Vallejo: "De mi banco han volado los ahorros de toda mi vida"

Paco Vallejo, el mejor ajedrecista español en el ránking mundial, asegura que de su banco han desaparecido los ahorros de toda su vida y acusa a Hacienda de haber cometido con él "un auténtico atropello" por reclamarle impuestos por sus ganancias en el póquer por internet sin tener en cuenta las pérdidas.

"Parece que fueras un criminal, cuando no has hecho nada malo, esa sensación de tener que esconderte, cuando yo no tengo por qué esconderme de nada. La que está cometiendo un error y una injusticia es Hacienda, un auténtico atropello, un disparate, y los que tendrían que esconderse son ellos, porque son los que están destrozando muchas vidas", declaró a EFE el Gran Maestro balear.

Vallejo conoce "casos de auténticos destrozos, vidas truncadas por este tema" y aunque celebra que en su caso ha tenido "la suerte de salir medio vivo", considera que "el daño es brutal".

"Es difícil centrarse en el tablero, llevo una racha extraajedrecística muy mala y eso afecta mucho al rendimiento. Tengo ganas de estar tranquilo y de volver a jugar bien al ajedrez, pero no es fácil", reconoció.

El 23 de marzo pasado, Vallejo abandonó el campeonato de Europa de Batumi (Georgia), con la moral muy baja por sus problemas con Hacienda después de haber llegado "al límite" tras comprobar "cómo una vida idílica se puede convertir en un desastre a gran velocidad".

En una carta pública explicó que su problema con Hacienda se remonta a 2011. "Juego algo de póker online, por diversión, no soy ningún ludópata ni mucho menos. Lo perdí todo, unos pocos miles y dejé de jugar. Ahí se quedó".

Pero en 2016 Hacienda le reclamó más de medio millón de euros y desde entonces empezó "una bola de nieve que te va aplastando".

Sus problemas se agravaron desde ese año: "Empiezan los abogados, las reuniones con Hacienda, empiezo a cancelar torneos, a padecer infecciones en la piel por cuestión de nervios, tengo que cancelar mi participación con la Selección Nacional porque no aguanto la presión, en más de una partida juego con lágrimas en los ojos".

Describió así sus problemas con el fisco. "Tienes 200 euros. Apuestas 100 euros 1.000 veces, unas veces doblas y otras pierdes. 499 veces ganas y 501 veces pierdes. Para Hacienda, has ganado 49.900 euros, cuando en realidad has perdido tus 200 euros iniciales. Esto ocurre porque en 2011 no estaba adaptada la ley y no se tenía en cuenta la compensación con las pérdidas".

"No es un caso único en España", señala, "hay cientos iguales. Muchas personas que en su día jugaron al póker o apuestas deportivas por hobby, y perdieron pequeñas cifras, están hoy envueltos en procesos judiciales terribles, con sus cuentas embargadas y con sus vidas destrozadas".

A partir de 2012 la normativa cambió y "ya se pueden compensar pérdidas y ganancias para tributar realmente por lo que uno ha ganado. Pero si tuviste la mala suerte de jugar en 2011, tu vida puede estar destrozada. De manera incomprensible no aplicaron retroactividad en la nueva Ley", aunque una sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSCM) parece corregir el problema.

"Ayer me dieron buenas noticias. Un caso similar al mío se ha resuelto favorablemente, pero el daño ocasionado ya es brutal, es como si vas por la calle, te roban la cartera pero te dejan la ropa y te vas a casa contento. Sin embargo, el destrozo moral es inmenso y el económico, aun ganando el caso, muy grande, por los abogados, los torneos que no he podido jugar, el Europeo en el que me he retirado. El daño es brutal", denunció.

La sentencia del TSCM, aunque no es firme, "aprecia claramente la reclamación en un caso muy similar al mío, así que hay motivos para ser optimista, lo justo es que se grave el incremento real de patrimonio, por lo que has ganado realmente, y se pague por eso. En mi caso, como no he ganado nada, es increíble que tenga que llegar a ese extremo, a desnudarme públicamente aireando un caso que afecta a cientos de personas".

"Es una injusticia bestial y de difícil reparación", reiteró, "por no decir imposible. Hay que asumir que a veces en la vida se pierde, hay que lidiar con eso, pero no puedo estar contento".

"Jugar al ajedrez es como ser un cirujano. No puedes ir a trabajar con problemas personales. Si no estás cien por cien en tu trabajo lo harás mal y si lo haces mal el daño es muy grande. Lo mío no es tan delicado, pero en mi vida sí influye mucho", subrayó.

En el plano deportivo no se plantea ningún objetivo este año. "No es momento para eso, sino para intentar volver a disfrutar del ajedrez, tener una vida normal. Ya veremos cómo termina todo este asunto, pero la realidad es que tengo embargado prácticamente todo el dinero que tenía. Me pedían al principio más de medio millón de euros. Obviamente, yo no tengo esa cifra. Después esa cantidad se redujo, pero de mi banco han volado los ahorros de toda mi vida".

Vallejo y el leonés Jaime Santos participarán, del 5 al 9 de julio próximo, en el torneo Magistral Ciudad de León junto con el joven prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa, "Prag", de 12 años, y el estadounidense Wesley So, séptimo en el ránking mundial.