🎙️ PODCAST | En la redacción con... Lara Moreno y Rocío Sáiz

La escritora Lara Moreno y la actriz y cantante Rocío Sáiz han sido las protagonistas del último encuentro con socias y socios de elDiario.es.

En una charla con la periodista Ana Requena, Lara Moreno y Rocío Sáiz han hablado sobre cómo el trabajo, los móviles y la vida atraviesan sus vidas como mujeres y como artistas. Y también, claro, del síndrome de la impostora: “El primer trabajo más grande que hice cuando era muy jovencita era asumir que no iba a vivir de esto, de la literatura, nunca. Claro, es que no vivo de esto. Es que escribes contra la vida. A veces se me cae un poema, pero se te cae como del cuerpo. Pero una novela no se te cae del cuerpo ni de broma. Una novela tienes que escribirla en tus ratos libres. Quitándole, robándole tiempo a todo lo demás, a tu familia, a tu tiempo, a tu ocio, a tu descanso y a todo. Entonces tardo bastante, o sea, tardo años también en como tres, cuatro años entre una novela y otra. A mi me encantaría poder escribir y ya está, pero yo no vendo los suficientes libros como para que nadie vaya a apostar por mí a ese nivel. Y esto es así”, según Moreno.

También sobre la maternidad: “No conozco a ningún hombre que haya dejado de girar para cuidar de sus hijos. Ningún músico que diga oye, voy a parar mi proyecto y me voy a quedar en casa a cuidar de los niños. No conozco ningún caso”, asegura Sáiz.

*Este episodio se grabó el 20 de diciembre de 2023 en la redacción de elDiario.es en Madrid.

