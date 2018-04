Muere el DJ sueco Avicii a los 28 años

El DJ sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha fallecido este viernes en Omán, un popular destino de vacaciones situado en el mar Arábigo, según informa un comunicado emitido por su representante que recoge Billboard.

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto este viernes 20 de abril por la tarde en Mascate, Omán. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", se lee en el texto.

El músico era uno de los artistas de electrónica más reconocidos del momento, responsable de ganar dos MTV Music Awards, un Billboard Music Award y de estar en dos ocasiones nominados a los Grammy. De hecho, su muerte se produce pocos días después de haber sido nominado al premio Billboard Music de mejor álbum electrónico por AVĨCI (01).

El autor de canciones como Hey brother o Waiting for love, según publica The Hollywood Reporter, había sufrido pancreatitis agudas en el pasado debido a un consumo excesivo de alcohol. Por ello, en 2014 le tuvieron que extirpar la vesícula biliar y el apéndice, motivo por el que más tarde tuvo que cancelar una serie de espectáculos por síntomas de agotamiento.

Debido a esto, el 29 de marzo de 2016 publicó una carta dirigida a sus fans donde anunciaba que se retiraría de los escenarios al terminar las giras de ese mismo año: "Voy a estar siempre agradecido de haber experimentado y logrado todo lo que tengo con la ayuda del equipo que me rodea y mis queridos seguidores". A pesar de ello, dejaba una puerta abierta para su retorno: "Una parte de mi no puede decir que nunca volveré, pero no sería justo si dijese que volveré".

Avicii dio su salto a la fama mundial a partir de 2011, cuando inició su colaboración con David Guetta. Juntos realizaron la canción Sunshine, incluida en el álbum Nothing but the Beat, siendo además nominada como mejor canción de música dance en los Grammy. Un año después lanzó el sencillo que le catapultó al éxito en solitario: Levels.

Bergling formó parte de una ola de músicos electrónicos en la que también se incluyen personalidades como el anteriormente mencionado David Guetta, Calvin Harris, o Swedish House Mafia. Además, fue productor de canciones como Devil Pray, de Madonna, o A Sky Full of Stars, de Coldplay. Sencillos que, como la mayoría de los que fue responsable, llenaron las salas de baile de todo el mundo.