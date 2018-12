Libros feministas de 2018 que sirven para entender todo lo que viene en 2019

Se decía de 2018 que iba a ser el año de las mujeres y el feminismo. En la literatura lo ha sido a nivel prolífico: Nerea Barjola resignificó crímenes como el de Alcasser, Roxane Gay analizó la cultura de la violación, Marta Sanz pensó el momento, Mary Beard el poder, Paula Bonet rompió el tabú sobre el aborto, Joanna Russ hizo un ejercicio de metaescritura analizando por qué a las mujeres no las han dejado escribir y se actualizaron varios clásicos de cara al 8M.

Ha sido eso y mucho más, así que aquí va una pequeña selección de ensayos y manuales sobre feminismo muy diferentes entre sí y que merece la pena recuperar –y además son una buena opción para leer o regalar en Navidad–. Los leemos y hablamos con algunas de sus autoras, para tener más claro cómo seguir en 2019 –y cómo encarar el nuevo 8M– y para no olvidar a las que nos trajeron hasta aquí.

Herstory (Lumen)

Herstory es una casi enciclopedia desarrollada por María Bastarós –autora este año también de Historia de España contada a las niñas– y Nacho M. Segarra, editada por Lumen e ilustrada de manera impresionante por Cristina Daura. Un repaso desde la prehistoria a la actualidad, muy, muy poco blanca y muy, muy poco capitalista. Aquí no cabe Margaret Tatcher y sí Nina Simone, las kellys o el afrofuturismo.

No es una historia del feminismo como la conocemos, porque para empezar no querían mostrar las conquistas "con un sentido lineal", sino como lo que han sido, "avances y retrocesos", explica Bastarós. Es una historia del combate y "de la humanidad", "porque la historia de las mujeres es también la historia de ésta. Tratamos de incluir todos los acontecimientos trascendentes a nivel global: desde el paso de la caza a la agricultura al Genocidio Armenio o la llegada de Internet". "El criterio estrella fue la interseccionalidad: asumimos el compromiso ideológico de mostrar un sujeto político del feminismo amplio y diverso, y de subrayar siempre la relación de este con otras luchas emancipadoras y otros activismos", continúa. "Nuestro feminismo no esta centrado en hablar de 'mujeres que hacen cosas' sino en reflejarlo como un movimiento complejo y plural".

Un feminismo del 99% (Ctxt-Lengua de Trapo)

Nancy Fraser, desde Nueva York, es una de las grandes pensadoras de nuestro tiempo. Ella con Angela Davis o Barbara Ransby firmaron, tras la victoria de Trump, el manifiesto que acuñó el término 'feminismo del 99%'. Un feminismo con su epicentro en la Huelga Internacional de Mujeres del 8M y contrario al “feminismo hegemónico” que ven representado en el neoliberalismo de Hillary Clinton, “preocupado solo por romper el techo de cristal”.

Ese feminismo fue explicado en España de la mano de la Editorial Lengua de Trapo y Contextos y de diez autoras –escritoras, políticas, activistas, filósofas–, entre ellas María Castejón, Nuria Alabao, Justa Montero o Clara Serra, que aportaron cada una un artículo en un libro del mismo nombre, Un feminismo del 99%. Con amadrinamiento y prólogo de la propia Fraser.

Ser mujer negra en España (Plan B)

Desirée Bela-Lobedde lleva tiempo dedicándose al activismo antirracista y feminista desde diversos ángulos. Uno de ellos es el estético. De hecho, se define como activista estética: sus vídeos de Youtube e Instagram, mucho tiempo bajo el nombre de Negra Flor, reivindicando la belleza –sobre todo la referida al cabello– afro como símbolo de identidad son ya un referente en redes.

Ser mujer negra en España es una autobiografía personal desde lo político. Sobre los “encontronazos” que ha tenido desde que era niña por su piel, sobre pasarse la vida respondiendo cosas como “¿de dónde es una belleza tan exótica como tú? ¿es verdad eso de que las mujeres negras sois unas fieras en la cama?”.

