Varios hombres relatan situaciones de acoso por parte del productor Javier Pérez Santana

Al menos seis personas han relatado diferentes situaciones de acoso sufridas por parte del productor Javier Pérez Santana, en libertad con cargos tras ser detenido el pasado fin de semana en la fiesta posterior a los Premios Feroz, celebrados en Zaragoza. Las narraciones de las víctimas, recabadas por el diario El País, coinciden en detalles como el acercamiento, insinuaciones y tocamientos por parte de Santana sin pedirles permiso.

Bob Pop también fue acosado por el productor detenido en los Feroz: "Hasta ahora pensábamos que esto era normal"

Uno de esos testimonios es el del director y guionista David Moragas, responsable de títulos como A Stormy Night (2020). “Intentó besarme en dos ocasiones, agarrándome de la cabeza con fuerza, estando yo completamente desprevenido”, ha declarado a El País en referencia a un incidente ocurrido en la fiesta de celebración de los últimos premios Gaudí en una discoteca de Barcelona.

El escritor y director Marc Ferrer también ha publicado su propio testimonio en su perfil de Instagram. Ferrer asegura que ha coincidido “un par de veces” con Pérez Santana en ambientes festivos, “en los que él ejerce un poder al ser productor”, y que “las dos veces se puso muy pesado con que quería follar conmigo, y a pesar de que yo le daba negativas insistía”.

Las alegaciones se unen al testimonio ofrecido este lunes por el escritor y periodista Bob Pop en la Cadena SER, al asegurar que Pérez Santana le acosó “porque vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía”. El escritor reconoció que identificó a Santana al ver las informaciones de la primera denuncia, la que había interpuesto una actriz cuando todavía se encontraban en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro.

“Es importante que esto trascienda”

“Si lo he contado es porque no me siento cómodo callándome y creo que es importante que esto trascienda”, ha escrito este martes Ferrer. “Todos sabemos en qué mundo vivimos y cómo se dijo en la gala de los Feroz, el secreto mayor guardado de la industria del cine español son sus acosadores, pero aquí nadie habla”.

Ferrer incide en que no ha denunciado la situación ante las autoridades “ni me he sentido agredido sexualmente”, según el texto publicado en su cuenta de Instagram. “Y me parece muy bien que si a alguien le meten mano pueda denunciarlo con la nueva ley como agresión sexual”.

La ley del #SoloSiEsSi nos está enseñando a entender que NO ES NORMAL que te violenten o incomoden o agredan. Que no hay que resignarse a soportar al borracho baboso de turno como si fuera un precio a pagar por salir de fiesta. Me parece un cambio muy importante y positivo. — Bob Pop (@BobPopVeTV) 30 de enero de 2023

Como Ferrer, este lunes el escritor y periodista Bob Pop expresó que “es importante que con la ley asumamos que hay cosas que no tenemos por qué aguantar. Ni de un borracho ni de nadie”, escribió en Twitter.

“¿Qué pasa? Que yo nunca pensé que eso se podía denunciar. Pensé: ‘Bueno, me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas’”, explicó Bob Pop. “Qué maleducados estamos, en mi generación, en mi cultura, que asumimos que eso es lo normal. Lo que me parece un avance enorme es que ya no tengamos que asumir que lo es”.

Dos denuncias a la Policía en la fiesta de los Premios Feroz

Pérez Santana había sido detenido durante la fiesta celebrada el sábado por la noche en el Espacio Ebro, en Zaragoza, como presunto autor de una de las agresiones ocurridas en el recinto. La Policía recibió dos denuncias, que se han tramitado de manera conjunta, y en un primer momento se informó de un segundo sospechoso, aunque nadie más ha sido detenido.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España informó el domingo que “se aisló a los agresores y se atendió a la víctima” y que fue la policía local de Zaragoza la encargada de atender a la víctima, pero la investigación ya corre a cargo de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional.