La Inteligencia Artificial ayuda a descubrir una obra desconocida de Lope de Vega

Investigadores de las universidades de Valladolid y Viena han descubierto en el fondo de manuscritos teatrales de la Biblioteca Nacional de España (BNE) una nueva comedia de Lope de Vega titulada La francesa Laura, escrita cinco o seis años antes de su muerte. “Para su detección ha sido esencial la utilización de herramientas informáticas, cuyos resultados se han visto totalmente respaldados por los análisis filológicos”, señala la institución en un comunicado de prensa.

El empleo de la Inteligencia Artificial (IA) ha sido crucial en el descubrimiento por parte de los investigadores Álvaro Cuéllar (Universidad de Viena) y Germán Vega (Universidad de Valladolid) tras una intensa labor que aúna el empleo de técnicas informáticas avanzadas con la investigación filológica tradicional.

El documento estaba almacenado en la BNE, junto con muchos otros aún por atribuir, dentro del fondo de manuscritos teatrales que posee la institución, el más importante del mundo en su género.

“Ningún documento antiguo o moderno, ningún lopista de ayer o de hoy, lo había puesto hasta la fecha en relación con el conocido en su época como el Fénix de los ingenios”, afirma la institución.

En primer lugar, la obra fue transcrita automáticamente empleando técnicas de Inteligencia Artificial a través de la herramienta Transkribus. Gracias a ella, se pueden transcribir de forma certera manuscritos antiguos con un alto grado de precisión, cosa imposible hasta hace unos pocos años. Para ello, tiene que ser entrenada mediante el suministro de manuscritos y su correspondiente transcripción (en este caso, fueron necesarios unos 3 millones de palabras correctamente identificadas) hasta que llega a un punto en el que la máquina ha aprendido lo suficiente para reconocer las letras y las palabras de forma autónoma.

A partir de este momento, se puede aplicar a los documentos manuscritos que se quieran transcribir. En esta ocasión, fueron procesadas unas mil trescientas obras teatrales del Siglo de Oro (tanto impresas como manuscritas) que quedaron transcritas en apenas unas horas, en lugar de los años de intenso trabajo que hubieran llevado a un equipo de investigación tradicional. El resultado de estas transcripciones no es perfecto, pero sirve para el siguiente paso en el que la IA se vuelca en la atribución autorial de este texto a su legítimo autor.

En esta fase, se intenta clasificarlas por su autor correspondiente. En los últimos años se han desarrollado en gran medida los análisis para conseguirlo en función del uso de las palabras que hacen. Cada escritor –y, de hecho, cada uno de nosotros– utiliza las palabras (amor, tiempo, rosa, cuándo, que, etc.) en distintas proporciones. Los procesos de machine learning (una de las principales ramas de la IA) son capaces de clasificar obras como escritas o no por Lope de Vega con aciertos superiores al 99%, como demuestran recientes estudios. Pues bien, entre las 1300 comedias transcritas automáticamente, La francesa Laura se clasificó como escrita por Lope de Vega, tanto completa como cada una de sus jornadas. Es decir, los usos léxicos de la obra se alineaban con los suyos estrechamente, y no lo hacían con los otros 350 dramaturgos de la época con los que se contaba en el experimento.

El hallazgo ha sido posible gracias a la colaboración de la BNE con el proyecto ETSO: Estilometría aplicada al Teatro del Siglo de Oro, dirigido por Álvaro Cuéllar y Germán Vega, los investigadores responsables del hallazgo, y que cuenta con hasta 150 colaboradores dedicados a la aplicación de análisis informáticos a la literatura teatral del Siglo de Oro para desentrañar sus problemas de autoría; el grupo PROLOPE, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con su ingente labor de edición y estudio de la obra de Lope; la herramienta Transkribus, que ha facilitado la preparación de los materiales necesarios para los experimentos; así como las Universidades de Valladolid y Viena, a las que pertenecen los autores de la investigación.

