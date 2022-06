El rapero zaragozano Kase.O ha anunciado a través de su cuenta de Twitter su intención de realizar un parón artístico a partir del próximo mes de marzo de 2023.

“Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito”, ha escrito en un mensaje.

Kase.O ha enviado un “abrazo enorme” a sus seguidores y les ha agradecido por haber “traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira”. “De momento disfrutemos de las fechas que quedan hasta marzo”, ha agregado el artista.

En estos momentos, el rapero realiza la gira denominada Jazz Magnetism, que inició este fin de semana en el Mallorca Live Festival y cuyas últimas fechas programadas son para el próximo mes de noviembre, el 12 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 18 en el Wizink Center de Madrid.

Javier Ibarra Ramos (Zaragoza, 1980) está activo desde 1993 y ha formado parte entre 1998 y 2006 del grupo de rap Violadores del verso, con los que lanzó hasta siete discos antes de emprender su carrera en solitario.