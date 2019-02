Cuarón se acuerda de las mujeres indígenas y las trabajadoras domésticas sin derechos en los Oscar

"Gracias por reconocer a una película que se centra en una mujer indígena, una de las setenta millones de trabajadoras domésticas del mundo, muchas de ellas sin derechos laborales", ha dicho Alfonso Cuarón al recoger su segunda estatuilla por Roma, tras hacerse con el mismo premio, el de Mejor Dirección, en 2014 por Gravity.

"Nuestro trabajo como artistas es dirigir nuestra mirada a sitios donde los demás no miran. Y eso es especialmente importante en un tiempo en el que nos dicen que miremos hacia otro lado", ha defendido el cineasta mexicano, que no ha querido olvidarse de las dos actrices protagonistas del film: "Yalitza y Marina, gracias. Ellas son esta película".

Tanto Yalitza Aparicio como Marina de Tavira optaban a Mejor Actriz protagonista -la primera indígena en ser nominada- y Mejor Actriz de reparto por un film que sumaba diez nominaciones.

De todas las que optaba, se ha conformado con tres, que ha salido a recoger Cuarón personalmente: Mejor Película de habla no inglesa, Mejor Fotografía y Mejor Dirección.

Este último se lo ha entregado su compañero y amigo íntimo Guillermo del Toro, que hace apenas un año se hacía con 4 premios Oscar con La forma del agua incluyendo Mejor Dirección y Mejor Película. Un galardón, este último, que Cuarón ha perdido en manos de Green Book, la película de Peter Farrelly protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

"I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman, one of the 70 million domestic workers in the world without work rights," Alfonso Cuarón says. "As artists, our job is to look where others don't." #Oscarshttps://t.co/XQU450bcnopic.twitter.com/HDCKd0LzPG