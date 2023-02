En varias ocasiones Yolanda Díaz se ha dirigido al presidente del Gobierno para recordarle que hay que cuidar la coalición, que gobernar en coalición supone desarrollar complicidades de diverso tipo para poder sacar adelante un programa de gobierno.

Si la he entendido bien, pienso que no se refiere exclusivamente a la relación con el socio de coalición, sino a todos los partidos que han hecho posible que el primer Gobierno de coalición de la democracia pudiera constituirse primero y mantenerse después a lo largo de una de las legislaturas más difíciles desde la entrada en vigor de la Constitución.

Yo añadiría que esta es la primera obligación del presidente del Gobierno, de cuyo cumplimiento no depende exclusivamente que esta legislatura acabe bien, sino también la posibilidad de resistir la ofensiva que se está perfilando para la próxima legislatura con la finalidad de revertir todos los avances democráticos que se están consiguiendo en esta. Todos los partidos políticos que hicieron posible la moción de censura en 2018 y que han hecho posible la investidura en 2019, la aprobación de tres presupuestos consecutivos y un número sobresaliente de leyes cualitativamente muy importantes, continúan siendo imprescindibles para evitar la vuelta a las andadas de la derecha española.

Pongo un solo ejemplo. A la ley del solo sí es sí le ocurrirá lo mismo que a la ley de memoria histórica que se aprobó con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. No será necesario derogarla. Bastará con cortar la financiación para que la ley quede desarbolada. Se trata de leyes que sin una actuación continuada de aplicación se quedan en letra muerta. No es en esta legislatura, sino en la próxima en la que se verá lo que la ley del solo sí es sí representa como garantía de la libertad sexual. De nada vale su aprobación en esta legislatura si no se consigue desarrollarla en la próxima. Y ello exige la conjunción de todos los partidos que han hecho posible el primer Gobierno de coalición.

Afortunadamente los demás partidos que no están en el Gobierno en general, pero Esquerra Republicana y Bildu en particular, han demostrado un extraordinario sentido de la responsabilidad y han puesto como prioritario la preservación de la coalición frente a las prisas poco reflexionadas por sacar adelante la proposición de ley del PSOE de reforma de la LO 10/2022.

Como escribí este pasado lunes, las revisiones de condenas con rebajas de pena e incluso excarcelaciones se están agotando. La perspectiva que vamos a tener sobre esta ley, también en este punto, va a ser muy distinta en marzo de la que estamos teniendo en febrero. Hay que reformar, pero entre todos. Y aprender para el futuro. Porque todavía queda alguna reforma importante en lo que queda de legislatura como la reforma de la “Ley mordaza”.

El canciller alemán Olaf Scholz ha acuñado un término muy expresivo, Zeitwende, para referirse al momento que estamos atravesando. En este y en los próximos años se van a tomar decisiones que van a marcar la dirección en la que queremos avanzar durante bastante tiempo. En la Unión Europea y en cada uno de los Estados miembros. En España sin la gran coalición de partidos que ha hecho posible este Gobierno de coalición, se avanzará en dirección contraria a la seguida desde 2018. Y para ello hay que consensuar la proposición de ley de reforma de la LO 10/2022.

Ahora bien, cuidar la coalición no es tarea exclusiva de Pedro Sánchez, sino de todos. Las complicidades necesarias exigen predisposiciones diversas por parte de grupos con sensibilidades y trayectorias distintas. Únicamente de esta manera podremos ser protagonistas en este “cambio de época”.