La vida de "El Drogas", con luces y sombras, llega a 39 cines españoles

Pamplona, 24 sep (EFE).- La vida de Enrique Villarreal "El Drogas", una historia plagada de emoción en la que confluyen las luces y sombras de la vida este mito viviente del rock & roll, llega este viernes a 39 salas de cine españolas tras ser presentada hace solo una semana en el Festival de Cine de San Sebastián.

Un día antes, el músico, acompañado por el director del documental, Natxo Leuza, y el coproductor ejecutivo, Andrés García, la ha presentado en su ciudad, en Pamplona, donde se realizarán tres sesiones especiales de preestreno en dos de las tres salas navarras en la que se exhibirá la película.

El documental explora la vida de "El Drogas" con todas sus luces y sombras en un viaje en el que el rock y sus vivencias personales se enlazan para descubrir el lienzo y los trazos que han construido la persona y el artista.

Desde los primeros compases de la película se puede ver que la vida de su protagonista no ha sido un caminar sobre algodones y con una honestidad que en ocasiones encoge el alma Villarreal y su familia abordan el peligro del éxito, sus problemas con las drogas, su expulsión de Barricada o la enfermedad de Alzheimer de su madre.

Según ha asegurado el artista, exhibir esto “no ha sido difícil porque ya en muchas entrevista se ha ido hablando” y se sentía “muy cómodo” con el equipo, a lo que se suma que le gusta “poner en primer plano ciertas situaciones” como la enfermedad de su madre, ya que para él fue “balsámico comenzar a hablar con personas con la misma problemática”.

“No existe El Drogas sin Mamen ni Mamen sin El Drogas”, ha asegurado Leuza, y es que la mujer del músico cuenta también con un papel protagonista que el director supo que tendría “desde el primer momento que hablamos con ella”, ya que según ha asegurado es una de las personas que más le ha sorprendido en el documental.

El film recupera imágenes y audios de su niñez y adolescencia, donde un chaval desaliñado y empapado por la lucha obrera y el conflicto vasco empezaba a descubrir un mundo que en ocasiones le quema y que hizo que de él saliesen sus primeras letras.

Relata también su escalada a lo más alto con Barricada, grupo del que fue fundador, cantante y bajista y que a la estela de Leño ofreció al público un rock urbano directo y duro que aliviaba sus carencias técnicas mirando a la vida a la cara y escupiéndole si hacía falta.

Una de sus preocupaciones a la hora de afrontar el montaje, ha reconocido el directo, era dejar muchas cosas sin contar, de hecho “puede que alguien eche en falta a Motxila 21, más memoria histórica o su poesía”, ha comentado, pero ante la ingente cantidad con la que se encontraron optó por aquellos aspectos que le resultaron “que emocionalmente era lo mejor para contar su vida”.

“Hasta última hora me he peleado por meter todo, pero tienes que pensar en la película, que respire y no se oscurezca por tantas cosas que quieres contar”, ha comentado aún con el pesar de que le queda “la sensación de que no se ha hecho justicia a todo lo que El Drogas hace”.

La película cuenta también con los testimonios de artistas como Rosendo Mercado, Fito Cabrales, Christina Rosenvinge, Carlos Tarque, Kutxi Romero o Gorka Urbizu, algo que, ha reconocido, le da “pudor”, ya que son personas a las que admira “por su forma de ser y su forma de trabajar”.

Este documental, ha señalado García, comenzó a rodar en el 2017, cuatro años de trabajo que vieron la luz el pasado 20 de septiembre cumpliendo uno de los deseos del equipo y del propio Drogas: presentarse al mundo formando parte del Zinemaldia.

Villarreal ha reconocido que se encuentra “como un niño con zapatos nuevos” y que el momento del estreno en San Sebastián fue para él “muy emotivo” ya que era la primera vez que veía el montaje completo, un éxtasis que les llevó a todos al llanto, siendo incapaces de atender a la prensa.