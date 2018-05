"National PPgraphic": El Jueves convierte a M. Rajoy en la punta del iceberg de la "contaminación política"

La portada con la que National Geographic abre su próxima edición de julio, viralizada en redes sociales, continúa removiendo conciencias con motivo de las ocho millones de toneladas de plástico acaban en el océano. Sin embargo, hay otro tipo de conciencia, también relevante y, justo este jueves, de actualidad: la corrupción.

Así lo demuestra el semanario de humor El Jueves, que en su última revista incluye un póster central que imita la famosa portada de la revista medioambiental. "National PPgraphic", se titula, para luego continuar con una cita de alguien llamado M. Rajoy: "Son casos aislados".

Como muestran en la página web de la revista, la ilustración no escatima en detalles. El Presidente del Gobierno se sitúa en la punta de un iceberg que no oculta hielo, sino a políticos como Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas o incluso Rita Barberá, representada como un zombi con botella de JB en mano. La lista es extensa, pero no han olvidado un personaje estrella: a Cristina Cifuentes y su máster en la "Juan Carlos I".