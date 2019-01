Pedro Letai, abogado de la SGAE, plagió a Jabois y Loriga 99 de las 160 páginas en su novela

El abogado de la SGAE y experto en propiedad intelectual Pedro Letai plagió a diversos autores para la realización de su obra Siete canciones pasada la medianoche (editorial noVelnoBel) publicada en 2014, según informa El Español. Concretamente, la novela contiene 99 de 160 páginas con copias a escritores como Ray Loriga, ganador del Premio Alfaguara de novela 2017, y Manuel Jabois.

Se trata, como ha comprobado el medio, de textos previamente escritos en medios como El País, Babelia, El Mundo, GQ o Frontera D, pero también de obras como Ya sólo habla de amor (Ray Loriga, Alfaguara, 2008), Días aún más extraños (Ray Loriga, El Aleph Editores, 2007), Irse a Madrid y otras columnas (Manuel Jabois, Pepitas de Calabaza, 2011) o Manu (Jabois, Pepitas de Calabaza, 2013).

En ocasiones, Letai incluía pequeños cambios dejando el resto del texto tal y como lo había escrito su autor original, como se puede apreciar en la copia de una columna de Jabois titulada La que está cayendo en la que el periodista dice que se va a comprar "un Ferrari" y el abogado lo modifica por "un Audi". Y no se trata de una práctica aislada, sino de una que se repite desde el prólogo su novela.

Letai, consultado por el periódico digital, se limita a decir que "fue engañado por un editor de Salamanca" y que "no le dio mayor importancia al tratarse de una editorial mínima". Por su parte, Jabois y Loriga prefieren abstenerse de hacer declaraciones.

Pues veréis, amigos, os voy a contar una historia: me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de *aforismos* y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?".

Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años xDDD (sigue). pic.twitter.com/4BFQcLLt2P — Cary Gooper (@Carygooper) 16 de enero de 2019

Aun así, no es la primera vez que Pedro Letai es acusado de plagio. Varios usuarios de Twitter ya denunciaron que algunas de sus publicaciones aparecían en otro de sus libros, Las cosas que no pueden ser (editorial La Huerta Grande). "Me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de *aforismos* y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?". Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años", tuiteó uno de los afectados.

En ese caso, Letai tampoco lo reconoció: "Se compone de más de 300 aforismos, además de algunos poemas y textos en prosa, recopilados a lo largo de cuatro años. Por su propia naturaleza y por la época en la que vivimos, seguro que contiene frases breves, y sobre todo, ideas, que otros hayan podido expresar con anterioridad, de forma igual o parecida", dijo el abogado al El Español.

No obstante, el especialista en propiedad intelectual se encuentra en la mira por supuesto plagio desde hace años, como lo demuestran otros usuarios de la red social del pájaro azul con tuits incluso publicados en 2012 que ahora son recopilados en forma de hilo viral.