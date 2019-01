Estados Unidos niega el visado para acudir a los Oscar a un actor de 'Roma'

El actor mexicano Jorge Antonio Guerrero podría no acudir a la Gala de los Oscar a pesar de que la película en la que participa tenga diez nominaciones a los premios y parta como favorita. La razón: la Embajada de Estados Unidos le ha denegado el visado hasta en tres ocasiones a pesar de sus reiteradas peticiones, según informaba el programa de televisión De primera mano.

Guerrero interpreta a Fermín en la película de Cuarón, el hombre que deja embarazada a Cleo -la protagonista interpretada por Yalitza Aparicio y nominada a Mejor Actriz-.

"Estuve invitado desde el año pasado a otra galas como los Globos de Oro pero no me quieren dar la visa", describía él mismo en el programa. "No dan explicaciones, simplemente te dicen que no estás acreditado para tener la visa".

El actor afirma que ha presentado la documentación necesaria para acreditar que está invitado a la gala y que participa en la película. También ha contado con una carta de Alfonso Cuarón, que ha intentado mediar en el asunto. Incluso una de las productoras del film ha intentado negociar con la embajada que el actor asista a la celebración en Los Ángeles.

Guerrero confía en que la situación se solucione y pueda acudir a la noche más mediática del cine de Hollywood, pero si las cosas siguen como hasta ahora, eso será imposible.