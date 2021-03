María Galiana: "Estamos habituados a vivir con una doble moral"

Madrid, 25 mar (EFE).- A sus 85 años, María Galiana, conocida como la abuela Herminia en la serie de televisión "Cuéntame cómo pasó", no piensa en jubilarse; al contrario, ama trabajar y este viernes estrenará en el Teatro Bellas Artes "El abrazo", un texto poético que muestra con humor "la doble moral" con la que se vive.

"El ser humano muestra ser generoso y altruista, pero a la hora de la verdad se impone el yo, mí, me, para mí y conmigo", ha dicho a Efe María Galiana, quien considera que esta pieza teatral es muy necesaria en estos momentos:"Subyace la doble moral con la que estamos habituados a vivir".

"En esta obra se pone a prueba la capacidad de amar", dice Galiana (Sevilla 1935), que como actriz teatral ha colaborado varios trabajos teatrales como en "Las Troyanas" (2000), en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, o en el ciclo de monólogos "Confidencias" (2003), entre otros.

"El abrazo" aborda la relación de una mujer, Rosa (María Galiana), y un hombre, Juan (Juan Meseguer), ambos de avanzada edad y antiguos amantes, que se reencuentran después de casi una vida y su deseo de tener el hijo que nunca tuvieron sigue vivo. Ese mismo día un hombre aparece feliz en la puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible?

Esta comedia dramática, en la que se mezcla realismo y fantasía, aderezada con un humor muy fino, "ha costado ponerla en pie, no es un teatro habitual, es muy original", cuenta la actriz, quien asegura que es una "obra viva en la que el público no tiene un momento de distracción".

"Ahora mismo el abrazo es una utopía", dice la actriz, quien ve cómo la gente quiere abrazarse y no puede. "Veo solo amagos de abrazos con mascarillas y se desean abrazos de verdad".

Con apenas un mes y medio de ensayos, este viernes María Galiana vuelve al teatro bajo las órdenes de Magüi Mira, de quien dice: "Trabajar con esta directora es un lujazo, solo tengo palabras de agradecimiento y de cariño para ella".

Fernando Trueba, Vicente Aranda o Benito Zambrano son algunos de los directores con los que ha colaborando Galiana, "todos maravillosos", pero nunca ha estado tan a gusto trabajando como con Magüi Mira. "Tiene un gran respeto por los actores y eso hoy en día no está pagado con nada", añade.

Tras veinticuatro películas, la aparición en una decena de series de televisión, otras tantas obras de teatro y 38 años dedicada a la enseñanza, María Galiana no piensa en la jubilación. "Me gusta trabajar, amo trabajar".

Solo quiere salud física y mental. La física la tiene regular. "Como toda las viejas, tengo achaques a los que no les echo cuentas, pero la salud mental es fundamental", añade la actriz, que a sus casi 86 años (los cumplirá en mayo) está esperando que le llegue la vacuna de la covid-19.

Hasta que le llegue su turno, trabaja siguiendo los protocolos que marca sanidad: "No me quito la mascarilla para nada, solo cuando actúo", añade la actriz que entre risas dice: "Igual me han metido el palito más de quince veces, todas la semanas me hacen un PCR".

Recuerda que durante el confinamiento vivió tranquila en su casa de Sevilla y que aprovechó "para leer y ver un montón de películas" y en julio se fue a la playa, donde descansó "un montón".

Es consciente de que el teatro es exigente, "pero nada comparado con la docencia, dar cuatro clases diarias eso sí que es duro", sostiene Galiana, que ejerció de profesora de Historia del Arte -labor que compaginaba con la interpretación- en un instituto sevillano hasta el año 2000, cuando cumplió la edad de jubilación.

"No te imaginas lo que es bregar con 40 fieras", dice entre risas la actriz, a quien le encanta la gente joven: "Los entiendo muy bien, los caló enseguida".

Y es que, según afirma, su verdadera vocación ha sido la docencia: "Nunca me he sentido una actriz frustrada, ni se me ocurrió siendo joven intentar abrirme camino en la interpretación".

Aprender guiones y textos teatrales no le cuesta mucho, porque no ha perdido la costumbre "de estudiar todos los días", dice Galiana, que recuerda que ha sido una profesora a la que le gustaba innovar. "Me exprimía la cabeza para que el alumno no se aburriera".

Lleva veinte años interpretando a Herminia en la serie "Cuéntame cómo pasó" y hace unos días terminó el rodaje de esta última temporada. "En septiembre, si Dios quiere, volveré con este personajes que tantas alegrías me ha dado".

Mientras, disfrutado con esa "deliciosa obra de teatro" que estará en cartel hasta el 2 de mayo. EFE