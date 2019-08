El mexicano Dupeyrón llega a EE.UU. con humor negro que reta el pensamiento mágico

El director mexicano Odín Dupeyrón dijo a Efe que busca con su obra "retar el pensamiento mágico y apostar al pensamiento crítico" en EE.UU. con el estreno en Miami de la versión en inglés de "Veintidós, veintidós", pieza teatral que ha presentado durante ocho años ininterrumpidamente en México.

El también actor y escritor dijo que esta comedia de humor negro que se estrena este viernes en el Centro Koubek de la Ciudad Mágica es una muestra de su creación, que describe como "entre filosófica y cuestionadora".

"Todas las obras de teatro, todos los libros míos pretenden filosofar de la vida y cuestionarla un poco, retar el pensamiento mágico y apostar por el pensamiento crítico, inteligente, realista", indicó.

Le choca el pensamiento mágico porque "es ilusorio, nos hace mucho daño como especie, como seres humanos. Lejos de hacernos felices, nos hace tremendamente infelices", agregó.

"No puedes ser feliz todo el tiempo, la gente se muere, los hijos se enferman, nos tocan presidentes estúpidos, el mundo cambia, la vida tiene muchos matices", subrayó el director de "Veintidós, veintidós", montaje que comienza con un suicido.

En la versión anglo, el actor californiano Christopher Millán, de origen colombiano y puertorriqueño, encarna a un hombre deprimido que opta por la muerte, mientras el mexicano Jorge Consejo, radicado en Miami, hace de una especie de agente transitorio encargado de llevar al suicida a donde sea que vaya.

La conversación de estos dos únicos personajes, en una especie de "careo con la muerte", centra esta puesta en escena, donde la comedia esta inmersa en "temas profundos de la condición humana, con los que la gente se pueda relacionar".

Más que un planteamiento sobre el suicidio, es uno sobre las decisiones, "cómo van diseñando tu futuro", precisó Dupeyrón convencido de que "la mayoría de las cosas que nos pasan, nosotros las decidimos".

"Lo que trato de hacer es no dar respuestas. No soy alguien que tenga respuestas, soy alguien te tengo preguntas, y me gusta que la gente se cuestione", dijo.

Dupeyrón, autor del libro "Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: La vida no se acaba hasta que se acaba", señaló que le encanta la comedia y criticó que los seres humanos se creen "el centro del mundo".

"No hay nada mejor que aprender a reírnos de nosotros mismos, los seres humanos nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, ese es otro de nuestros grandes complejos", explicó.

La obra, además de divertida, invita a la reflexión, dijo por su parte Consejo, quien fue alumno de Dupeyrón en México y ahora está encargado de la producción de la pieza teatral en Estados Unidos.

"Es simplemente una introspección sobre lo que tu crees de ti, sobre lo que tus has decidido para ti, por qué lo decidiste", matizó.

Millán dijo por su parte que la enseñanza es que todo es "temporal" y siempre hay una luz al final del camino. "Sales de esta obra sintiéndote como, ¿sabes qué? mi vida no es tan mala en este momento. Estoy pasando por algunas cosas, pero cambiará como siempre lo hace", expresó.

Dupeyrón se mostró entusiasmado de presentarla en Estados Unidos, donde la versión en español ha tenido la acogida del público en Chicago, San Diego, Austin y Dallas.

Señaló que su impresión del teatro de comedia hispano en el país es que está "un poco limitado" y "acostumbrado a la comedia del pastelazo, de albures (juego de palabra de doble sentido). Sería padre tener otras cosas", dijo.

En ese sentido, Millán, quien ha participado recientemente en las series "Mariposa del Barrio" y "Al otro lado del mundo", manifestó que espera más del teatro hispano en Miami porque "los latinos tenemos el talento, la creatividad y una historia muy rica".

"Yo quiero ir a una obra que me cambie, que me deje pensando... con esta obra de teatro sé que lo vamos a hacer", indicó el actor.

"Twenty-two Twenty-two", la versión que tradujo al inglés Dupeyrón, se presentará durante los próximos dos fines de semana en el Centro Koubek, institución perteneciente a la universidad Miami Dade College.

Dupeyrón ofrecerá además el 1 de septiembre la versión original en español, en la que él actúa junto con Erika Blenher.

