Rodrigo Cuevas, cantante: "No solo hay que tener derechos, hay que tener referentes"

El artista Rodrigo Cuevas creció sin referentes LGTBI. "Nadie, ninguno", responde. "Yo creía que eso era algo que le podía pasar a una persona en China, pero que no era algo común. ¿Cómo me iba a tocar esa lotería? Pues no, hay que enseñar a los guajes y a les guajes que eso te pasa y que es normal". Por eso, desde su casa en una pequeña aldea asturiana, él mismo ha terminado por convertirse en un agitador folklórico, gay visible y con pluma, que defiende que "no solo hay que tener derechos, hay que tener referentes y tener ejemplos de personas trans, homosexuales o bisexuales".

"En el pueblu de mi güela, en Rodiezmo, nunca sentí rechazo. Donde me llamaban maricón era en Oviedo, en el colegio", señala Cuevas en esta charla con motivo del Orgullo 2020 con eldiario.es. "Yo sufría muchísimo, como todos los que sufren bullying", recuerda, "pero por lo menos saqué de ello la capacidad de empatizar y de detectar cuándo estás humillando a alguien. Aquello nos hizo mejores personas".

Rodrigo repasa también algunos de sus referentes, como Almodóvar -"fue increíble cuando empecé a descubrir su cine"- o Gloria Fuertes. "Tápate Glorita, tápate / que los sentimientos se te ven", recita. "Las mujeres están mucho más invisibilizadas, en esto también. En los países más opresores, donde la homosexualidad masculina se castiga con pena de muerte, la femenina ni se contempla. Aquí también pasaba. Eran juegos de chicas", lamenta.

Pero Cuevas reivindica también los referentes de andar por casa. "En todos los pueblos siempre hubo pequeños referentes. Los que estaban desarmariados en los pueblos, y también en las ciudades, eran personas que iba en ellos. No podía evitar mostrarlo públicamente y hay un montón de historias. Son personas bastante cercanas, que llamaban la atención en los años 80 o en los 90. No hace falta irse tan lejos para encontrar referentes cuando no era fácil".

En su último disco, Manual de cortejo, Rodrigo Cuevas homenajea a uno de estos referentes: Rambal, un vecino del barrio gijonés de Cimavilla, que fue asesinado en 1975. "Era una de estas personas que no quería o no podía ocultar lo que era y no le importaba mostrarlo públicamente y le fue bien en ello... hasta que lo asesinaron. Él tenía el respeto y la amistad de sus vecinos", explica Cuevas.

Para terminar este encuentro en el Orgullo Diario Fest, Rodrigo Cuevas ha cantado el tema dedicado a Rambal; 'Cesteiros', una canción en fala que se cantaba en la zona más occidental de Asturias y en Galicia; y los fandangos de Albacete, 'Muerte en Motilleja'.