mínima recomendada.

Como ocurre con el café, los beneficios de los limones no solo se deben a la vitamina C. Los limones son ricos en flavonoides, que actúan como potentes antioxidantes, especialmente en la piel de la fruta. Juntos, la vitamina C y los flavonoides de los cítricos se han relacionado con un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiacas, mejoras en el sistema inmunitario y protección contra las infecciones.

A pesar de la leyenda, es muy improbable que el limón ayude a quemar grasa. Una teoría sugiere que beber agua caliente con limón aumenta el metabolismo. Sin embargo, se sabe que beber agua sola aumenta temporalmente el metabolismo a través de una mayor producción de calor (el cuerpo tiene que calentar ese volumen de agua), por lo que en realidad es el agua en sí la que esté ayudando a perder peso, y no el limón. Y tampoco ayuda que sea caliente.

Por último, ¿ayuda en algo la rama de canela? Esta planta tiene también sus beneficios para la salud. La canela es una fuente concentrada de polifenoles y su consumo habitual mejora el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y actúa como antioxidante y antiinflamatorio –si no se toma en exceso–.

El café con limón no es milagroso

Mucha gente busca en Internet una solución mágica para perder peso, pero en realidad, no hay nada que se pueda tomar, ni siquiera fármacos, que supere los resultados de la combinación de una dieta saludable y ejercicio para perder grasa, ganar músculo y mantener un cuerpo saludable. El café con limón no es una excepción. En última instancia ni el limón ni el café pueden derretir la grasa de la barriga.

La única manera de deshacerse de la grasa no deseada es creando un déficit de calorías. Recortar drásticamente las calorías con la dieta lleva a un efecto rebote, y el ejercicio por sí solo no consume suficientes calorías.

Sin embargo, los estudios demuestran que el café y la cafeína puede ayudar en cierta medida a perder algo de peso y potenciar los efectos del ejercicio. En cualquier caso, estos efectos se deben al café, no a la combinación de café y limón. Pero de nuevo, nada de esto ocurrirá si tomas el café y vuelves al sillón a comer patatas fritas delante de la televisión.

¿Y los otros efectos como el alivio de los dolores de cabeza y la diarrea? Beber cualquier líquido, especialmente agua, puede aliviar ciertos dolores de cabeza. Para colmo, el café y el limón son vasoconstrictores y pueden agravar los dolores de cabeza y las migrañas. En cuanto a curar la diarrea, el café es un estimulante de los movimientos del intestino y los ácidos gástricos, por lo que más bien acelerará nuestra visita al baño en lugar de retrasarla.

En definitiva, consumir limones y café es en general beneficioso para la salud, pero un mejunje hecho de las dos cosas no va a quemar mágicamente la grasa de tu barriga a no ser que empieces a moverte y te alimentes de manera saludable.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.