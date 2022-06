Ramón Estévez se arrepiente de llamarse Martin Sheen

El actor Martin Sheen, de 81 años, nació en Ohio (EEUU) pero sus raíces están en Galicia e Irlanda. En una reciente entrevista con la revista Closer, el veterano actor, padre de una saga de intérpretes, ha admitido que se “arrepiente” de la decisión de utilizar artísticamente el apelativo Martin Sheen en lugar de su nombre de nacimiento, Ramón Estévez.

“Estoy extremadamente orgulloso de ser gallego”, dijo en una entrevista con la agencia Efe en el año 2011. Y, en esa misma línea, ahora ha explicado que nunca cambió su nombre de manera oficial y que Ramón Estévez aparece en su certificado de nacimiento, su acuerdo matrimonial, su pasaporte y su carné de conducir. “A veces te convencen, cuando no tienes suficiente perspicacia o incluso el valor suficiente para defender lo que crees, y más tarde lo pagas”, ha añadido en esa entrevista a raíz del estreno de la serie documental Joe Papp in Five Acts sobre el productor y director teatral neoyorquino.

Al echar la vista atrás, Sheen confiesa que estaba tan metido en su carrera que no se dio cuenta de la inclinación de sus hijos hacia la carrera actoral. “Estaba trabajando y apareció Emilio [Estévez]. Pensé que venía a visitarme pero resultó que tenía un papel”, relata. El actor ha admitido que “la única influencia” que ha podido ejercer sobre su hijo Emilio ha sido que “mantuviera su nombre”: “Cuando empezó, su agente le aconsejó que se cambiara al nombre de Sheen pero él no quiso, gracias a Dios”.