Una muestra fotográfica llevará a EE.UU. y Francia el atentado en Argentina de 1994

La muestra de fotos "Veinticinco", que se presentó este martes en Buenos Aires, llevará el recuerdo del atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, cometido en 1994, a Francia y Estados Unidos, casi un cuarto de siglo después de las explosiones que causaron la muerte de 85 personas.

La exposición propone una revisión del trágico episodio a través de la cámara del reportero gráfico Julio Menajovsky, quien aquel 18 de julio de 1994 fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, aunque "hubiera preferido no estar".

"Yo estuve ese día en un lugar que quizás muchos fotógrafos pensaban que era privilegiado porque ahí estaba la materia de la cual se nutre el discurso periodístico: la espectacularidad. (...) Fui uno de los primeros en llegar, eso no constituye un mérito, no fue una intención mía. Si me preguntan hubiera preferido no estar", aseguró Menajovsky durante el acto de presentación de la muestra.

El fotógrafo aseguró que las instantáneas que tomó ese día entre las ruinas del edificio recién atacado lo acompañarán "toda la vida", y ahora pretende contribuir con ellas a cerrar una herida que todavía perdura en la sociedad.

"Si tienen algún sentido es porque hay 85 muertos detrás de esas fotografías, porque hay centenares de víctimas vivas y porque hay una herida profunda en el corazón de nuestra sociedad que no ha sido cerrada" añadió.

La exposición se inaugurará el próximo 27 de junio en Nueva York (Estados Unidos), desde donde viajará a Buenos Aires en agosto para luego cerrar su recorrido en París durante todo noviembre.

Casi 25 años después del atentado, atribuido por la Justicia argentina y la colectividad judía al grupo terrorista chií Hezbolá y a exaltos cargos iraníes, sigue impune a pesar de toda la iniciativa de la vasta comunidad hebrea en el país austral, y con esta exposición esperan "internacionalizar" su pedido de justicia.

"Queremos internacionalizar el reclamo porque sabemos que quienes están sindicados como perpetradores del atentado están afuera del país y tienen alertas rojas, sin embargo circulan por lugares del mundo y necesitamos tener vigencia en todos los lugares donde ellos puedan circular", destacó el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum.

Este proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que hoy estuvo representado por su titular, Hernán Lombardi, quien afirmó que "cuando al dolor se le suma la impunidad el arte se vuelve denuncia".