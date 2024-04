Aena anuncia que “expandirá” los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha anunciado este jueves que el gestor aeroportuario “expandirá” los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche, dentro de las inversiones recogidas en su Documento de Regulación Aeroportuaria español (DORA 2027-2031).

Así lo ha señalado durante la Junta de Accionistas que se ha celebrado este jueves en Madrid, en la que ha avanzado que Aena está “preparando de manera muy seria” la subida del tráfico aéreo con un “apreciable aumento” de las inversiones.

“Quiero subrayar, para que quede claro, en la Comunitat Valenciana se expandirán los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia. Lo adelantó el ministro (Óscar Puente) hace algunas semanas y tendremos más detalles en las próximas semanas y meses”, ha indicado.

En este DORA III de 2027-3031, el presidente de Aena se ha referido a “los proyectos de expansión futura de Málaga, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca, Bilbao, Santander y Melilla”, así como las ampliaciones de Madrid-Barajas, Tenerife Sur y Norte y Lanzarote y la remodelación de la T1 del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en marzo que “a día de hoy y en los dos próximos años”, el aeropuerto de Alicante “no necesita una ampliación”, incluso con las previsiones de aumento de viajeros, pero que “está prevista en el actual plan director” de la infraestructura. “Cuando Aena considere que se necesita, lo hará con anticipación”, recalcó.

Asimismo, hace dos semanas el Ministerio ratificó su voluntad de dar respuesta a las necesidades futuras de demanda de los dos aeropuertos siempre siguiendo criterios técnicos y con el máximo respecto al medioambiente. Confirmó que se analizan las necesidades de las terminales de ambas infraestructuras para planificar, mediante Aena, las inversiones que se puedan precisar según la evolución de la actividad.

Al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado en varias ocasiones la segunda pista del Aeropuerto de Alicante-Elche y la ampliación del de Valencia. De hecho, anunció que la administración autonómica y las Cámaras de Comercio presentarían entre finales de abril y principios de mayo un estudio de su impacto y necesidad.

El Aeropuerto de Valencia y el de Alicante-Elche han cerrado el mejor año de su historia este 2023 en cuanto a tráfico de viajeros, El de Valencia ha registrado 9.948.141 pasajeros y un crecimiento del 22,6% respecto al año 2022. Un récord de tráfico que se queda muy cerca de los 10 millones de viajeros y que supera la anterior mejor cifra de la terminal valenciana registrada en 2019 con 8.539.579 pasajeros.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado 2023 con 15.747.678 pasajeros registrados y un incremento del 19,2% respecto al balance anual de 2022. Supera así su anterior mejor cifra de viajeros, 15.048.240, registrada en 2019.

Mazón exige una comunicación oficial

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido este jueves al Gobierno “seriedad” y que emita una confirmación oficial de la posible ampliación de los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche“: ”Solo pido que se aclaren, por favor, porque no se puede jugar con nuestros intereses estratégicos“.

Mazón ha señalado que no conoce “ningún anuncio de AENA”. “Solo he visto unas declaraciones del director de AENA en unas jornadas y poco más, no he visto ni al ministerio, ni he visto una nota oficial de AENA”, ha lamentado.

Por ello, les ha pedido que sean “serios si realmente y por fin van a hacer caso a una reivindicación que llevamos ya mucho tiempo trabajando, como es la necesaria ampliación de nuestros aeropuertos”. “Que nos lo digan, pero que se aclaren, porque no hemos visto ninguna nota oficial, no hemos visto ningún proyecto, no hemos visto ningún presupuesto, no hemos visto ningún trazado serio, no hemos visto nada oficial y el ministerio no ha dicho nada”, ha reprochado.

Por tanto, ha subrayado, “que no jueguen con estas cosas, o hay proyecto, hay presupuesto y hay voluntad, y para cuándo, o que se aclaren, porque estamos un poco confusos con un tema tan serio al no haber una nota oficial”.

“No se puede jugar con los intereses estratégicos de la Comunitat Valenciana de esta manera, solo pido que se aclaren, por favor, porque el turismo es muy importante para nosotros y no podemos jugar con declaraciones sueltas por ahí, sin confirmaciones, sin proyectos, sin presupuestos porque no tenemos en estos momentos nada”, ha insistido.

Mazón ha recordado que el Gobierno de la Generalitat Valenciana tiene una reunión con AENA el próximo día 9 de mayo y ha avanzado que pedirán que “se aclaren y que nos digan cuáles son las verdaderas intenciones porque cada día nos dicen una cosa distinta y yo creo que andan un poco confundidos”.

Rechazo de Sumar

El diputado de Compromís-Sumar en el Congreso Alberto Ibáñez ha mostrado su rechazo el anuncio de Aena de que “expandirá” los aeropuertos de Alicante y Valencia, al considerar que es una decisión “completamente injustificada” que “daña de manera irreparable” los ecosistemas y la biodiversidad de la Comunitat Valenciana.

A su juicio, es “nocivo”, supone “más muertes prematuras por contaminación” y es una decisión que está justificada por un modelo turístico que, según ha asegurado en declaraciones facilitadas a los medios, la patronal del sector considera que está “agotado”.

En esta línea, Ibáñez ha añadido que “hemos visto cómo el turismo de masas ha empobrecido nuestras ciudades y nuestros barrios; hace que se dispare el precio a la vivienda y que se devalúen los salarios y las posibilidades de mejorar como país”.

El diputado de Compromís-Sumar ha acusado al PSOE de practicar, a las puertas de las elecciones europeas, “un capitalismo salvaje” que pone una “autopista” y una “pasarela a la extrema derecha”. “Estamos radicalmente en contra de esta decisión que no comprendemos, que no compartimos y que vamos a trabajar para que no se materialice”, ha zanjado.