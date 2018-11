Bon Iver se une a The Cure, The National y Vampire Weekend en Mad Cool 2019

Bon Iver se ha convertido hoy en la cuarta gran confirmación internacional del cartel de Mad Cool Festival 2019, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de julio en la capital española y acogerá conciertos también de The Cure, The National y Vampire Weekend.

Lo ha confirmado la propia cita madrileña a través de sus redes sociales, en las que en jornadas previas desveló el resto de incorporaciones a su programación, como la de la banda de Manchester The 1975, el enérgico punk de sus compatriotas británicos Milk Teeth y de los escoceses The Snuts, comparados con los primeros Kings of Leon u Oasis.

Bon Iver, proyecto comandado por Justin Vernon, fue una de las protagonistas de Primavera Sound 2017, última ocasión en la que esta banda estadounidense tocó en España con motivo de la publicación de "22, A Million", lanzado hace ya dos años, por lo que se especula con la posibilidad de que su próxima incursión en Madrid sirve para presentar en vivo un hipotético cuarto álbum de estudio.

Mad Cool Festival 2019 repetirá la sede de su tercera edición, que se celebró el pasado mes de julio y congregó a 240.000 personas en tres días, convirtiéndola en la cita más concurrida por jornada en España.

Galardonado recientemente por la revista británica NME, en concreto por "el mejor cartel del año", contó en 2018 con Pearl Jam, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jack White y Queens Of The Stone Age, entre otros.