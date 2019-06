Carmen Posadas: las nuevas tecnologías son buenas para los escritores noveles

La escritora uruguaya Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta (1998), ha reconocido que la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito editorial son "buenas" para los escritores noveles pero no tanto para los que llevan más tiempo "por el pirateo".

En una entrevista con Efe en Ceuta, con motivo de su presencia en la ciudad para participar en la Feria del Libro, Carmen Posadas (Montevideo, Uruguay, 1953) ha declarado que las nuevas fórmulas de comunicación amplían "las oportunidades" para los escritores noveles, pero "para los que llevamos mucho más tiempo en el oficio no es tan bueno; ya que nos están pirateando los libros".

En su opinión, en la actualidad "es impresionante ver como cantidad de gente cuelga sus novelas en internet y se convierten en éxitos mundiales, lo cual es un fenómeno completamente nuevo ya que antes era muy difícil romper la pescadilla que se muerde la cola de que no me conocen, no me publican y no me publican porque no me conocen".

La escritora se ha atrevido, hasta ahora, con novelas, ensayos, libros infantiles, biografías e incluso con guiones de cine y televisión pero reconoce que su pasión es escribir cuento corto.

"Lo que más me gusta es escribir cuentos, sobre todo cuentos cortos, porque es un reto para el escritor crear unos personajes, una situación, unos diálogos y una historia y cerrarla en un espacio muy corto, por lo que siempre digo que quien es un buen cuentista es un buen novelista y un buen escritor", ha comentado.

Carmen Posadas sigue promocionando su última novela "La maestra de títeres" (2018), un libro que está teniendo una gran aceptación. "Estoy muy contenta con el resultado, era una novela muy arriesgada porque aparentemente parece muy frívola y la gente podía pensar que se me había ido un poco la pinza (risas) pero los lectores han entendido la propuesta".

Y ha explicado que "en realidad la protagonista de esta novela es la historia reciente de España y hay una parte que ocurre en la postguerra, otra en la transición y otra en el presente, y hay como un enigma que no se desvela hasta el final".

Carmen Posadas, cuyos libros han sido traducidos a 24 idiomas, ha asegurado que no es una mujer que escribe para mujeres. "Yo escribo para todo el mundo, estoy un poco cansada de esas novelas de mujeres, para mujeres y sobre mujeres. El mundo está hecho de hombres y mujeres y a mí me encanta averiguar cómo piensan ellos".

Por ello, se refiere al vocabulario inclusivo en estos términos: "juega en contra de la causa feminista porque cuando se usan argumentos tan grotescos que al final se vuelven en contra como que la Universidad de Granada quiere cambiar ahora el nombre a los meses para que enero se llame enera y febrero sea febrera ... Yo me pregunto: ¿qué van a cambiar con eso?".

La escritora, nacionalizada española, ya tiene en mente sus proyectos de futuro. "No soy supersticiosa porque nací un viernes día 13 pero sí tengo una superstición que es hablar de las novelas que no existen. Np obstante, se me ocurrió una idea buenísima hace tres días aunque todavía está en pañales", ha dicho a Efe.

A los que empiezan en el mundo editorial les aconsejaría "para ser escritor sólo se requieren dos cosas: una ser un gran lector y otra ser una persona muy curiosa porque un escritor es alguien que se pasa todo el tiempo preguntando. No hace falta ser extraordinariamente inteligente pero sí tener un poco de suerte".

También valora el contacto directo con sus lectores. "Ahora que hay tanto contacto por las redes sociales y parece que estamos conectados con el mundo entero al final se agradece el contacto humano porque es a lo que estamos acostumbrados".

La escritora uruguaya se ha mostrado ilusionada de estar en Ceuta ya que tal y como ella mismo ha añadido: "me hace mucha ilusión estar aquí porque siempre he veraneado en Málaga y uno de los días lo dejábamos para viajar a Ceuta y realizar compras. Me ha encantado volver y recorrer las calles por los que he estado".