Una docena de libros con los que empezar el otoño de la mejor manera posible

Aún quedan semanas para que termine el verano según el calendario pero la industria editorial ya se ha reactivado dispuesta a encarar los últimos meses del año, que empiezan un poco descalabrados. Finalmente no se celebrará la Feria del Libro de Madrid prevista para octubre –un evento crucial para su economía– por la crisis del coronavirus, algo bastante previsible en este 2020 plagado de imprevistos. Pero los títulos programados tienen que salir pese a todo así que en septiembre las mesas de novedades de las librerías van a estar a rebosar como cada otoño.

El parón del coronavirus obliga a las editoriales a repensar su modelo: "Seguir como hasta ahora es hundir el barco"

El noveno mes del año más extraño de lo que llevamos de siglo XXI trae consigo una avalancha de nuevas publicaciones quizás no imposible pero sí muy difícil de abarcar en una lista. Así que lo que viene a continuación es una selección de algunas de las propuestas más interesantes que presentan las editoriales.

Aunque no están incluidos títulos que tienen un puesto prácticamente asegurado en las listas de los más vendidos como La buena suerte de Rosa Montero (Alfaguara), La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante (Lumen, traducido por Celia Filipetto) o Las tinieblas y el alba de Ken Follet (Plaza & Janés, traducido por el colectivo ANUVELA), los que aparecen no deberían pasar desapercibidos.

Por supuesto, incluso esta recopilación puede ser injusta –aunque se haya hecho de manera concienzuda– porque posiblemente haya dejado de lado muchos títulos que merecen la pena. Las recomendaciones para aumentar la lista siempre son bienvenidas en la zona de comentarios.

Ni Fuh ni Fah y otras historias del ancho mundo, de Julio Camba (Pepitas de calabaza)

La editorial riojana ha rescatado el penúltimo libro que Camba publicó estando vivo y que nunca se había reeditado desde su aparición en 1957. Es una de las obras menos conocidas del periodista y en ella recopila vivencias y reflexiones apuntadas durante sus viajes por el planeta. Siempre afilado y con el sentido del humor por bandera, el volumen empieza con el artículo que le da título y la contundente frase: "Una de las pocas cosas que siempre hemos tenido por ciertas acerca de la China resulta ahora ser una mentira como una casa".

Es el tercer trabajo del escritor gallego que edita Pepitas de calabaza. En 2012, lanzó Mis páginas mejores y en 2014 “¡Oh, justo, sutil y poderoso veneno!” Los escritos de la Anarquía (un volumen en el que se expone que el gallego no siempre fue tan conservador como en sus últimos años, sino todo lo contrario). Es una colección que merece la pena completar.

Exhalación, de Ted Chiang (Sexto piso)

Es la apuesta fuerte de la editorial para este otoño: un libro de ciencia ficción que afronta conflictos éticos y plantea preguntas filosóficas relacionadas con el posible futuro de la humanidad y la tecnología. Este es el segundo volumen de relatos que publica el autor y viene avalado por prestigiosos honores como haber sido escogido por The New York Times como uno de los mejores cinco libros de ciencia ficción del 2019. La traducción de esta edición en castellano es de Rubén Martín Giráldez. Sale a la venta el 7 de septiembre.

Sería indebido no señalar que a partir del 31 de agosto también estará a la venta Manual de despedidas, de la autora eslovaca Jana Beňová. Una novela sobre un cuarteto de amigos integrado por dos parejas que charlan sobre lo divino, lo humano y la realidad de un presente un tanto despistado en Bratislava. Patricia Gonzalo de Jesús firma la traducción.

Tiza Roja, de Isaac Rosa (Seix Barral)

Otra recopilación de relatos breves para esta temporada, en esta ocasión de la mano del escritor, columnista y colaborador de este periódico, Isaac Rosa. En este volumen se recopilan más de 50 escritos que han aparecido en diarios durante los últimos años, ordenados según su aparición y algunos revisados o modificados.

Sus seguidores, que son muchos, ya intuirán cuál es la temática principal de estos textos: historias que intentan acercarse a la realidad social a través de unos personajes en los que se pueden reconocer. Como pone de ejemplo la propia editorial: “la biografía de una persona a través de sus facturas o la nostalgia de un hombre recién despedido por los hoteles que se habían convertido en su hogar”.

Adiós fantasmas de Nadia Terranova (Libros del asteroide)

La editorial entra en la nueva temporada literaria el 7 de septiembre con una novela sobre la vuelta a casa, las relaciones dentro de la familia y los fantasmas que no terminan de irse por muchos años que hayan pasado. Traducida por Celia Filipetto, es una obra intimista y conmovedora perfecta para aclimatarse a la nueva estación.

Pero Libros del asteroide guarda uno de sus lanzamientos estrella para octubre, cuando llegue a España el nuevo libro de Jenny Offill, titulado Clima y traducido por Eduardo Jordá. La autora se ganó al público patrio en 2016 con Departamento de especulaciones, publicado en la misma editorial y se prevé que la acogida sea cálida.

Simón, de Miqui Otero (Blackie Books)

Han pasado cuatro años desde que Otero publicó su anterior novela Rayos (Blackie Books, 2016), con la que ya se había consolidado como una de las voces jóvenes más apreciadas del panorama español. Ahora regresa con otra novela que se titula Simón y que posiblemente le saque por fin del equipo de promesas para ocupar su puesto en el de escritores afianzados.

El barcelonés cuenta en las páginas de su libro la vida de Simón, que nace en medio de dos familias enfrentadas y busca a un primo que le prometió una existencia especial pero que ya no está. Un protagonista: “Que pronto se da cuenta de que los héroes no existen, las fortunas lo son por algo y las damas no pretenden que las rescaten”, adelanta la editorial. A la venta a partir del 23 de septiembre.

