De la A a la Y: 13 mujeres del Mad Cool en un cartel con nombres en masculino

Sería reconfortante ofrecer la noticia contraria, pero los grandes festivales de nuestro país vuelven a suspender en paridad. Apenas un 15% de los artistas que actuaron en 2017 fueron o incluyeron mujeres, y la situación no parece haber mejorado doce meses después.

Basta con echar un vistazo rápido a los carteles para constatar quiénes encabezan en letras capitales. O, mejor dicho, quiénes no. Preparen la lupa, porque casi todas ellas estarán a la cola de la programación y a un tamaño digno de prueba de oculista. No obstante, la plataforma Mujeres y Música ha registrado una leve mejoría respecto al año pasado. Fue entonces cuando el WAM de Murcia, el Primavera Sound y el Mad Cool destacaron al lado de otros casos lacerantes como el del Azkena y el Viñarock.

Pero incluso en estos, la ansiada equidad parece una quimera. Mad Cool abre las puertas este jueves con un solo nombre de mujer entre sus cabezas: Dua Lipa. En el resto del cartel no está todo hecho a la vista de los números. 25 artistas o grupos con una mujer en la formación, frente a 94 hombres o bandas masculinas. Aun así, ellas conforman algunas de las apuestas más interesantes de la tercera edición del evento madrileño.

Prestando atención a las apuestas en solitario o grupales con mayoría femenina, este abecedario incompleto pretende destacar su nombre en una sopa de letras dominada por la testosterona. Por desgracia, no hemos podido completar las 27. Dejamos como reto para el año que viene reunir una lista de la A a la Z con todas las letras.

A- Agoraphobia

Mondo Sonoro stage - 23:00h (viernes)

"Te deberías comportar como una dama. ¡Maldita sea, tocas como un hombre!". Con esta letra -pero cantada en inglés- las chicas de Agoraphobia reflejan solo una parte de los comentarios paternalistas a los que se enfrentan las bandas de rock femenino. È unha opinión forma parte del decálogo Incoming Noise, el primer álbum de este quinteto gallego que dio el salto en 2013 en un concurso de jóvenes talentos y, desde entonces, ha llegado a tocar en el imprescindible SXSW de Texas.

Influidas por Violent Femmes, The Donnas o los Yeah Yeah Yeahs, Agoraphobia llega para regalar al público del Mad Cool "el mejor concierto de su vida". Garaje, punk y mucha mordacidad para callar las bocas a los que dicen que "esta multitud solo ha venido a ver cómo enseñas las piernas".

B- Black Madonna

The Loop - 3:05h (sábado)

"La música de baile necesita mujeres mayores de cuarenta, historiadores, críticos, riot grrrls, queers, gente que lo ha pasado mal durante toda la semana, camisetas sin collares [...]". Bajo un enorme letrero de We still Believe [Aún creemos], la DJ nacida como Marea Stamper en Kentucky y consagrada como Black Madonna en el resto del planeta reparte filter house, acid, techno y activismo por los mejores festivales.

Ella está segura de que la música reconstruye puentes, y no hay mejor momento para que venga con sus vinilos y con himnos pisteros como Exodus y Jealous Heart Never Rest a plantar la primera piedra.

D- Dua Lipa

Madrid te abraza stage - 2:05h (sábado)

Sus éxitos New Rules, IDGAF y One Kiss la convierten en una presencia digna de las grandes cabeceras de cartel. A sus 22 años ha colado casi una decena de temas en las listas más escuchadas de Europa y EEUU, suena a todas horas en la radio y el verano ha disparado su presencia en las pistas de baile y los festivales. Es el resultado de un pop comercial perfectamente combinado con toques R&B y soul, y que ha convertido a esta británica de ascendencia kosovar en la legítima heredera de las reinas del pop.

Y como no solo de radiofórmula vive una diva, los temas Thinking 'Bout You, New Love y Room for 2 merecen una escucha por parte de quienes prefieran su vis rythm and blues.

F- Frank's White Canvas

Mondo Sonoro stage - 21:45h (jueves)

Las chilenas tuvieron que pasar un proceso de selección de entre más de mil bandas participantes, pero al final estarán tocando el mismo día que Tame Impala y Pearl Jam y en una franja horaria nada desdeñable. No en vano, Karin y Francisca cuidan los detalles al máximo: su puesta en escena, videoclips, estilo y personalidad musical. La hipnótica voz de Karin y la potencia de Francisca a la batería captaron la atención del sello TVN Records, que las fichó tras escuchar su segundo single, Let It Go.

G- Goat Girl

Thunder Bitch stage - 21:00h (viernes)

The Guardian las calificó como la banda que "está reconstruyendo el panorama indie de Londres" cuando solo tenían dos canciones. Pero no eran dos cualquiera. En una se posicionaban en contra del Brexit - Scum- y en la otra disparaban contra la mafia que controla el circuito musical de la capital inglesa - Country Sleaze-.

Ahora, acunadas por Rough Trade, una de las tiendas de vinilos y sello discográfico independiente más famosa del país, presentan su álbum debut titulado Goat Girl. Un trabajo que es como una fotografía de la vida urbana moderna: "sucia, fea, repleta de mentirosos, soñadores y lunáticos".

H- Hurray for the Riff Raff

Radio Station stage - 19:15h (sábado)

Hurray For The Riff Raff es el proyecto de Alynda Segarra, cantante y compositora de origen puertorriqueño que lleva diez años forjando una personalidad musical que bebe del rock y del folk latino. Criada en el Bronx por una tía amante del doo-woop y la Motown, Segarra se escapó de casa a los 17, pasó por la cárcel y terminó tocando en las calles de Nueva Orleans, donde se empapó de una conciencia racial que desde entonces se identifica en sus cinco discos.

Su último LP, The Navigator, incluye una gran variedad estilística y alberga himnos como Hungry Ghost, Rican Beach o Pa’lante.

J- Jain

Radio Station stage - 21:35h (viernes)

En su particular estilo podemos encontrar elementos tan dispares como el pop francés, la percusión arábiga o los ritmos africanos. Su primer EP, Hope (2015) incluía los populares singles Come y Makeba, ambos dedicados a la cantante y activista sudafricana Miriam Makeba. El segundo que grabó ese mismo año, Zanaka, alcanzó el Disco de Oro en su país natal después de haber vendido más de 500.000 copias.

L- Lali Puna

The Loop - 20:00h (jueves)

Valerie Trebeljahr lidera Lali Puna, una de las formaciones más destacadas de la escena electrónica alemana. Han publicado seis álbumes de estudio. El más reciente, Two Windows, ha supuesto la reactivación definitiva de la banda tras unos años en los que la coreana había decidido centrarse en su familia y en su carrera como periodista.

El disco ofrece una vuelta de tuerca a la propuesta de Lali Puna y se acerca a un sonido mucho más bailable y exuberante sin descuidar su mítica sensibilidad pop.

M- Maya Janes Coles

The Loop - 3:05h (jueves)

De la veteranía de Black Madonna pasamos a la juventud desbordante de Maya Janes Coles. Esta londinense de raíces japonesas lleva desde los 17 años pinchando y, más de una década después, ha sido reconocida por la revista Rolling Stone como una de las DJs del milenio.

Coles es la mujer orquesta de las cabinas de los clubes: ella misma escribe, produce, arregla, mezcla y diseña sus las portadas de sus discos. Sus virtudes polifacéticas la llevaron a colaborar con artistas de la talla de Massive Attack o The xx, y a situarse por derecho propio junto a las figuras más influyentes de la electrónica mundial.

N- Nuria Graham

Mondo Sonoro stage - 20:20h (viernes)

Esta catalana de 21 años publicó su primer disco en octubre del año pasado, justo cuando la región bullía en discrepancias y en movilizaciones populares. Graham es una joven comprometida con lo que ocurre en Catalunya, pero esa visión política de momento no ha impregnado sus letras. En Does It Ring a Bell? desarrolla un sonido más cálido e intimista que sumerge al oyente en un oasis de melancolía y felicidad.

S- Sofi Tukker

The Loop - 19:20h (viernes)

Conformado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, Sofi Tukker se formó años atrás, cuando sus dos integrantes se encontraron en una galería de arte. Sophi estaba tocando en un trío de Bossa Nova Jazz y Tukker participaba con su setlist de DJ, así que él se prestó a hacerle una mezcla y hasta ahora.

El dúo factura una suerte de pop selvático inspirado en el house de los 90 que les ha valido una nominación a los Grammy incluso antes de publicar su primer disco de larga duración. De hecho, el single de su primer disco, Drinkee, alcanzó los 40 millones de reproducciones en Spotify.

T- The Big Moon

Thunder Bitch stage - 19:40h (viernes)

Inspiradas por las bandas femeninas del grunge y el britpop de los 90, el cuarteto comenzó a trabajar en las canciones de la vocalista dando lugar a su primer single autoproducido Sucker (2015) y llamando así la atención de la escena underground londinense.

Tras participar en varias giras como teloneras de artistas como The Maccabees o The Vaccines, en 2016 firmaron su primer contrato discográfico con una multinacional. Ese mismo año publican su álbum debut, The Road y el aclamado single Cupid.

Y- Ylia

The Loop - 18:30h (jueves)

La productora y DJ Susana Hernández, más conocida como Ylia, es todo un referente en el universo underground tanto nacional como internacional. Creció en Alicante escuchando bakalao y estudiando piano clásico, pero pronto cayó en las redes de la electrónica y ya por el 99 empezó a pinchar breakbeat y electro. Ahora, combina en sus sesiones fases ambientales con otras más bailables y su denominador común: una base de espíritu funk.