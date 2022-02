La respuesta completa de Bardem ante la polémica de las “minorías españolas”

Este martes, día de las nominaciones a los premios Oscar 2022, fue histórico para el cine español, pero en especial para una pareja de actores. Javier Bardem y Penélope Cruz acapararon los micrófonos y los titulares después de ser seleccionados a la vez por la Academia de Hollywood para optar por la estatuilla dorada. Ella por su papel en Madres paralelas, la película de Pedro Almodóvar, y él por Being the Ricardos, una cinta producida por Amazon.

Estos son todos los nominados a los Premios Oscar 2022

Saber más

En sus encuentros independientes ante la prensa ambos tuvieron palabras de amor y agradecimiento mutuo, y también hacia el cine español. "Que mi nominación y la de Penélope sucedan a la vez es mágico", se sinceró Bardem. Pero hubo otra declaración que ha levantado polvareda en las redes sociales.

"Hablemos de minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Hay personajes latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías", se le oía pronunciar en un vídeo corto de El País que resumía el momento.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo muchos que criticaron al actor por usar el término minorías, reservado normalmente a grupos que sufren discriminación, para referirse a un país europeo y caucásico como España. Otros entendieron que reprochaba a Hollywood por no escribir roles para los españoles. "Habría que contar cuántos personajes franceses, coreanos, daneses o argelinos hay en el cine español de España o en las series de televisión", le contestó Sandro Pozzi, el excorresponsal de La Sexta en EEUU.

¿Pero de qué estaba hablando Javier Bardem? La respuesta se encuentra en el vídeo completo de la rueda de prensa, que duró media hora (minuto 2:00 al 5:30).

Hace unas semanas, los medios estadounidenses recogieron algunas críticas por la selección de Javier Bardem para la película de Aaron Sorkin. En Being the Ricardos representa a Desi Arnaz, una estrella cubana de la televisión de los años 50 y marido de la famosa cómica Lucille Ball, a quien interpreta Nicole Kidman.

"No es cubano y no debería haber desempeñado ese papel. Su inclusión en la película realza el problema actual de la representación latina en Hollywood", reseñaba la revista Variety en uno de sus artículos. En la rueda de prensa de este martes, hicieron referencia a estas palabras. "Lo zanjé muy rápido diciendo tres cosas que las vuelvo a repetir", contestó Bardem.

"Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, en este caso la latina. En los primeros castings de esta película no contaban conmigo, probaron con otros actores cubanos o de raíces cubanas y no se dio. Y volvieron a mí, porque sabían que yo estaba interesado y me puse a trabajar desde el respeto y el esfuerzo de honrar este papel y esa figura", dijo el actor en primer lugar.

"Dicho esto", continuó, "somos actores y es lo que hacemos: interpretar vidas de personas que no somos". Bardem defendió que "va más allá de las nacionalidades y de las orientaciones sexuales". No se puede apuntar como si fuese una acción negativa. El arte no se puede enjuiciar más que por la hermosura del acto de crear. Y cuando empezamos a poner marcos, etiquetas y límites a la creación, queda en un lugar muy pobre".

Somos actores y es lo que hacemos: interpretar vidas de personas que no somos. Y eso va más allá de nacionalidades y de orientaciones sexuales

Los actores que han hecho trabajos extraordinarios en la historia del cine sin ser de los lugares de los personajes que representaban, según él, son innumerables. "Y así debe de ser, como en este caso, en Being the Ricardos, que aun buscando un actor que diera un perfil más geográfico que yo para Desi Arnaz, no se encontró", añadió en apoyo de la selección y las preferencias de los directores.

Ya en su día, Aaron Sorkin salió también a defender a Bardem: "Javier es distinto, es único. No se puede interpretar la nacionalidad española o cubana, del mismo modo que no hay que ser heterosexual para interpretar la orientación sexual", reflexionó en The Hollywood Reporter. "Si no, nos estamos volviendo locos y habría que empezar a pedir el carné a todos los que interpreten Hamlet. Si no son de Dinamarca, no lo pueden hacer", siguió el actor este martes desde España.

"Todo esto desde el respeto y apoyando siempre la representación de las minorías", apostilló. Sin embargo, lo que ha causado más polémica fue la última parte de su respuesta: "También una cosa que quiero añadir aquí es que si hablamos de las minorías, hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Yo he hecho dos: uno con Woody Allen porque ocurría en España y otro en Piratas del Caribe que se llama Capitán Salazar porque lo hacía yo. No hay fuera de la cinematografía española. Entonces yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías. Y tenemos que respetar las minorías, pero también tenemos que apoyar a aquellos que somos minorías intentando representar a otras minorías".

Esa confusión entre minoría proporcional y minoría discriminada ha sido señalada en las redes sociales, aunque la declaración formase parte de una respuesta más amplia sobre las críticas. Sin embargo, no es la primera vez que Javier Bardem interpreta un papel de otra nacionalidad. El último fue en compañía de su colega Fernando León de Aranoa en Loving Pablo, donde ponía rostro al narcotraficante colombiano Escobar. También en Antes de que anochezca (2000) representó a Reinaldo Arenas, un dramaturgo homosexual en la Cuba de Castro.