No soñarás flores, de Fernanda Trías (Tránsito)

El otoño viene cargado de libros de relatos. Este volumen recopila ocho historias protagonizadas en su mayoría por mujeres. A través de ellas, la escritora se acerca a la cotidianidad pero desde su parte más tenebrosa. Por ejemplo, el maltrato está presente en La medida de mi amor mientras que en Anatomía de un cuento se habla de un triángulo amoroso que no funciona y se reflexiona sobre la escritura y el fracaso.

Es el segundo libro que la editorial publica de esta autora uruguaya. El anterior fue La azotea, una novela de carácter perturbador que vio la luz en 2001 y que en el 2018 recuperó Tránsito al inicio de su andadura. No soñarás flores estará en librerías a partir del 2 de septiembre.

El difícil mañana, de Eleanor Davis (Astiberri)

En medio de una situación planetaria ‘complicada’ –guerra de armas químicas, estado policial, crisis climática– una pareja intenta tener un bebé. Por un lado está Johnny, que intenta alejarse de la realidad y por otro Hannah, activa en la lucha contra las armas químicas y por la igualdad. Esas visiones encontradas de la vida causan un conflicto que hace que las seguridades no lo sean tanto.

Es el segundo título de la autora que la editorial incluye en su catálogo. El año pasado se estrenó con Tú, una bici y la carretera, en donde narra su viaje en bicicleta desde Arizona hasta Georgia. Un desafío que se puso en una etapa en la que no estaba bien y que acabó plasmando en un cómic, algo que también ha hecho –más o menos– en su último trabajo. Se publica el 20 de septiembre de 2020.

Sontag. Vida y obra de Benjamin Moser (Anagrama)

Después de indagar en la vida de la escritora Clarice Lispector, Moser regresa al género de la biografía retratando nada menos que a Susan Sontag. Es uno de los bombazos del año y ya se ha llevado el Premio Pulitzer de biografía 2020. ¿Qué se puede encontrar el lector? primeros textos, el matrimonio con Philip Rieff, la maternidad, la relación con la fotógrafa Annie Leibovitz y, por supuesto, la construcción de una carrera que la ha llevado a convertirse en todo un símbolo. Esencial en la biblioteca.

Pero Anagrama no solo se queda ahí, porque también tiene otros dos títulos que causarán interés, al menos en su nicho de mercado. Uno de ellos es el ensayo La nueva masculinidad de siempre. Capitalismo, deseo y falofobias de Antonio J. Rodríguez, incluido en su colección Argumentos. El otro es la novela Un amor, de Sara Mesa en Narrativas hispánicas, que supone la reaparición de una autora que ya dio que hablar con su anterior trabajo Cara de pan (Anagrama, 2018).

Elegías para Sita, de Kate Millett (Alpha Decay)

Núria Molines se ha encargado de la traducción, la introducción y las notas de esta edición de Elegías para Sita, el segundo libro que la autora dedicó a su amante fallecida. El primero fue Sita, que se publicó originalmente en 1976 y editada en nuestro país también por Alpha Decay. En él, la escritora trataba la intimidad con esa mujer que se quitó la vida poco después. Después del suceso, Millet recuperó el texto original y lo actualizó contando el final de la relación.

Pero los homenajes no terminaron ahí y tres años después publicó Elegías para Sita, un volumen con ilustraciones, cuatro textos breves y una colección de poemas. En él, Millet vuelve a reflexionar sobre la historia de su relación, la fascinación por su pareja y los efectos que su muerte tuvo en ella.

Tiro de larga distancia, de Craig Hodges y Rory Fanning (Capitán Swing)

En 1992, Craig Hodges se puso un dashiki [una camisa masculina típica de África] para una visita a la Casa Blanca como miembro de los Chicago Bulls, que habían sido campeones de la NBA el año anterior. Quería reivindicar así que George H. W. Bush trabajase para acabar con el racismo y la desigualdad, pero la acción le salió cara. Después de aquello, ningún equipo le quiso contratar para la siguiente temporada y estuvo una década fuera de la NBA.

En esta biografía narra su experiencia como activista y portavoz sindical, su carrera como jugador de baloncesto, sus reuniones con líderes como Nelson Mandela y su relación con figuras como Michael Jackson o el propio George Bush padre. Está traducido por Enrique Maldonado y estará a la venta desde el 31 de agosto.

Corredores aéreos, de Davodeau, Hermenier y Joub (La Cúpula)

Yvan celebra su 50 cumpleaños en un momento en el que su vida se está yendo al traste: ha perdido su trabajo, sus padres han muerto y su relación de pareja se mantiene de milagro. Cuando a los 20 años se preguntaba cómo sería ser un cincuentón, no pensaba que la escena podía ser tan desoladora.

Ante las circunstancias, Yvan deja su apartamento en París y se va con sus pertenencias a casa de unos amigos en la montaña. Allí, de alguna manera consigue ver las cosas con perspectiva y retoma las riendas de su existencia pero con una actitud renovada.

Desencajada, de Margaryta Yakovenko (Caballo de Troya)

En Desencajada, Margaryta Yakovenko narra la realidad de su alter ego Daria Kovalenko, una joven nacida en Ucrania pero criada en España desde pequeña. La protagonista se enfrenta a una ruptura amorosa en la era de Instagram, a dificultades familiares y a la crisis que le está tocando vivir a su generación. Sale a la venta el 3 de septiembre.

Es el penúltimo título que Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez presentan como editores invitados en la editorial donde han estado dos años. Esta etapa la cierra Y tú, ¿tan feliz? de Bárbara Carvacho, que estará en librerías el 8 de octubre. Jonás Trueba tomará el relevo de la pareja en Caballo de Troya.