Polémicas ampliaciones

¿Hace falta que sean más grandes ciertas infraestructuras?

Más puerto y más aeropuerto, no gracias

Caballo grande, ande o no ande. Infraestructura grande, ande o no ande. El impulso, casi un tic en determinados medios políticos y empresariales, de promover la ampliación de carreteras, puertos y aeropuertos, no solo suscita contestación ciudadana, sino que plantea debates que afectan al núcleo de la sostenibilidad económica y ambiental de este tipo de proyectos. En València, la polémica por la ampliación del puerto para construir un enorme muelle de carga y descarga de contenedores ha llegado estos días, en el recorrido judicial de los recursos planteados por la Comissió Ciutat-Port, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumba una de las maniobras que llevó a cabo la Administración central para evitar la redacción de una declaración de impacto ambiental (DIA) actualizada.

El TSJ de Madrid ha retirado al Puerto de Valencia la condición de órgano sustantivo de la ampliación y con ello ha dejado en entredicho el proyecto. La resolución rechaza que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica utilizara el procedimiento de subsanación de errores para derivar la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia cuando han pasado 14 años desde que se publicó la DIA (2007) hasta la resolución ahora anulada (2021).

La Comissió Ciutat-Port, plataforma opositora a la ampliación del Puerto de València, ya ha anunciado que pedirá la paralización del proyecto tras el fallo del TSJ de Madrid, aunque todo hace prever que la APV mantendrá el procedimiento de adjudicación de la obra, a cuya licitación se han presentado cuatro uniones temporales de empresas, pese al vicio de origen en su tramitación.

Y puestos a ampliar, ¿por qué no ampliamos también los aeropuertos? El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, viene reivindicando la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche y la ampliación del de Valencia. Presentó hace unos días un estudio elaborado con las cámaras de comercio para apoyar esa última reclamación al Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente. Sin embargo, como explicaba en un artículo en elDiario.es Javier Mansilla, alcalde de Manises, término municipal en el que está ubicado el aeropuerto de València, este tipo de infraestructuras “son una de las mayores fuentes de contaminación ambiental”. Y parece que algún derecho tienen los afectados a decidir sobre el futuro

“Los efectos negativos, el daño generado en cuanto a molestias vecinales, infraestructuras y un largo etcétera no se compensan de ninguna manera, ni siquiera económicamente”, indicaba el alcalde en su artículo. “¿Cuál es la supuesta necesidad de ampliar el aeropuerto? ¿Cómo repercutirá en los municipios de su área de influencia? Los efectos negativos, el daño generado en cuanto a molestias vecinales, infraestructuras y un largo etcétera no se compensan de ninguna manera, ni siquiera económicamente”.

No es solo Manises, sino una buena parte de la comarca de L'Horta Sud, en el área metropolitana de València, la que se vería afectada por una ampliación que ya tiene contestación desde los municipios. El Ayuntamiento de Manises se ha declarado “absolutamente en contra” porque “se trata de una decisión motivada por el beneficio económico generado por el turismo que sacrifica la salud y el bienestar de la ciudadanía de Manises y de las localidades colindantes”. En términos similares se ha pronunciado el vecino Ayuntamiento de Quart de Poblet. “Nuestra posición es muy clara: nos oponemos a cualquier decisión que suponga un aumento del tráfico aéreo que los vecinos de Quart de Poblet tenemos que soportar diariamente sobre nuestras casas. No estamos en contra del progreso ni del turismo, pero no a cualquier precio y nunca en contra de la salud y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”, ha señalado su alcaldesa, Cristina Mora.

