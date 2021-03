Siete películas para volver a los cines esta Semana Santa con el 80% de las salas abiertas

Hace pocas semanas muchas salas de cine seguían cerradas, y las que estaban abiertas se enfrentaban a la escasez de estrenos hollywoodienses, el aforo reducido, la ausencia de la sesión más rentable (la de las 22 horas) o el miedo a la enfermedad. Pero parece que hay luz al final de este túnel.

Solo un 40% de las salas de cine españolas siguen abiertas y resisten la ausencia de grandes estrenos

Saber más

Según la Federación de Cines de España, actualmente el 80% de las salas de cine estarán abiertas esta Semana Santa. Será el fin de semana con mayor número de cines abiertos de lo que llevamos de 2021, tras los cierres de la tercera ola de la pandemia. La revitalización se nota en los datos de taquilla: durante el puente del día del padre, la taquilla aumentó un 52%.

También vuelven los estrenos importantes, con Godzilla vs. Kong como película más taquillera, y Nomadland como apuesta independiente que pisa fuerte en la carrera de los Oscars. Repasamos la taquilla para ofrecerte una selección de lo mejor, te guste el cine que te guste.

The Mauritanian

¿De qué va? The Mauritanian es un drama político y judicial basado en la historia real de Mohamedou Ould Slahi, que estuvo en Guantánamo durante 14 años sin cargos ni juicio. Mohamedou contó en una entrevista de nuestra compañera Icíar Gutiérrez que casi se volvió loco allí dentro. Según datos de Amnistía Internacional, 779 personas han pasado por Guantánamo.

¿Por qué debería verla? El caso merece nuestro recuerdo y atención, y es la dosis de cine más político de la taquilla actual. Jodie Foster se hizo con el Globo de Oro por su actuación como la abogada defensora de Ould Slahi, Nancy Hollander, y a aquel lo interpreta Tahar Rahim, a quien recordamos por la inmensa Un profeta de Jacques Audiard.

Godzilla Vs. Kong

¿De qué va? El título no deja lugar a dudas: Godzilla y King Kong se ven las caras mientras destrozan todo a su alrededor. Los humanos les miran anonadados, corren de un sitio a otro y sueltan chistes sobre el Apocalipsis. Y poco más, aunque sea más que suficiente.

¿Por qué debería verla? Porque es un espectáculo en toda regla. Una celebración del acercarse a una pantalla grande —muy grande a ser posible—, como acto dionisíaco y de fascinación pretérita, de cuando las imágenes impresionaban a la audiencia por imposibles y exageradas. También es un homenaje a un cine con tanta tradición como el kaijū eiga. En fin: una película de monstruos gigantes cabreados, edificios que se derrumban y cosas que explotan, que ofrece un conato de fin del mundo más estimulante que el que nos ha tocado vivir.

La Gomera

¿De qué va? Un policía corrupto a sueldo de la mafia decide viajar a la isla canaria de La Gomera para aprender el silbo gomero, un lenguaje que los canarios utilizaban para comunicarse a través de barrancos y valles. Con esta herramienta de comunicación pretende sacar a un antiguo conocido de la cárcel para desenterrar 30 millones de euros escondidos.

¿Por qué debería verla? No es la primera vez que el realizador rumano Corneliu Porumboiu filma un relato criminal más que interesante. Su película Policía, adjetivo transgrede no pocas normas del género y podéis verla en Filmin. Con La Gomera ofrece un thriller tenso con una ambientación excepcional y un sentido del humor muy particular.

Un efecto óptico

¿De qué va? Una pareja de Burgos agobiada y cansada de su día a día decide regalarse un viaje a Nueva York. Solo que tras aterrizar en la Gran Manzana descubren que muchas cosas no son como creían que eran. Ni siquiera están seguros de que ese lugar sea Nueva York.

¿Por qué debería verla? El realizador y guionista Juan Cavestany vuelve al terreno de lo improbable en el que abundaban películas suyas como Dispongo de barcos o Gente en sitios. Esto ya supone una buena noticia para quienes gusten de asomarse a un cine español esquinado y original, pero además resulta ser que Un efecto óptico es una película realmente inspirada.

Nomadland

¿De qué va? Frances McDormand interpreta a una mujer que, tras perderlo todo durante la crisis de 2008, vive una vida nómada cruzando Estados Unidos en una caravana en busca de trabajos temporales, amistades temporales y quién sabe si un lugar en el mundo temporal o no.

¿Por qué debería verla? Basada en el libro de Jessica Bruder publicado en nuestro país por Capitán Swing, esta cinta de Chloé Zhao es una de las grandes favoritas de los Oscar. "Un canto a esas personas que se desvían del orden establecido y redefinen el concepto tradicional de un 'hogar' que no siempre está construido con ladrillos", escribía José Antonio Luna en su crítica en este periódico. Un homenaje a "aquellos que viven al margen, se desprenden de cargas innecesarias y en lugar de despedirse diciendo 'adiós' lo hacen con un 'nos vemos en la carretera".

Libertad

¿De qué va? A comienzos del siglo XIX, Lucía, conocida como La Bandolera, sale de la cárcel a pesar de haber sido condenada a muerte. Su hijo y ella intentan rehacer su vida, pero el Gobernador les pisa los talones. Ella no está dispuesta a volver a prisión.

¿Por qué debería verla? La cantante Bebe da vida a una memorable protagonista en un esfuerzo interpretativo realmente notable. Pedro Casablanc y Luis Callejo la secundan y el director Enrique Urbizu ofrece un western de bandoleros "con un ritmo contemplativo, y un cuidado por el encuadre y la composición", según afirma Lorenzo Ayuso en Vertele. En Movistar+ se ha estrenado en formato serie: cinco episodios de 50 minutos. En los cines tenemos el mismo relato con una duración de 138 minutos y ese cuidado estético visto en pantalla grande. La elección es nuestra.

El agente topo

¿De qué va? Tras responder a un anuncio de un periódico, Sergio Chamy, de 85 años, se hace pasar por un recién llegado a una residencia de ancianos. Allí tendrá que integrarse, grabar e informar de lo que vea. Su objetivo es averiguar el estado de salud de una mujer llamada Sonia, pero lo que encuentra en la residencia es algo muy distinto y para lo que no estaba preparado.

¿Por qué debería verla? El agente topo es un documental especialmente emocionante tras lo vivido en las residencias de ancianos durante esta pandemia. Un relato cuya proximidad y veracidad desarman las defensas más elaboradas del espectador cínico. Un título que apuesta por la sensibilidad, que no la sensiblería, para acercarnos a una realidad que hoy necesita urgentemente nuestra atención.