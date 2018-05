'Players': la fotografía como juego

La española Cristina de Middel (Alicante, 1975) es conocida en el mundo de la fotografía, principalmente, por ser la autora del fotolibro Afronautas (2012), máximo exponente de una experimentación temática y formal que ya había plasmado en su proyecto Poly Spam. La transformación de su proyecto pseudodocumental en un objeto de culto y su obsesión por extender el concepto "efe de falso" de Orson Welles le permitieron profundizar en una línea de trabajo que ha culminado en su ingreso como candidata en la agencia Magnum Photos.

Ahora no se trata de fotografiar, sino de hacer descubrir las miradas de otros autores. En su vigésimo aniversario, el festival PhotoEspaña ha concedido carta blanca a De Middel para comisariar cinco exposiciones, la primera de las cuales fue inaugurada el martes en el Espacio Fundación Telefónica bajo el título Players. Los fotógrafos de Magnum entran al juego. En ella han colaborado como comisarios la propia De Middel y Martin Parr.

En palabras de Andréa Holzherr, directora mundial de Exposiciones de Magnum, la muestra incorpora "un enfoque lúdico y jovial que nos presenta obras con las que no se ha identificado tradicionalmente a los fotógrafos de la agencia". Todo tiene cabida bajo la polisemia, en inglés, de la palabra "player": juego, deporte, afición o simple intención humorística.

Juegos de perspectiva

Estamos ante una exposición de archivo, no de tesis (solo en apariencia). En una entrevista telefónica, recién llegada de Cuba a Madrid para inaugurar la muestra, De Middel responde así a la pregunta de si cree necesario tomar distancia frente al sufrimiento documentado y recuperar la importancia del juego: "Esa es exactamente la tesis, no solo de la propuesta de Magnum, sino de la carta blanca de PhotoEspaña. Al indagar en los archivos de Magnum, hemos buscado pruebas de que, incluso en el contexto de un conflicto, de un trabajo serio de un fotógrafo, siempre hay juegos de perspectiva, momentos de humor o decisivos, que responden a una intención lúdica".

El texto introductorio de los comisarios incluido en el catálogo —editado por La Fábrica y la Fundación Telefónica— viene a rebatir o reinterpretar la admonición que hizo en su día Henri Cartier-Bresson (fundador de la agencia en 1947 junto con Robert Capa, George Rodger y David Seymour): "Quiero recordar a todos que Magnum fue creada para permitirnos y, de hecho, para obligarnos a dar testimonio de nuestro mundo de acuerdo a nuestras propias capacidades e interpretaciones". Seguidamente, De Middel y Parr matizan: "Es solo que el mundo ha cambiado, y es necesario encontrar nuevos caminos para ofrecer ese testimonio".

La cooperativa, que este año cumple su septuagésimo aniversario, ha evolucionado, y a sus coberturas periodísticas de temas políticos, sociales y culturales se han ido incorporando historias de ficción, extemporáneas, íntimas (Christopher Anderson), experimentales (Antoine D’Agata, Thomas Dworzak) o fabulatorias (De Middel, Alessandra Sanguinetti).

"Por la parte que me toca, estoy encantada con esa evolución", dice De Middel. "Cuantas más reformas y propuestas de ampliación se hagan en la casa de la fotografía, mejor. Pero esto no es algo reciente. Harry Gruyaert y Thomas Dworzak llevan experimentando con la herramienta desde hace mucho tiempo. Magnum es un poco como la versión, condensada en una agencia, de todos los debates que suscita la fotografía en general: de representación, de género, de raza, etcétera". La fotógrafa y comisaria recuerda que "la fotografía como herramienta, desde los inicios, venía de la experimentación, del laboratorio (pensemos en Man Ray)". Y opina que "ahora que entra en crisis la verdad, entra en crisis una visión de la fotografía que está muy ligada a la verdad".

Niños jugando en un parque. La Habana, 2000. © Alex Webb, Magnum Photos

Diálogo visual

"Hemos querido jugar a todos los niveles que hemos podido, desde el propio contenido de la foto hasta la propuesta de sala", asegura De Middel. "Para ser una exposición de archivo, de entrada, la escenografía es de laberinto; hay como esa sensación de estar en esa Casa Magnética que te podías encontrar en las ferias. Y la disposición no va por épocas, ni por etapas creativas ni por autores, sino que obedece al diálogo que se establece entre las imágenes."

La exposición contiene también cinco imágenes de Martin Parr. "Cuando me propusieron esta carta blanca, vi qué teclas quería tocar, a partir de la experiencia mía de conocer mejor la agencia y de darme cuenta de que estaba muy equivocada sobre ese gran tótem del documentalismo", explica De Middel. "Yo le propuse a Martin comisariar juntos la exposición, y pensé que sus fotos no se podían obviar en este contexto. Él no quería, pero yo le obligué".

En la muestra hay una presencia notable de imágenes de fotógrafos británicos que documentan lo que Parr denominó "una colección de excentricidades británicas". Pero también se pueden ver las fotos tomadas por el estadounidense Bruce Gilden en Irlanda, que retratan, más que una afición, una época y una clase social.

Parr declaró, durante la presentación, su satisfacción por haber trabajado a fondo con Cristina de Middel en el archivo de Magnum, lo que le hizo descubrir imágenes que no conocía, como una en particular del proyecto Brooklyn Gang (1959) de Bruce Davidson o una serie de imágenes tomadas por Susan Meiselas en Santiago de Cuba en 1997.

Una mujer mira su reflejo en un escaparate. Nueva York, 1969. © Richard Kalvar, Magnum Photos

Múltiples formas de ver

La articulación en torno a un tema de partida permite a los espectadores admirar una diversidad de enfoques y estilos, desde la experimentación de Gruyaert con imágenes ampliadas de la televisión (en la serie Juegos Olímpicos, Múnich, 1972) a la sobriedad en blanco y negro de Paolo Pellegrin o las fotos de jazz de Dennis Stock y Guy Le Querrec. Los aficionados al jazz pueden ver la exposición que dedica actualmente a la obra de Le Querrec la sala Le Palais de Arlon, en Bélgica.

Un recorrido alternativo, dado el tamaño de la muestra y la calidad de las copias, es comparar el tratamiento que hacen del color, por un lado, Bieke Depoorter, Trent Parke, Alec Soth, Matt Stuart, Stuart Franklin, Gueorgui Pinkhassov, Harry Gruyaert y Alessandra Sanguinetti; y por otro, cómo emplean el blanco y negro Bruce Davidson, Cristina García Rodero, Abbas —recientemente fallecido—, Susan Meiselas, Jacob Aue Sobol, Mark Power y Dennis Stock, entre otros. Otra mirada posible consiste en fijarse en la composición escénica en las fotos de Alex Majoli, Jim Goldberg, Richard Kalvar, Bruce Gilden, David Alan Harvey, Moisés Saman y David Hurn.

La exposición bien puede estar resumida visualmente en la imagen titulada Buscadores de tesoros (Vigo, 1987) de García Rodero: un grupo de niños ajenos a todo, dispuestos a ser asombrados y cautivados por sus descubrimientos.