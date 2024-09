¿Cuántos días llevo cotizados? Seguridad Social lanza una aplicación para facilitar los trámites con la administración

En el año 2023, la Seguridad Social expidió más de 46 millones de vidas laborales. Cientos de miles de ciudadanos quisieron saber cuántos días habían cotizado a lo largo de su carrera profesional. No fueron las únicas gestiones. Entre enero y julio de este ejercicio, este departamento resolvió 104 millones de consultas telemáticas. El ministerio que dirige Elma Saiz ha presentado este lunes las novedades de la aplicación 'Importass', con la que pretenden facilitar y acercar estos servicios a la ciudadanía, sobre todo a la más joven.

La actualización de la plataforma, que ya utilizan personas que trabajan por cuenta propia, artistas y empleadas y empleadoras del hogar, esta centrada en un grupo de reciente incorporación a la Seguridad Social: los becarios en prácticas no remuneradas que cotizan desde el pasado 1 de enero. “La nueva app incorpora un apartado específico para los jóvenes y los estudiantes en prácticas, más de 700.000 alumnos desde la entrada en vigor (de la nueva normativa), que acumulan más de 14 millones de días de cotización”, ha cuantificado la ministra Saiz, que ha destacado que “la administración tiene que acercarse” a la juventud.

La medida tiene un doble objetivo. Por un lado, que la ciudadanía pueda “acceder, de forma intuitiva, a la información personal que le interese y a cualquier tipo de trámite con un par de clics”. Es lo que ocurre ya con muchos de los procesos burocráticos que realizan las personas autónomas o las empleadas del hogar y sus empleadores. Por otro, que los más jóvenes y aquellas personas que están iniciado su actividad profesional o su carrera de cotización “se comprometan con el sistema público”, ha señalado la ministra. “Es lo que les garantiza su presente, pero también su futuro. Cotizar hoy es la garantía de una pensión mañana, de estar protegidos si tienen un accidente y de ganar derechos desde el primer momento”.

A través de la aplicación, los usuarios pueden comprobar su vida laboral, su base de cotización, sus contratos, cuántos días han estado dados de alta y las prestaciones sociales a las que tienen derechos o los convenios que marcan los perímetros de sus relaciones laborales con la empresa. “Los alumnos nos preguntan para qué cotizan y cuando lo ven, lo entienden”, ha indicado la subdirectora general de Integración y Coordinación de Administración digital, Celia Sacristán.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha señalado que la aplicación permitirá a la administración “hacer un aprovechamiento de las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, para mejorar la atención, hacer una evaluación de cómo se hace esa atención y garantizar que nuestro personal está al día de todos los avances que se produzcan en estos ámbitos”. En cualquier caso, el número 2 del ministerio ha destacado que “detrás siempre habrá una persona”.

Suárez ha destacado que, aunque en esta ocasión han puesto el énfasis en los jóvenes, “es evidente que esta aplicación trata de ser lo más amable y accesible posible, no solo para ellos, sino para todas las personas”. En la misma línea, Saiz ha señalado que “la tarea no está acabada” porque la app “nace con la tarea de ser una herramienta viva”, que pueda ir incorporando paulatinamente todos los servicios y trámites con la Seguridad Social. Pero ha sido también tajante en un mensaje: “Aunque el objetivo de digitalización del Gobierno es llegar al 80% de la población, no se va a dejar atrás a las personas mayores”.