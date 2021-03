La ciudad mexicana de Querétaro combate el estigma del grafiti

Querétaro (México), 30 mar (EFE).- La ciudad de Querétaro, en el centro de México, combate la estigmatización del grafiti en la sociedad permitiendo que artistas urbanos den el toque final a las obras públicas que se inauguran en el municipio.

El último ejemplo es el del complejo cultural y deportivo Centro Alameda, donde artistas pintaron varios murales convirtiendo cada pared en una obra de arte única.

Esta iniciativa ha cambiado la forma con la que la ciudadanía ve a grafiteros como Israel Villa, conocido como "Bat".

"Que nos brinden ese tipo de espacios para nosotros es algo bien porque ya no estamos haciendo en la ilegalidad. Ya lo estamos haciendo como una forma de trabajo y con una propuesta hacia la gente. Porque no nada más es de pintar por pintar. Son grafitis con temáticas", explicó este martes a Efe.

De hecho, para Bat, el grafiti ya es incluso un trabajo que le permite salir adelante:

"El grafiti para mí es una forma de vida: yo vivo del grafiti, yo desde 10 años para acá me dedico de lleno a lo que es grafiti como trabajo, como forma de sustento para mi familia", relató.

Los grupos y colectivos de arte urbano ya saben lo que es la inclusión e integración de un equipo con diferentes perspectivas para brindar un resultado final que integre todas sus visiones.

Y eso es lo que ha pasado con cada mural, grafiti y pinta de este tipo.

"Esta dinámica de esta pinta fue como reunir a varios escritorios de grafiti que hacen plenamente lo que se llama piezas, que son letras con cierto nivel de elaboración. Y a mí me invitan para realizar de alguna manera el fondo y darle homogeneidad a la pinta", explicó a Efe David, artista conocido como "Goal".

Ese espíritu inclusivo también se refleja en el Centro de Arte Emergente, un espacio de talleres y actividades culturales de todo tipo.

"Es necesario que haya una dinámica interdisciplinaria, que haya todas las expresiones de todas las corrientes artísticas. Que haya una manera de vincularlo: y creo que este centro va a ser bastante propicio para que las cosas sucedan", añadió.

Una de las muralistas de Centro Alameda, Jassiel, disfrutará de estas instalaciones una vez abiertas debido a que además de pintar, también practica la danza.

"Yo también bailo, entonces soy como que de esos artistas que se complementan de varias disciplinas y pues, está increíble que consideren eso porque el arte abarca mucho", explicó a Efe.

"No solamente es pintar, sino es expresar con el cuerpo, expresar con el movimiento, expresar con las pinturas. Hay mucho alrededor del arte. Entonces, está súper padre (muy bueno) que consideren todas estas disciplinas", agregó.

Detrás de cada mural hay un extenuarte trabajo y un gran esfuerzo. Jassiel dedicó días para tener completo y a tiempo uno de los murales que lucirán en Centro Alameda.

"Llego súper temprano, a las siete de la mañana para evitar que me dé mucho el sol. Entonces, tal cual me la aviento como una jornada laboral, pero en otro entorno, en otro espacio de trabajo. A mí me gusta. Creo que no es para todas las personas porque de repente te enlodas, o el sol te pega muchísimo, o te cansas, o tienes que cambiar la postura de tu cuerpo bastante", comentó.

Así como Centro Alameda, recientemente se estrenó el nuevo hospital general de Querétaro. Otra obra emblemática que no se quedó sin el toque final brindado por artistas urbanos con grafitis y hasta un mural dentro del vestíbulo para homenajear a personal de salud por su sacrificio durante la pandemia de covid-19.