La confirmación por estudios filológicos tradicionales

La IA, por tanto, ha sido indispensable para, por una parte, transcribir automáticamente cientos de obras teatrales y por otra, entre todas estas obras, encontrar una que se alineaba con los usos escriturales de Lope de Vega. Por supuesto, los investigadores, formados principalmente en la disciplina filológica, no se quedaron sin más con este resultado informático, sino que emprendieron una labor intensa de investigación en torno a La francesa Laura, para determinar si podía ser en verdad una comedia del insigne dramaturgo, pero esta vez con recursos tradicionales de la investigación filológica, que se han venido desarrollando desde los orígenes de la disciplina.

Entre estas pruebas, destaca el estudio de la versificación (cómo Lope usaba habitualmente la métrica en sus obras), la ortología (cómo pronunciaba las palabras y empleaba diptongos, hiatos o sinalefas), y muy especialmente el estudio de ecos lopescos, es decir, la coincidencia tanto en ideas, asuntos y motivos como en estructuras léxicas concretas entre nuestra obra y otros textos del dramaturgo cercanos al tiempo de su escritura, delatando su posible paternidad. Todas las pruebas parecen constatar lo apuntado por los experimentos con IA iniciales: la obra encaja como un guante en la producción teatral de Lope de Vega.

Una comedia a la altura artística de la etapa final de Lope

“Todo indica que estamos ante una nueva comedia genuina del dramaturgo compuesta en una última etapa de su vida, de la que no teníamos noticia hasta ahora. Se entrevé un contexto político de escritura y primeras representaciones de gran interés: la presencia y tratamiento halagüeño de lo francés, que ya el título destaca, parecen indicar que se compusiera en el corto periodo en que la corona del país vecino se alió con la española frente a la inglesa a finales de los años veinte, poniendo en pausa la tensión entre naciones que marcaba la Guerra de los Treinta Años”, afirman desde la BNE.

La francesa Laura es una obra teatral notable, con una fuerza dramática esperable de un Lope de Vega maduro. La trama transcurre en Francia y gira en torno a Laura, hija del Duque de Bretaña y casada con el conde Arnaldo. El Delfín, heredero al trono de Francia, se encapricha de ella y se dispone a cortejarla a cualquier coste. La protagonista se resiste a los envites del príncipe y a las sospechas de su marido quien, en un ataque de celos y por el temor a la pública deshonra, intenta incluso acabar con la vida de su mujer mediante un potente veneno. Finalmente, queda probada la integridad de Laura y se restituye la felicidad en la pareja.

La obra, aunque fruto de su tiempo, presenta en su arranque una decidida defensa de la mujer, de la que pueden extraerse estos versos:

Fuera de que a las mujeres

les sobran tantas hazañas,

que en las armas y las letras

envidia a los hombres causan.

También encontramos la mano de Lope en su descripción del amor en España, que, según él, es la nación “más tierna” cuando se trata de enamorar. Lo podemos oír a propósito de la pareja protagonista:

- No he visto

dos personas que se quieran

como los dos. Es de suerte

lo que se aman y requiebran,

que parecen españoles,

que, aunque es nación tan severa,

en llegando a enamorar

es de todas la más tierna.

- ¿Tanto amor hay en España?

- Aventuran sin paciencia

por amor almas y vidas,

las honras y las haciendas.

En definitiva, concluyen desde la BNE, la IA se ha revelado como una gran aliada para la disciplina histórico-filológica, una ayuda para la resolución de problemas y para la optimización del tiempo y los procesos, con una potencia de procesamiento inusitada hasta ahora, que ha conseguido descubrir una aguja en un pajar: una nueva comedia escrita por Lope de Vega de entre miles de documentos impresos y manuscritos: “Queda a cargo de los próximos lectores y estudiosos seguir indagando en esta comedia, accesible a todos desde la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE”.

El artículo científico que explica el hallazgo aparece en el último número de la revista Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo el título «La francesa Laura. El hallazgo de una nueva comedia del Lope de Vega último». La edición cuidada y anotada de la obra verá la luz en los próximos meses gracias a la editorial Gredos.