El feminismo lo cambia todo (Ediciones Paidós)

En España, durante años, si se quería recomendar un libro formado, consistente y completo sobre las bases del feminismo, muchas recurrían a Feminismo para principiantes -por cierto, también reeditado este año- . El manual de Nuria Varela sigue muy vigente pero El feminismo lo cambia todo, de Silvia Clavería sigue esa misma línea tratando hitos y conceptos recientes, como el 8M o el mansplainning. Además, delatándose la autora como profesora de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, lo hace de una manera muy pedagógica, que podría servir para una clase o para adolescentes. "Accesible", dice ella.

"La sociedad se empieza a hacer muchas preguntas sobre feminismo, y buscamos respuestas, pero, en demasiadas ocasiones nos encontramos ante ideas contradictorias o conceptos indescifrables", explica Clavería sobre su propósito. Además de meterse en las nuevas corrientes y tocar temas espinosos como la maternidad subrogada, prostitución o porno, también atraviesa "las causas de por qué las mujeres sistemáticamente han estado en una posición de inferioridad respecto a los hombres en la historia, en el espacio público, en la política o en el mercado laboral". Para tener las herramientas para entenderlo y para "poder comprobar que éste lo puede cambiar todo".

La mujer que dijo basta (Libros.com)

Ana María Pérez del Campo decidió separarse en los años 60, con tres hijos. Nueve años después consiguió separarse de su marido; en 1973 fundó la primera asociación de mujeres separadas; en 1981 participó en la elaboración de la Ley del Divorcio –y consiguió, por fin, divorciarse–.

Con 82 años sigue activa en la lucha de género, como presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, y llamó a la periodista Charo Nogueira porque “estoy ya mayor y quiero que lo cuentes”. Así que en La mujer que dijo basta tenemos eso: lo que vivió y cómo se lo cuenta a Nogueiro.

El himen y el hiyab (Capitán Swing)

Se ha debatido mucho sobre feminismos árabes estos años pero quizá en 2018, justo el del #MeToo, el aborto en Argentina o las leyes sobre violencia sexual, desde los medios occidentales lo hemos dejado algo de lado. La periodista Mona Eltahawy no lo ha hecho.

En El himen y el hiyab habla de las dos revoluciones que han tenido que afrontar las mujeres en el mundo árabe: una lucha junto a los hombres y otra contra un sistema político y económico que las reprime especialmente a ellas. Eltahawy aborda la revolución sexual que, dice literalmente, “necesita” el mundo árabe.

Feminismo para microondas (Now Books)

El término micromachismos está perfectamente asumido ya. Natza Farré habla de otra cosa. Habla de Feminismo para microondas: “Es un curso muy rápido porque le daba este toque de humor que tiene el libro. Ya se ve que hay algo que no cuadra”. En su especie de “curso” quiere luchar contra el machismo encubierto en la vida cotidiana –lengua, cultura, medios, educación– de una forma radical: con una revolución feminista que lo aborde todo.

“La revolución la haremos todas las mujeres concienciadas. En este sentido, lo que yo digo es que contamos con los hombres que se quieran apuntar, naturalmente, pero esta es una revolución que lideramos nosotras, porque somos las mujeres y porque nos conviene liderarla a nosotras. Que no haya algún listo que diga: 'Yo también soy feminista, ya la lidero yo que soy hombre'. No, eso no. Estoy muy convencida que esta revolución se hará desde la conciencia”, explicaba en una entrevista en Verbàlia.

Inferior (Círculo de Tiza)

En el año, además del feminismo, de las fake news, muchos esfuerzos están puestos en desmontar bulos. Es necesario también para el feminismo. Porque, ¿acaso las mujeres tienen una mente menos científica que los hombres y de ahí que ganen menos premios Nobel? ¿Las diferencias en la fuerza física media entre hombres y mujeres marcarán para siempre una desigualdad inquebrantable?

