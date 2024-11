La guerra sigue pero los MTV EMA vuelven: todo sobre los premios europeos de la música

Todo está listo para que en la noche del domingo se celebre, en el pabellón Co-op Live de Manchester (Reino Unido), la gala de los premios MTV Europe Music Awards. Se trata de la 30ª edición de estos galardones organizados por la mítica cadena televisiva musical.

Tras la cancelación de la edición del año pasado por la masacre de Gaza, que debía celebrarse en París, la ceremonia de los EMA da un salto al Reino Unido y tendrá lugar en Manchester. Estará presentada por la cantante, actriz, compositora y modelo británica de origen albanokosovar Rita Ora, que repetirá un nuevo año, hasta completar tres galas como conductora del evento.

La artista ya había presentado anteriormente en Londres en 2017 y en Düsseldorf en 2022, la última edición celebrada. Se trata de un caso único en la historia de estos premios. El último trabajo de Ora, You & I, de 2023, alcanzó en pocas horas el primer puesto de la lista británica Official Independent Albums Chart.

Sin duda tuvo mucho que ver en ello el tema producido por Fatboy Slim y llamado Praising You, que consiguió posicionarse como número uno de las listas estadounidenes Dance Radio y Dance Radio/Mixshow Chart, de Billboard, durante cinco semanas consecutivas. La canción cuenta con 76 millones de reproducciones en Spotify, seguida de You only love me, que contabiliza 67,5 millones de reproducciones. Aunque ambas canciones están lejos de su mayor éxito de audiencia, Let you love me, con más de 540 millones de reproducciones.

A qué hora será la gala MTV EMA 2024

En el apartado de actuaciones en directo, cabe contar con estrellas de gan trayectoria como Pet Shop Boys –que estrenarán la recién creada categoria MTV EMA Pop Pioneers como históricos primeros galardonados– y el rapero Busta Rhymes, que ofrecerá un repertorio con el que no solo interpretará sus mayores éxitos –como Don't Cha o I know what you want–, sino que también será homenajeado con el Global Icon Award.

Entre los artistas emergentes que participarán cabe destacar al joven compositor mexicano de corridos tumbados Peso Pluma. Junto a este también actuarán la sudafricana Tyla, el grupo femenino surcoreano de K-pop LE SSERAFIM, el cantautor estadounidense Benson Boone, la cantante angloganesa RAYE, el canadiense Shawn Mendes, la estrella del R&B Teddy Swims y las rockeras mexicanas The Warning.

El evento tendrá lugar en el pabellón Co-op Live de Manchester y dará comienzo a las 21:00 horas del domingo 10 de noviembre, prolongándose durante tres horas de actuaciones y entrega de premios hasta aproximadamente la media noche.

Dónde ver los MTV EMA 2024

La gala de este año se podrá ver tanto en MTV España como en Comedy Central y Paramount Network. De forma gratuita la gala estará disponible en Pluto TV, la plataforma de entretenimiento en el hogar que tiene libre acceso sin registro.

Quiénes son los nominados a los MTV EMA 2024

La lista de nominaciones es amplia, y destaca la todopoderosa Taylor Swift, que se descuelga con seis nominaciones y es por segundo año la que más candidaturas acumula: Mejor artista, Mejor directo, Mejor colaboracion, Mejor canción pop, Mejor club de fans y Mejor vídeo. La sigue Billie Eilish, nominada a Mejor artista, Mejor colaboracion, Mejor canción pop, Mejor club de fans y Mejor canción.

Ariana Grande las sigue a ambas con nominaciones a Mejor canción pop, Mejor canción, Mejor club de fans y Mejor vídeo. También Sabrina Carpenter opta a cuatro premios: Mejor artista, Mejor canción, Mejor canción pop, Mejor club de fans. La sigue Beyoncé con tres nominaciones –Mejor canción, Mejor club de fans y Mejor artista– y Charli XCX, nominada a Mejor colaboracion, precisamente por un tema junto a Billie Eilish, y Mejor club de fans.

Este año también se suman 19 nuevos artistas nominados por primera vez en una gala eminentemente dominada por las mujeres: Kehlani, Tinashe, Disclosure, Fred Again, Fontaines D.C., The Last Dinner Party, Jimin de BTS, Flyana Boss, Laufey, Shaboozey, The Warning, Victoria Monét, LE SSERAFIM, Teddy Swims.

En cuanto al apartado de Mejor colaboración, cuenta con varias ilustres en disputa. A la cita de Charli XCX y Billie Eilish hay que agregar la de Lady Gaga con Bruno Mars. También la de los raperos Future y Metro Boomin con Kendrick Lamar, y por supuesto la de la tailandesa LISA y la española Rosalía. Todos ellos competirán con la colaboración del ya citado Peso Pluma con la brasileña Anitta.

Y por supuesto con la gran favorita, Taylor Swift, que ha colaborado con el rapero neoyorkino Post Malone en el tema Fortnight. Y finalmente en la categoria de Mejor Artista Español competirán Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, Lola Indigo y Mikel Izal.