Los estrenos de cuatro teatros nacionales se quedan en el aire por los paros de los trabajadores

El sindicato Solidaridad Obrera y la Plataforma de Técnicos Afectados por la oferta de Empleo (OEP 2018) han convocado nuevas movilizaciones para el próximo viernes, que amenazan el estreno en varios teatros nacionales de Madrid. Además, este lunes celebrarán una asamblea de trabajadores, en la que decidirán las acciones a seguir en los próximos días.

Los paros serán entre las 12:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas, por lo que en el horario vespertino coincide con el estreno de Los Gavilanes en el Teatro de la Zarzuela, además de las funciones de N.E.V.E.R.M.O.R.E y El libro de Sicilia, ambos en el Teatro María Guerrero. En el Teatro Valle Inclán El bar que se tragó a todos los españoles y Antonio y Cleopatra y Fuenteovejuna en el Teatro de la Comedia, también están en el aire.

La huelga irá acompañada de dos manifestaciones el viernes 8, la primera de ellas por la mañana, a las 12:00 horas en la Plaza de Chamberí, que bajará por la calle Luchana y finalizará frente a la Dirección General de Función Pública. Y la segunda por la tarde, a las 18:30, que comenzará en el cruce de la calle Alcalá con la calle Cedaceros, avanzará por Alcalá y concluirá frente a la puerta del Teatro de la Zarzuela.

La Plataforma de Técnicos afectados por la OEP 2018 explica a elDiario.es que esta nueva convocatoria está provocada por "la inacción de Función Pública", que desde su punto de vista no dan solución a las bases de la convocatoria de empleo público que deja fuera a muchos de los actuales técnicos teatrales. "La intención es manifestarnos directamente en Función Pública por la mañana y por la tarde nos quedaremos en el Teatro de la Zarzuela. Hasta que no nos oigan y nos hagan una propuesta o modifiquen la convocatoria de oferta de empleo público vamos a seguir haciendo ruido", reivindican.

Aunque reconocen que tras la reunión que mantuvo la Subdirección General de Personal con varios miembros del comité de huelga hubo un "acercamiento", "la negociación parece haberse estancado". Los afectados indican que en la reunión de hace una semana en la Comisión Paritaria, "la problemática de la oferta de empleo y las nuevas titulaciones de FP apenas se mencionó". Sí que lo mencionó el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en la comisión de su ministerio en el Congreso de los Diputados del pasado viernes: "Estamos viendo si hay una ventana de oportunidad con la nueva ley de formación profesional que va a ampliar el número de titulaciones y va a establecer elementos de capacitación en función de la experiencia acumulada".

Asimismo, Iceta hizo alusión a esta huelga señalando que están "en negociaciones con los sindicatos, pero que por desgracia un grupo ultraminoritario decidió convocar una huelga", dijo, en relación al sindicato Solidaridad Obrera. "Están en todo su derecho aunque nos parezca más sensata la posición de CCOO que nos ha dado un tiempo para proporcionar una solución", apostilló el ministro.

Preguntados por este periódico al respecto, la Plataforma sostiene que por ahora Iceta no ha dado señales de querer reunirse con ellos directamente. "Hemos decidido convocar los paros con un sindicato que no es de los mayoritarios del INAEM y estamos haciendo presión por otro lado, además de Comisiones Obreras y UGT. No tenemos contacto con Miquel Iceta y de momento no ha dado señales de querer reunirse con nosotros", matizan.