Daniel Radcliffe rebate en una carta abierta a J.K Rowling y sus afirmaciones sobre las mujeres trans

El intérprete de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha publicado una carta abierta en una plataforma LGTBI respondiendo a la últimas declaraciones de J.K Rowling sobre las mujeres trans. "Las mujeres transgénero son mujeres. Todo lo que se diga al contrario borra la identidad y la dignidad de ese colectivo y desdice los consejos de los profesionales médicos que tienen mucha más experiencia de Jo y yo al respecto", escribe el actor.

El pasado fin de semana Rowling compartió una columna de opinión que se titulaba Creando un mundo post COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa y con la que ironizó diciendo que "solía haber un nombre para esa gente", refiriéndose a la mujer. Sus palabras fueron identificadas como tránsfobas por olvidarse del colectivo, a lo que la escritora respondió que respetaba "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda".

Sin embargo, prosiguió con un nuevo tuit que despertó aún más reacciones que el anterior: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

No es la primera vez que J.K Rowling se significa sobre las mujeres transgénero. Ya en su día defendió en público a una usuaria que fue despedida por decir en sus redes que "los hombres no deberían convertirse en mujeres", lo que en el Reino Unido le procuró la fama de TERF (en inglés, las siglas de "feminista radical que excluye a los trans"). Sin embargo, sí es la primera vez que alguno de sus excolaboradores de la saga la desdicen.

"A todas las personas que ahora sienten que su experiencia se ha visto empañada o disminuida con los libros, lamento profundamente el dolor que esos comentarios les hayan causado", ha continuado Daniel Radcliffe en su misiva. También se apoyó en estadísticas de la plataforma Proyecto Trevor, que hoy le publica, y que infieren que el 78% de los niños y adolescentes transgénero han sido víctimas de discriminación.

"Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños", ha concluido el actor. No obstante, también ha invitado a los fans de la saga a quedarse con los valores que expuso, como que "la fuerza se encuentra en la diversidad o que las ideas dogmáticas conducen a la opresión de los grupos minoritarios".

A pesar de los que critican las declaraciones de su autora, Harry Potter ha defendido la diversidad de criaturas y sus protagonistas abogan por temas como la abolición de la esclavitud (en el caso de los elfos domésticos), la defensa de los más débiles (sobre la exterminación de los muggles) y la lucha contra el autoritarismo de Voldemort. Y, para Daniel Radcliffe, eso "es sagrado" y espera que "ningún comentario lo manche".