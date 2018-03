La entrega del Loewe de poesía a Ben Clark celebra los 30 años del galardón

El acto de entrega hoy del premio Loewe de Poesía 2017 a Ben Clark por su libro "La policía celeste" y el galardón a la Creación Joven a Luciana Reif por "Un hogar fuera de mí" han sido la antesala de las celebraciones del 30 aniversario de este premio, uno de los más prestigiosos de este género.

Como cada año, la entrega del premio, y la publicación de los libros por la editorial Visor, se convierte en una reunión multitudinaria con representantes del mundo de la cultura, el periodismo, la moda, la política o el espectáculo.

Los escritores y académicos Carme Riera, Víctor García de la Concha, Antonio Colinas, Luis Antonio de Villena, Vicente Molina Foix, José María Merino, el músico Luis de Pablos o el director de ARCO, Carlos Urroz, se han mezclado también en el acto con Jaime de Marichalar, la exalcaldesa Ana Botella, la modelo Laura Ponte, el director del Circulo de Bellas Artes, Juan Barja, o la directora de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez-Navarro.

El libro ganador del Loewe 2017, "La policía celeste", de Ben Clarck (1984), ha sido presentado por el periodista y también poeta Ignacio Elguero, quien ha subrayado la "madurez poética" del libro, "su originalidad y tratamiento de los temas".

"El libro, que parte de la idea de la creación, trata las relaciones paterno filiales, la relación de padre e hijo y las cabilaciones que hace el autor con el hecho de ser padre. Además, indaga en la condición humana, la existencia y la astronomía", ha explicado y ha definido el poemario como un canto a la vida. "Es un libro celebratorio", ha dicho.

Por su parte, Clark ha citado al científico Hopkins, fallecido hoy, para decir que "hay que mirar más a las estrellas que a los pies. Hay que elevarnos más a las estrellas", ha precisado el ganador, al tiempo que ha recordado que su libro gira en torno a los "temas eternos y únicos para la poesía: la muerte, el tiempo y el amor".

La argentina Luciana Reif (Buenos Aires, 1990), premio a la Creación Joven con "Un hogar fuera de mí", una versión de la realidad desde el feminismo, ha recordado a su familia, que la educó "libre y rebelde" para escribir este poemario, con el que ha querido salir de ella misma, de la individualidad y meterse en lo colectivo.

La presentadora del libro de Reif, Elena Sastre, ha destacado la calidad del poemario: "Más allá del feminismo, el libro es un golpe sobre la mesa para recordar que la mujer es maltratada".

"Cualquier ser humano es un demonio/ si no es una la que decide abrir las puertas del cuerpo", escribe Reif.

Sheila Loewe, presidenta de la Fundación y su padre, Enrique Loewe, quien cedió el puesto a su hija tras jubilarse, han entregado los galardones y han destacado la importancia del 30 aniversario de los premios.

Enrique Loewe ha señalado que la poesía le había cambiado y enriquecido. "Siempre había soñado con este día, por cumplir 30 años. Cuando celebramos los 20, me pareció algo increíble y ahora estos 30 me emocionan y me hacen sentir satisfecho", ha señalado y ha añadido que la poesía también había cambiado sus empresas.

Dentro de los actos de celebración de este 30 aniversario, el próximo día 21, Día Mundial de la Poesía, se presentará un documental con todos los premiados y otros poetas, y además se ha editado una antología, "Mareas del mar. XXX años del premio Loewe", editada por Luis Antonio de Villena y publicada por Visor, con todos los poetas premiados.

El jurado que falló estos premios el pasado octubre estuvo presidido por el exdirector de la Real Academia de la Lengua y del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y compuesto además por Piedad Bonnett, Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Colinas, Esperanza López Parada, Soledad Puértolas, José Ramón Ripoll, Jaime Siles y Luis Antonio de Villena.