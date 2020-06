Ocho mujeres acusan de acoso sexual al cineasta, nominado al Oscar, Ciro Guerra

Ocho testimonios de ocho mujeres denuncian el acoso sexual y los abusos a los que fueron sometidas entre 2013 y 2019 por el cineasta colombiano Ciro Guerra, cuyo filme El abrazo de la serpiente estuvo nominado al Oscar, según un reportaje publicado por la revista Volcánicas.

Según el texto, siete mujeres denunciaron que el también guionista y productor —responsable de cintas como Los viajes del viento y Pájaros de verano— las acosó y una de ellas suma que fue víctima de abuso sexual.

"Las agresiones ocurrieron entre los años 2013 y 2019 en tres ciudades colombianas y tres internacionales, durante eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena", subraya el reportaje de la revista colombiana.

Volcánicas publica los testimonios de las denunciantes, que relatan el modus operandi del realizador, que recuerda a otros muchos testimonios como los de algunas denunciantes del caso Weinstein, y que "siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas".

"También muestran cómo Guerra usa su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas frente a las agredidas. Los testimonios son el resultado de entrevistas directas que cuentan con grabaciones y chats de soporte que están protegidos por el derecho profesional", añade el texto.

Guerra, que está en México donde filmaba una serie cuando empezó la pandemia, ha tachado de falsas las acusaciones en un comunicado. "La publicación que se ha hecho en la revista virtual Volcánicas, en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra, es completamente falsa: no he cometido ninguna de las faltas de las que ahí se me acusa", asegura Guerra. Y añade que "me amenazaron con que me iban a hacer ese tipo de acusaciones por la época en que le di mi apoyo al paro", defiende. El realizador sostiene que no puede demostrar que esté relacionado, pero que cuando dio su apoyo al paro nacional y las protestas contra el presidente Iván Duque en 2019 recibió "mensajes diciendo que había gente que me iban a querer destruir y que iban a querer hacer ese tipo de acusaciones".

Según Volcánicas, "las denunciantes no tienen la intención de hacer una denuncia penal porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público".