Son argumentos que te podrían dar en una cena de Nochebuena pero que también puedes leer en análisis sesudos. De hecho, se las puedes leer casi al mismísimo Darwin, que daba una explicación evolutiva a que las mujeres fueran intelectualmente inferiores. La científica Ángela Saini se ha encargado de desmontar todo lo establecido por, por ejemplo, el padre del naturalismo "con sus mismas armas". Es decir, a través de las investigaciones científicas. Lo hace en Inferior.

Las feministas queremos (Loquenoexiste)

En un mundo de igualdad legislativa y en un país con una Constitución supuestamente igualitaria, ¿qué más queremos? Isabel Mastrodoménico da en su último libro publicado la respuesta a algunas preguntas que también te podrían hacer estas fiestas en una mesa. A ella, como profesora de Historia de instituto, a veces se las hacían sus alumnos. Así que quiso escribirlo de manera también pedagógica, incluyendo en cada capítulo una carta de una feminista histórica. Por ejemplo, la dedicada a la necesidad de perspectiva de género incluye una de Virginia Woolf al director de un medio pidiéndosela, ya en los años 20.

"Es un libro cuyo público objetivo eran adolescentes, pero está llegando a gente de todas las edades que no había tenido contacto con el feminismo", cuenta Mastrodoménico. Lo prorroga Nuria Varela y casi podría ser "un pre- Feminismo para principiantes. Aquí recordamos qué es lo que queremos. Y la geneaología es fundamental y es importante ahora que están desembarcando tantas chicas jóvenes en el feminismo".

Vosotras bellas, vosotros fuertes (Galaxia Gutenberg)

"Tenemos que tomar conciencia de nuestros derechos adquiridos y, de madre a hija y de abuela a nieta, enseñar a las jóvenes para que no les gusten los chicos violentos. (...) Enseñar, nosotras las mujeres a no valorar, anhelar, recompensar o encontrar sexi la capacidad masculina de matar, de expoliar, de destruir… y de comprarnos regalos”. Ese es uno de los consejos que da Nancy Huston en una de las conferencias que forma parte de de Vosotras bellas, vosotros fuertes.

Las preguntas sin embargo son: ¿por qué, a pesar de años de feminismo, a las mujeres se les sigue exigiendo que sean bellas? ¿por qué se repiten sin cesar las imágenes heredaras? Las responde en dos conferencias sobre la belleza y sobre la violencia plagadas de referencias pop y que se leen muy rápido. “El deseo de las chicas de ser guapas y el de los chicos de ser fuertes se da por supuesto, calculado y elaborado, se repite, se exacerba y se propaga a través de vídeos, Hollywood, pornografía, productos de belleza, moda, lujo o cirugía estética”.

El problema de las mujeres (Anagrama)

Lo edita Anagrama en la serie Contraseñas Ilustradas. Una serie de viñetas de la ilustradora Jacky Fleming que por estilo podrían recordar a lo más clásico de lo británico pero que, en la práctica, son otra forma amena de explicar los orígenes del feminismo en pocas páginas.

Un repaso de cómo las mujeres saltaron de la “esfera doméstica” de las mujeres a la primera Ola. Pasando por la reina Victoria o Jane Austen pero también dando algún machetazo a Einstein o, de nuevo –el más mencionado del año– a Darwin. Un ejemplo: “Las mujeres que estudiaran ciencias corrían también el riesgo de que les creciese barba. Como dijo Immanuel Kant, que las mujeres tuviesen barba ‘menguaría los encantos con que ejercen su enorme poder sobre el sexo contrario’. La marquesa de Chatelet se puso en grave peligro de arruinar su aparato reproductor calculando divisiones de 9 cifras por 9 cifras totalmente de cabeza”.