Antonio Najarro recupera su compañía tras el BNE: "Corro un gran riesgo"

El director del Ballet Nacional de España (BNE) hasta este verano, Antonio Najarro, firma el espectáculo que estrena mañana el Corral de la Morería, "Zincalí", prepara un programa de televisión y ha decidido recuperar la compañía que tenía antes de su nombramiento: "corro un gran riesgo pero estoy feliz".

Por primera vez, Najarro, que ha dirigido el BNE los últimos 8 años, ha creado un espectáculo para el tablao madrileño Corral de la Morería, "Zincalí", que tiene a El Yiyo como protagonista, a Belén López e Inmaculada Salomón como artistas invitadas y la música de José Luis Montón.

"Me encargaron ellos el proyecto y me entusiasmó la idea. Yiyo -Badalona, 1996- es muy joven y baila muy bien con un registro muy personal y marcado. Juntos le damos un vuelco al lenguaje tradicional de la danza para llevarlo a un lugar diferente", detalla en una entrevista con EFE Najarro.

La música de Montón, añade, le ha permitido crear pasajes más líricos al lado de otros de "flamenco puro" y con guiños a la danza contemporánea o el rap y todo "encaja" a la perfección en una producción que cuenta con el vestuario de Oteyza, la pareja que ya diseñó los modelos que lució el BNE en su desfile en la Fashion Week de 2017.

Pero el principal proyecto ahora de Najarro (Madrid, 1975) es "reconstituir" la compañía que dirigió durante 10 años antes de hacerse cargo del BNE y con la que montó cuatro espectáculos que giraron por todo el mundo.

Hará audiciones con bailarines que ya conoce y otros nuevos para formar una compañía de 14 artistas y su idea es presentarse el 25 de abril en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con "Alanto", una coreografía que creó para el BNE y que, una vez concluido el tiempo de exclusividad, ya puede montar él.

"Es una coreografía muy potente y muy demandada nacional e internacionalmente. El original tenía 40 minutos y la voy a reforzar con dos coreografías más y con música en directo, compuesta por Fernando Egozcue, de guitarra, violín, batería, contrabajo y piano", detalla.

Vuelve así a la "intimidad" y "funcionalidad" de la compañía privada, y se enfrenta a ello "sabiendo la enorme dificultad que conlleva" pagar de su bolsillo "absolutamente todo".

"Las compañías tienen dos o tres bailarines de media y algunas seis. De gran formato como la mía no existen. La arranco de cero pero no quería esperar más. No me siento agobiado, ni quemado, ni cansado, sino muy contento y feliz. Han sido ocho años muy intensos y he estado muy contento y lo estoy ahora", precisa.

También está "feliz" con el programa que prepara para una cadena de televisión, "Un país en danza", diez capítulos en una primera entrega que abordará todos los estilos, con invitados como Nacho Duato, Rubén Olmo -actual director del BNE- o Tamara Rojo, pero también directores de cine o actores.

"Es un sueño que llevo persiguiendo más de cinco años. Somos un sector que no paramos de quejarnos y lo que tenemos que hacer es posicionarnos. Parte de culpa de que eso no sea así es la falta de conocimiento que tiene la gente de a pie. Mi obsesión es comunicar, llevar la danza a todas partes", explica.

El esquema de "Un país en danza", cuyo estreno está previsto para el segundo trimestre de este año en una cadena nacional que aún no quiere desvelar, es "muy visual": "hay que ver bailar, hay que ver cómo se relaciona el movimiento con distintas disciplinas, y habrá deporte pero también poesía", añade Najarro, que dirigirá y presentará el nuevo espacio

Concha Barrigós