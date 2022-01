El cantante y actor Meat Loaf muere a los 74 años

El famoso cantante estadounidense Michael Lee Aday ha fallecido a los 74 años en Calabasas, California. "Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista inspirador y de un hombre increíble", ha manifestado la familia en un comunicado. El conocido como Meat Loaf sufrió varias enfermedades, entre ellas el síndrome de Wolf-Parkinson-White que le provocaba taquicardias.

Su trilogía de álbumes publicadas entre 1977 y 2006 –Bat Out of Hell, Bat Out of Hell II: Back into Hell y Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose– vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo. El primero es considerado uno de los mejores álbumes de la historia del rock y uno de los más comprados, llegando a despachar todavía hoy 200.000 copias al año.

También apareció en más de 50 películas y programas de televisión. Su debut cinematográfico fue con The Rocky Horror Picture Show, en 1975 como Eddie. Pero en el musical de Broadway había conseguido interpretar dos papeles. También fue Bob Paulson en El club de la lucha (1999) y The Lizard en Dinero sucio (2002). También ha hecho cameos y apariciones especiales Monk, Glee, South Park, House e Historias de la cripta.

Meat Loaf afirmó en 2011 que tenía intención de grabar un álbum navideño, titulado Hot Holidays, proyecto que no llegó a materializar. Su último álbum, el número trece de su carrera, fue Braver than we are, que salió al mercado en 2016. El cantante había llegado a admitir que sufría ansiedad social y que no llevaba el tipo de vida asociada a los músicos de rock, con quienes solo compartía entornos profesionales.