De condición necesaria a condición suficiente

Desde antes de que se convocaran las elecciones generales para el día 23 de julio, la coalición de las diferentes formaciones políticas de izquierda que, por el motivo que sea, no se sienten representadas por el Partido Socialista, ha sido el tema que ha presidido la agenda pública.

Se ha partido de la premisa, avalada por la experiencia empírica disponible, de que la concurrencia por separado de dichas formaciones políticas suponía inexorablemente el triunfo de las derechas españolas, mientras que la presentación de todas ellas en coalición con una candidata única a la presidencia del Gobierno, no garantizaba la victoria, pero sí la hacía posible e incluso probable.

Es algo que se ha repetido en todos los medios de comunicación, de todas las preferencias políticas. Pienso que el lector del elDiario.es está al tanto de todo lo que se ha dicho y escrito al respecto y que no necesita que se vuelva sobre el tema. Este viernes se ha formalizado la coalición electoral y, en consecuencia, se ha puesto en circulación la plataforma electoral que puede enfrentarse con garantías a las derechas española.

La condición necesaria para la victoria electoral de la izquierda se ha alcanzado. De lo que se trata ahora es de convertir dicha condición necesaria en condición suficiente. Y, para ello, es importante, en primer lugar, que se siga un criterio para la elaboración de las candidaturas que se formalizarán ante las diferentes Juntas Electorales provinciales, que sea entendido como un criterio objetivo y razonable por la sociedad en general y por aquella parte de la misma a la que la coalición pretende representar de manera clara e inequívoca.

Es importante que las candidaturas tengan entidad ante el conjunto del cuerpo electoral. Hay un porcentaje del cuerpo electoral con cuya aprobación no se puede contar en ningún caso, pero es importante que la presencia de quienes integran las candidaturas de la coalición pueda ser justificada por encima de toda sospecha. Que no puedan ser descalificadas de entrada como candidaturas insolventes.

Nos encontramos ante un “cambio de época”, en el que vamos a tener que enfrentarnos con problemas con los que la Humanidad no ha tenido que enfrentarse desde hace miles de años. Es importante que nuestros representantes sean conscientes de ello y de la necesidad de continuar estudiando y continuar aprendiendo. Van a tener que explicar no solo a quienes los han votado, sino al conjunto de la sociedad, por qué se tienen que tomar determinadas decisiones y cuáles son las consecuencias que se van a derivar de las mismas. Tanto de las que afectan más directamente a los ciudadanos que te han elegido, como también aquellas que no te afectan tan directamente, pero de las cuales depende la posibilidad misma de una convivencia civilizada.

Doñana no es un problema exclusivamente andaluz y la tuberculosis bovina un problema exclusivo de Castilla y León. El cambio climático, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de pensiones o de nuestro sistema educativo o sanitario tampoco son problemas de algunas comunidades exclusivamente. Por no hablar de las posibilidades y riesgos de la Inteligencia Artificial, etcétera. En todos estos terrenos los próximos años van a ser decisivos. Tenemos que salir a ganar.

Afortunadamente, la existencia de la Unión Europea nos permite tener un marco de referencia desde el que intentar dar una respuesta a todos estos problemas y no quedarnos en una posición subalterna en el mundo. Pero, para ello, es necesario que la UE se consolide como lo que ha sido hasta la fecha: la confederación democrática más importante del mundo. También esto está en juego el 23J.

Hoy estamos mejor que ayer. El 23J tenemos que estar todavía mejor.