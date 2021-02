Daft Punk, icono de la música electrónica, anuncia su disolución tras 28 años de carrera

El dúo Daft Punk, formado por los franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, ha anunciado su disolución tras 28 años de carrera y convertirse en uno de los grandes referentes de la música electrónica en todo el mundo.

El mensaje lo han dado a través de un vídeo titulado Epilogue subido a su canal oficial de YouTube. En el fragmento de 8 minutos, cuyas imágenes se corresponden a la película Electroma creada por el grupo en 2006, se puede ver cómo el androide encarnado por Thomas Bangalter estalla por los aires después de activar una cuenta regresiva. Acto seguido, aparece una imagen con las manos de ambos robots y los años que han estado activos (1993-2021) para culminar con una versión de la canción Touch del disco Random Access Memories (2013), el último LP del dúo que en su momento fue recibido con gran aceptación tanto por la crítica como por el público con el éxito en especial de su tema principal: Get Lucky.

Kathryn Frazier, el publicista de los DJs, confirmó al portal especializado en música Pitchfork que la ruptura del dúo es real a pesar de que no explicó sus motivos. Por tanto, se desconoce si sacarán algún disco recopilatorio o darán alguna gira para completar ese epílogo, aunque se debe tener en cuenta que no hacen una gira desde la mítica Alive 2007 Tour.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, las personas bajo los icónicos cascos, se conocieron en una escuela secundaria de París, e iniciaron su larga relación artística en una banda llamada Darlin', formación con la que publicaron un EP. Una crítica negativa a aquel trabajo publicada por la revista Melody Maker que los calificaba de "daft punky thrash", les inspiró para el nombre del dúo que acabarían formando.

En 1995, Daft Punk publicó su primer single, un auténtico éxito titulado Da Funk, que formaría parte de su primer álbum, Homework (1997). El álbum supuso un punto y aparte en la música electrónica de los 90.

A Homework les siguieron: Discovery (2001), Human After All (2005) y Random Access Memories (2013), que contienen algunas de las canciones más influyentes de la década no solo por su sonido, siempre inquieto y en busca de nuevas sonoridades y distintas vertientes experimentales de la música electrónica.

De hecho, no solo fueron influyentes en la escena musical, también en el audiovisual de principios del nuevo siglo: realizadores como Spike Jonze, Michel Gondry o Roman Coppola dirigieron sus videoclips. El dúo compuso la banda sonora de Tron: Legacy (2010) y cuenta con varios largometrajes y obras que se suman a sus videoclips como D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes (1999), Interstella 5555 - The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003) o Daft Punk's Electroma (2006), cuyas imágenes despiden hoy al dúo en el vídeo titulado Epilogue.