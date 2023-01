Las más grandes canciones de despecho jamás cantadas: de 'Rata de dos patas' a 'Ese hombre'

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”. Estos son solo dos de los versos de la sesión número de 53 que Bizarrap ha lanzado este jueves junto a Shakira. Un tema que en 16 horas ha superado los 31 millones de reproducciones en YouTube. En su letra, compuesta por la colombiana, alude a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, al que 'dedica' otras frases como: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

La nueva canción de Bizarrap es de Shakira y viene con venganza incorporada

Más

La BZRP Music Sessions #53 ha reactivado el que podría considerarse en sí un género, la 'canción de despecho', que otros artistas cultivaron antes que la estrella internacional nacida Barranquilla. Taylor Swift ha sido una de las grandes aportadoras con hits como Style —haciendo referencia al apellido del que fuera su pareja Harry Styles—y We are never ever getting back together (Nunca jamás volveremos a estar juntos), que escribió tras romper con el actor Jake Gyllenhaal.

Pero no ha sido la única. Por ello, hemos seleccionado 25 títulos atravesados por el enfado, la rabia y cierto rencor causado por el desamor; y los hemos recopilado en una Playlist.

Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio es la indiscutible madrina de la lista de reproducción. “Rata inmunda / Animal rastrero / Escoria de la vida / Adefesio mal hecho” es su inicio. Otra de las protagonistas es Jennifer López y su Qué hiciste destinado a Marc Anthony, en el que expresa: “Mis ilusiones se acabaron con tus farsas / Se te olvidó que era el amor lo que importaba / Y con tus manos derrumbaste nuestra casa”. En su caso, lanzada

Tampoco faltan clásicos españoles como Ese hombre de Rocío Jurado y Fue tan poco tu cariño de Rocío Durcal. “Es un gran necio, un estúpido engreído / Egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso / Inconsciente y presumido / Falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón”, entona la primera. “Qué infarto, que después de haberte dado / Lo más bello de mi vida / Hoy ya no quieras saber más de mi”, canta la segunda.

Wrecking ball de Miley Cyrus, Pesadilla en el parque de Los planetas, Cómo pudiste hacerme esto a mi de Alaska y Dinarama; y Yo perreo sola de Bad Bunny son otros de los hirientes temas.